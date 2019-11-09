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Мужские стрижки, которые будут модными в 2020 году - кроп, фокс хоук и стрижка Месси - фото

9 ноября 2019, 14:00

Короткие стрижки с фейдом и стрижки андеркат теряют свою популярность. Последние тренды – что в Голливуде, что в Европе – это удлиненные мужские стрижки.

  • Мужские стрижки 2020 Instagram
  • Мужские стрижки 2020 Instagram
  • Мужские стрижки 2020 instagram.com/leomessi
  • Мужские стрижки 2020 Instagram
  • Мужские стрижки 2020 Instagram
  • Мужские стрижки 2020 Instagram
  • Мужские стрижки 2020 Instagram
  • Мужские стрижки 2020 Instagram
  • Мужские стрижки 2020 Instagram
  • Мужские стрижки 2020 Instagram
  • Мужские стрижки 2020 Instagram
  • Мужские стрижки 2020 instagram.com/leomessi
  • Мужские стрижки 2020 Instagram
  • Мужские стрижки 2020 instagram.com/leomessi
  • Мужские стрижки 2020 Instagram
  • Мужские стрижки 2020 Instagram
  • Мужские стрижки 2020 Instagram
  • Мужские стрижки 2020 Instagram
  • Мужские стрижки 2020 Instagram
  • Мужские стрижки 2020 Instagram
  • Мужские стрижки 2020 Instagram
  • Мужские стрижки 2020 Instagram
  • Мужские стрижки 2020 Instagram
  • Мужские стрижки 2020 Instagram
  • Мужские стрижки 2020 Instagram
  • Мужские стрижки 2020 Instagram

Мода меняется, как погода осенью, в том числе и на мужские стрижки. Те модные мужские стрижки, которые стали уже привычными нашему взору, могут уйти на заслуженный покой в следующем сезоне.

По словам стилистов, короткие стрижки с фейдом и стрижки андеркат теряют свою популярность. Стрижки, которые вернулись в моду из далеких 50-х – выбритые виски и красивая укладка сверху - уже поднадоели современным модникам. Фейд и андекркат уже становятся редкостью.

Последние тренды – что в Голливуде, что в Европе – это удлиненные волосы в мужских стрижках. То есть, модные мужские стрижки осень-зима 2019-2020 стали длиннее.

Если говорить о тенденциях, то в последнее время огромными темпами набирает популярность мужская стрижка кроп, которая останется в моде еще пару лет.

Модная стрижка кроп осень-зима 2019-2020

Мужская стрижка кроп – это аккуратная, ровно срезанная челка, которая ложится вперед, и объемная макушка

Идеальный кроп - это выбритые виски и затылок, большая масса волос сверху и челка.

Короткая стрижка кроп на фоне остальных отличается густой челкой, без филировки, которая лежит по направлению ко лбу.

Чёлка в стрижке кроп может быть как короткой или средней длины, так и вовсе срезана до самой краевой линии.

Мужские стрижки 2020
Стрижка кроп / Instagram

В моду входит мужская стрижка фокс хоук, или "ястреб"

Faux Hawk дословно переводится как "искусственный ястреб". Эта стильная мужская стрижка появилась под влиянием смешения нескольких стилей: она одновременно напоминает об ирокезах индейцев и о причёске Элвиса в 70-е.

Фокс хоук - это когда волосы стригутся под углом – от коротких волос сзади до длинных на макушке, которая напоминает клюв ястреба.

Проще говоря, стрижка фокс хоук - это легкий вариант ирокеза. Фокс хоук – это когда бока не выбриваются, при этом волосы поднимаются вверх и сводятся в характерный ирокез.

Фишка "ястреба" — это многотекстурный вид стрижки и длина волос, которые идут от короткого до более длинного спереди. Для укладки нужно использовать гель или бальзам.

Мужские стрижки 2020
Стрижка фокс хоук / Instagram

Модная стрижка Месси 

Любимец многих мужчин Лионель Месси стал законодателем в моде. Главной особенностью стрижки, как у Месси, является контраст между длиной волос чёлки и нижнего сегмента, где пряди практически сбриваются. Фактически сстрижка Месси – это тот же полубокс.

Стрижка Месси образца 2019 года отлично сочетается с довольно окладистой бородой. Важно не бояться выбрить шевелюру у линии роста волос и у висков. Укладка такой причёски не составит труда, если вы умеете обращаться с феном и воском для стайлинга.

Мужские стрижки 2020
Стрижка Месси / Instagram

Читайте такжеБокс и полубокс – модные мужские стрижки 2019 для любого возраста – 40 фотоНапомним, ранее сообщалось, вопреки тому, что стрижка британка почти ветеран – она появилась в 50-х годах прошлого столетия в Великобритании – в 2019 году она опять стала очень популярной. Стрижка британка – это очень короткий затылок – многие его просто выбривают. Модная стрижка британка – это обязательное наличие челки, при этом ее всегда филируют.

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