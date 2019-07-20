В Украине наступил день тишины перед выборами в Раду: что запрещено и какие грозят штрафы

20 июля 2019, 07:29

Сегодня в Украине нельзя агитировать и публично призывать голососвать за того или иного кандидата.

выборы 2019
В Украине наступил день тишины / Reuters

Сегодня, в субботу, 20 июля, в Украине наступил "день тишины", когда запрещены все агитационные мероприятия перед днем голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду в воскресенье, 21 июля.

"Предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем голосования", - говорится в ч.2 ст.57 закона о выборах народных депутатов Украины.

Согласно ч.3. ст.57 закона, предвыборная агитация накануне дня голосования и в день голосования запрещается.

Таким образом, в полночь 20 июля 2019 начали действовать ограничения на проведение предвыборной агитации кандидатов.

В это день запрещены:

  • митинги,
  • публичные встречи с избирателями,
  • дебаты,
  • круглые столы,
  • пресс-конференции,
  • политическая реклама на ТВ и в сети,
  • распространение печатных материалов,
  • внешняя реклама с призывом голосования,
  • агитационные палатки в общественных местах.

Кроме того, запрещена и публикация результатов социологических опросов: в последний раз такие данные можно было обнародовать за два дня до выборов, 18 июля.

При этом 20 июля разрешено распространять важную информацию о самих выборах: приглашения принять в них участие, разъяснение норм законодательства о ходе и порядке голосования, информацию о запрещенных и допустимых действиях на избирательном участке.

Читайте такжеВ Опоре предупредили, что подсчет голосов на выборах в парламент затянетсяК слову, что за нарушение избирательного законодательства, в частности, за проведение агитации в так называемый день тишины, предусмотрена административная ответственность в соответствии с ст.212-10 (нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации) КоАП. За агитацию гражданам грозит штраф в размере 510-850 гривен, а должностным лицам — 850-1360 гривен.

Отметим, 21 мая, президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Рады. Этим же документом досрочные выборы в парламент были назначены на 21 июля.

В тот же день в Верховный суд Украины поступил иск на указ Зеленского о роспуске парламента. Заявитель просил признать документ противоправным и недействительным.

20 июня Конституционный суд официально объявил, что указ президента Владимира Зеленского о роспуске Рады 8-го созыва является конституционным. Решение КСУ не может быть обжаловано.

Выборы в Верховную Раду 2019

20 мая на торжественном заседании Верховной Рады прошла инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского. После принятия присяги на верность украинскому народу глава государства анонсировал роспуск парламента.

На следующий день — 21 мая — Зеленский подписал указ о роспуске Рады, досрочные выборы в Верховную Раду были назначены на 21 июля. Указ был опубликован 23 мая в правительственном издании Урядовый курьер, после публикации документ вступил в силу. В нашей стране 24 мая стартовал избирательный процесс внеочередных парламентских выборов.

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выборы в Раду день тишины новости Украины
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