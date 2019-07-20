В Украине наступил день тишины перед выборами в Раду: что запрещено и какие грозят штрафы

В Украине наступил день тишины / Reuters

Сегодня, в субботу, 20 июля, в Украине наступил "день тишины", когда запрещены все агитационные мероприятия перед днем голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду в воскресенье, 21 июля.

"Предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем голосования", - говорится в ч.2 ст.57 закона о выборах народных депутатов Украины.

Согласно ч.3. ст.57 закона, предвыборная агитация накануне дня голосования и в день голосования запрещается.

Таким образом, в полночь 20 июля 2019 начали действовать ограничения на проведение предвыборной агитации кандидатов.

В это день запрещены:

митинги,

публичные встречи с избирателями,

дебаты,

круглые столы,

пресс-конференции,

политическая реклама на ТВ и в сети,

распространение печатных материалов,

внешняя реклама с призывом голосования,

агитационные палатки в общественных местах.

Кроме того, запрещена и публикация результатов социологических опросов: в последний раз такие данные можно было обнародовать за два дня до выборов, 18 июля.

При этом 20 июля разрешено распространять важную информацию о самих выборах: приглашения принять в них участие, разъяснение норм законодательства о ходе и порядке голосования, информацию о запрещенных и допустимых действиях на избирательном участке.

Читайте такжеВ Опоре предупредили, что подсчет голосов на выборах в парламент затянетсяК слову, что за нарушение избирательного законодательства, в частности, за проведение агитации в так называемый день тишины, предусмотрена административная ответственность в соответствии с ст.212-10 (нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации) КоАП. За агитацию гражданам грозит штраф в размере 510-850 гривен, а должностным лицам — 850-1360 гривен.

Отметим, 21 мая, президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Рады. Этим же документом досрочные выборы в парламент были назначены на 21 июля.

В тот же день в Верховный суд Украины поступил иск на указ Зеленского о роспуске парламента. Заявитель просил признать документ противоправным и недействительным.

20 июня Конституционный суд официально объявил, что указ президента Владимира Зеленского о роспуске Рады 8-го созыва является конституционным. Решение КСУ не может быть обжаловано.