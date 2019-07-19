"Политическое самоубийство": журналист оценил союзников по коалиции для Слуги народа

Журналист оценил союзников по коалиции для Слуги народа / УНИАН

Новый Кабинет министров Украины должен возглавить не политик, а технократ, опытный юрист, экономист или финансист, заявил известный журналист и телеведущий Евгений Киселев.

"Я не верю в то, что премьером при президенте Зеленском может стать Бойко или Тимошенко. Для Зеленского и его партии призыв политиков из прошлого был бы слишком большим отступлением от заявленных ими принципов и ценностей. Хотя я предвижу, что буквально через несколько дней, когда мы узнаем результаты выборов, может возникнуть ситуация, когда единственным возможным партнером по коалиции для Слуги народа окажется Батькивщина", - подчеркнул он во время чата в Главреде.

Журналист подчеркнул, что в этом случае предстоят очень серьезные переговоры, целью которых будет добиться того, чтобы кресло премьер-министра не досталось Тимошенко.

"Потому что, повторяю, для Зеленского и его партии, на мой взгляд, премьерство Тимошенко – это политическое самоубийство", - добавил Киселев.

Напомним, ранее Киселев рассказал о вероятных сюрпризах на внеочередных парламентских выборах.