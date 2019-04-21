Данилюк озвучил планы на работу в МИД в правительстве Гройсмана

Данилюк заявил, что помогает Зеленскому не для должностей / Фото: Reuters

Бывший украинский министр Александр Данилюк, который является представителем команды кандидата в президенты Владимира Зеленского, не намерен занимать должность министра иностранных дел в правительстве Владимира Гройсмана.

"Я не вернусь в правительство Гройсмана. Нет. Я понимаю, что ему очень этого не хотелось бы, и я из уважения к Владимиру Борисовичу не хочу делать его последние месяцы чрезвычайно сложными", - цитирует экс-чиновника LIGA.net.

Журналисты поинтересовались, какую должность он себе присмотрел при новом главе государства и правительстве.

"Я тут вообще не для должностей. Мы ничего не проговаривали", — сказал он.

Данилюк заявил, что планирует увидеть всю команду Зеленского, а затем принимать конкретные решения.

"Когда увижу всю команду, тогда и буду решать, если мне сделают предложение", — добавил он.

Как известно, ранее Зеленский представил Днилюка, как члена своей команды.

Напомним, 18 апреля в прямом эфире программы Право на власть кандидат в президенты Владимир Зеленский представил свою команду.