"Черный ящик" с неизвестным содержимым: журналист рассказал о сюрпризах на выборах

Журналист рассказал о вероятных сюрпризах на выборах / REUTERS

Сюрпризом на внеочередных парламентских выборах будет непопадание в новую Раду одного из фаворитов: партии Батькивщина, Европейской солидарности, Голоса, или двух из них, заявил известный журналист и телеведущий Евгений Киселев.

"Если вопреки разговорам о том, что партия Слуга народа теряет голоса и поддержку избирателей, вдруг окажется, что она получает большинство в 226 голосов и более и способна в одиночку сформировать правительство. Если партия Смешко и Радикальная партия Ляшко, несмотря на все прогнозы, пройдут в Раду. Если Оппозиционная платформа – За жизнь не наберет прогнозируемых более 15% голосов и покажет более скромный результат", - предположил он во время чата в Главреде.

Вместе с тем он отметил, что предвыборная ситуация – это "черный ящик" с неизвестным содержимым.

"Мы сможем судить о том, что было внутри этого "черного ящика", только когда он откроется, и мы увидим результаты выборов", - говорит журналист.

Вместе с тем он высказал "экстремистские взгляды" по поводу права голоса избирателей на выборах.

Читайте такжеЧем удивят результаты выборов, и за что будет схватка между Порошенко, Тимошенко и Вакарчуком"Считаю, что после распада Советского Союза декоммунизацию нужно было начинать с ограничения всеобщего избирательного права и введения целого ряда избирательных цензов. В том числе вопреки рекомендациям Венецианской и прочих комиссий нужно было лишить бывших коммунистических функционеров права голосовать и права избираться. Возможно, следовало бы ввести и другие избирательные цензы на какой-то период времени: имущественный, образовательный, возрастной и др. Вероятно, стоило бы ограничить избирательное право не только нижней, но и верхней возрастной чертой – грубо говоря, голосовать должны иметь право граждане от 18 до 70 лет", - указал Киселев.

Он считает, что если бы такие ограничения были введены, у власти никогда бы не были ни "регионалы", ни Янукович, ни Путин.

"Тогда и Украина была бы совершенно другая, и Россия", - резюмировал журналист.

Напомним, согласно последнему социологическому опросу, в Раду проходят шесть партий.