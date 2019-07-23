"Враги прессы": в Союзе журналистов позлорадствовали из-за пролета одиозных нардепов

23 июля 2019, 10:57

В новый состав Рады не попадает целый ряд скандальных нардепов.

Олег Барна
Нардеп Олег Барна запомнился матами в адрес журналистов / InfoResist

В соответствии с данными, которые публикует Центризбирком по результатам внеочередных парламентских выборов, в новый состав Верховной Рады не попадает целый ряд нардепов, которые ранее инициировали законопроекты относительно притеснений свободы слова и проявляли враждебность к журналистам.

В частности, не проходят в парламент народные депутаты Иван Винник, Сергей Пашинский и Олег Барна, которые проиграли выборы в одномандатных округах. В то же время Татьяна Чорновол и Игорь Лапин не проходят в парламент из-за низкой поддержку списка партии Европейская солидарность.

"Блокировка сайтов без суда, гигантские штрафы и уголовная ответственность за журналистскую деятельность, иски на расследователей и прямая травля журналистов – это наши претензии к нардепам-"врагов прессы", - пишет глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что народные депутаты Иван Винник и Татьяна Чорновол, члены парламентского Комитета по национальной безопасности и обороны, являются авторами законопроекта №6688 о "противодействии угрозам национальной безопасности в информационной сфере", предусматривающий блокирование информационных ресурсов без решения суда. Также нардепы являются соавторами проекта закона №9275 "о защите информационного пространства", которым предлагается применять санкции в отношении украинских СМИ и считать элементами терроризма предоставления террористическим организациям "информационной поддержки".

Читайте также"Пролетели" мимо Рады: кто из одиозных политиков не попал в парламентТомиленко отметил, что правозащитники резко раскритиковали инициативу за нечеткого определения термина "информационной поддержки", что дает властям широкие возможности злоупотреблять в сфере медиарегулирования. На внеочередных выборах в парламент Иван Винник занял лишь третье место на округе в Херсонской области, а Татьяна Чорновол имеет пока что "непроходное" 27-е место в списке партии ЕС.

Кроме того, председатель НСЖУ подчеркнул, что глава комитета по нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский кроме поддержки "драконовских" проектов коллег, отличился также давлением на редакцию журнала Новое время после разоблачительной статьи по схем в военно-промышленном комплексе. На нынешних выборах в округе в Житомирской области Сергей Пашинский занимает лишь третье место, пишет глава НСЖУ.
Он подчеркнул, что депутат от партии Народный фронт Игорь Лапин является автором законопроекта №10139, которым предусматривается введение уголовной ответственности журналистов за клевету – это и огромные штрафы, и исправительные работы. На внеочередных выборах Игорь Лапин не выдвигался на своем мажоритарном округе (здесь ныне победил председатель Волынского облсовета Игорь Палица), а вошел в партийный список ЕС под непроходным номером 49.

Читайте также"Браво Зеленскому": в Совете Европы оценили результаты парламентских выборов в УкраинеИ только пятое место занял на округе в Тернопольской области выдвиженец Европейской солидарности Олег Барна. Нардеп известен нецензурной бранью в адрес журналиста 1+1 в стенах парламента и неоднократными оскорблениями журналистов, которые ему задавали критические, добавил Томиленко.

Напомним, 21 июля в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы.

Согласно окончательным данным Национального экзит-пола, результаты внеочередных парламентских выборов могут выглядеть так: партия Слуга народа набирает 44,2% голосов, Оппозиционная платформа - За жизнь - 11,4%, Европейская солидарность - 8,8%, ВО Батькивщина - 7,4%, Голос - 6,5%.

По данным Центризбиркома, явка на внеочередных парламентских выборах составила 49,84% избирателей.

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