Мраморный маникюр – модный осенний маникюр 2019 для сильных женщин - фото

Белый мраморный маникюр – самый универсальный, подойдет и в офис, и в отпуск, и на торжество. Главред собрал свежайшие идеи мраморного маникюра из Инстаграм.
Модный осенний маникюр – не только листики и цветочки с акцентом на "рыжеволосую" старушку осень. Красивый маникюр для осени 2019 — это мраморные ногти.
Мраморный маникюр – вовсе не новинка сезона, но он после небольшого затишья опять вышел из тени и стал активно завоёвывать сердца женщин.
Сразу отметим, что мраморный маникюр – энергетически очень мощный, поэтому он как бы демонстрирует силу той, которая выбрала его для своих ноготков.
Главред собрал свежайшие идеи мраморного маникюра из Инстаграм.
Модный мраморный маникюр осень 2019: главные тенденции
Мраморный маникюр наиболее удачно смотрится в сочетании с ноготками, покрытыми пудровым или розовым лаком. Дело в том, что мраморный – сам по себе очень холодный цвет, а теплый пудровый его гармонизирует. Поэтому маникюр мрамор розовый – наиболее популярен.
Мраморный маникюр – чаще всего компиляция классического маникюра и нескольких мраморных ноготков. Опять же, если все ногти мраморные – маникюр получается чересчур тяжелым.
Мраморный маникюр не терпит украшательств, ведь у него самого чрезвычайно богатая текстура. При этом мраморный маникюр с блестками таки пользуется спросом среди дам.
Белые мраморные ногти отлично сочетаются с темными лаками – зеленым, синим и черным. А еще мраморный маникюр в сочетании с серым – маленькая любовь навсегда. Правда, нейл-стилисты отдельно отметили красоту и изящество черного мраморного маникюра.
Маникюр в стиле marble безупречно смотрится на ногтях любой длины, и даже коротки ноготки выглядят привлекательно.
Мраморный маникюр с яркими цветами лака сделает ваши ручки особенно прекрасными. Главное – аккуратное его исполнение.
Прекрасным дополнением мраморного маникюра станут золотые или серебряные полоски.
Белый мраморный маникюр – самый универсальный, подойдет и в офис, и в отпуск, и на торжество.
Читайте такжеЧерно-белый маникюр осень 2019: что сейчас рисуют на ногтях - фотоНапомним, ранее сообщалось, в моде маникюр градиент. В сезоне осень 2019 модный маникюр градиент, или как его еще называют – маникюр омбре - размывает все границы и выходит за всевозможные рамки. Главным достоинством маникюра с градиентом является то, что, умело подобрав цвета, он шикарно и уместно будет смотреться под любой образ.