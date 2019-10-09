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Красный матовый маникюр на осень 2019: красивые идеи дизайна, фото

9 октября 2019, 19:30

Матовый маникюр в красном цвете – это эффектно, сногсшибательно и в то же время сдержанно и элегантно.

  • Красный матовый маникюр Instagram
  • Красный матовый маникюр Instagram
  • Красный матовый маникюр Instagram
  • Красный матовый маникюр Instagram
  • Красный матовый маникюр Instagram
  • Красный матовый маникюр Instagram
  • Красный матовый маникюр Instagram
  • Красный матовый маникюр Instagram
  • Красный матовый маникюр Instagram
  • Красный матовый маникюр Instagram
  • Красный матовый маникюр Instagram
  • Красный матовый маникюр Instagram
  • Красный матовый маникюр Instagram
  • Красный матовый маникюр Instagram
  • Красный матовый маникюр Instagram
  • Красный матовый маникюр Instagram
  • Красный матовый маникюр Instagram
  • Красный матовый маникюр Instagram
  • Красный матовый маникюр Instagram
  • Красный матовый маникюр Instagram
  • Красный матовый маникюр Instagram
  • Красный матовый маникюр Instagram
  • Красный матовый маникюр Instagram
  • Красный матовый маникюр Instagram
  • Красный матовый маникюр Instagram
  • Красный матовый маникюр Instagram
  • Красный матовый маникюр Instagram
  • Красный матовый маникюр Instagram
  • Красный матовый маникюр Instagram
  • Красный матовый маникюр Instagram
  • Красный матовый маникюр Instagram
  • Красный матовый маникюр Instagram
  • Красный матовый маникюр Instagram
  • Красный матовый маникюр Instagram

Если никак не определитесь, каким лак для ногтей выбрать – берите красный, ведь этот цвет всегда актуален, при этом каждый раз выглядит как нечто новое и незаезженное.  А в сезоне осень 2019 красный матовый маникюр побил все рекорды и стал одним из самых популярных среди дам.

Красный матовый маникюр – это новомодный тренд, который легко пленил сердца модниц и не собирается сдавать позиций.

Матовый маникюр в красном цвете – это эффектно, сногсшибательно и в то же время сдержанно и элегантно.

Главред собрал свежие идеи красного матового маникюра из Инстаграм.

Красный матовый маникюр осень 2019: модные варианты

Классика непобедима, поэтому самым идеальным и беспроигрышным вариантом на ногти любой формы и длины будет классический красный матовый маникюр без украшений. Такие ногти выглядят роскошно.

Как вариант – несколько ноготков можно покрыть обычным красным лаком, но очень важно – чтобы оттенки совпадали.

Красный матовый маникюр отлично смотрится со стразами или камушками, правда – это уже не повседневный вариант, ибо камушки на матовом сразу требуют атмосферу праздника и вечера. Но на концерт, в ресторан и на день рождения – красивый матовый маникюр со стразами в красном цвете будет в самый раз.

Обратите внимание, что красный матовый лак хорошо сочетается с бежевым и белым. Поэтому можно один-полтора ноготка покрыть белым или бежевым, и добавить на них лаконичный рисунок – цветочек, например.

Красный матовый маникюр становится в разы привлекательнее, если его слегка украсить черной полоской – по вертикали или по горизонтали.

А еще красный матовый маникюр можно "разбавить" золотым ноготком.

Читайте такжеМодный оливковый маникюр – красивые идеи дизайна для осени 2019 - фотоНапомним, ранее сообщалось, маникюр Хэллоуин 2019 – это не только дань празднику, это целое направление в моде, которое осенью игнорировать можно, но не желательно – ведь каждый, кто посмотрит на смешные или страшные ноготки, улыбнётся, вспомнит детство и жить всем станет радостнее и светлее.

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