Партия Тимошенко обошла политсилу Порошенко: ЦИК подсчитала более 90% голосов

Батькивщина обошла Европейскую солидарность

Центральная избирательная комиссия публикует новые результаты досрочных выборов в Верховную Раду по многомандатному округу, которые прошли в минувшее воскресенье, 21 июля.

После обработки 92,65% протоколов голоса распределяются следующим образом:

Слуга народа - 43,12% (после обработки половины протоколов было 42,45%);

Оппозиционная платформа – За жизнь - 13,03% (12,88%);

Всеукраинское объединение Батькивщина – 8,18% (8,01)%;

Европейская солидарность - 8,14% (8,64%);

Голос - 5,87% (6,38%).

При этом другие партии получили поддержку менее 5% избирателей, что не позволяет им претендовать на попадание в новый состав парламента.

Напомним, 21 июля в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы.

Согласно окончательным данным Национального экзит-пола, результаты внеочередных парламентских выборов могут выглядеть так: партия Слуга народа набирает 44,2% голосов, Оппозиционная платформа - За жизнь - 11,4%, Европейская солидарность - 8,8%, ВО Батькивщина - 7,4%, Голос - 6,5%.

По данным Центризбиркома, явка на внеочередных парламентских выборах составила 49,84% избирателей.