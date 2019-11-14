Крем вокруг глаз - нужен ли? Дерматолог развеяла мифы

Крем для век можно использовать как сыворотку для лица / Фото kp.ru

Полки магазинов ломятся от различных кремов, в том числе и для кожи вокруг глаз. Однако, так ли нужен крем для век, как об этом рассказывают в рекламе? Дерматолог Светлана Якубовская рассказала правду о креме вокруг глаз и объяснила, стоит ли на него тратить деньги.

Крем вокруг глаз и его эффективность зависит от состава, за которым стоит следить, если вы хотите купить действительно рабочий продукт.

"В противном же случае просто не стоит тратить ваше время и деньги! Вы можете спокойно использовать ваш дневной увлажняющий крем для лица и на эту зону", - считает дерматолог.

По словам Якубовской, всё, что нужно для увлажнения нежной кожи вокруг глаз, защиты от свободных радикалов и прочих негативных факторов и даже от солнца и морщин, есть в обычном креме для лица. Тем не менее если, изучив состав крема для век, вы поняли, что его состав лучше, чем у обычного дневного, такой продукт можно использовать и для всего лица - например, как сыворотку.

Крем вокруг глаз: как выбрать

он должен быть комфортным для вас по текстуре;

в его составе не должно быть спирта (поэтому не все дневные кремы подойдут для этой всё же более нежной зоны);

он должен работать: увлажнять/предотвращать появление морщинок/бороться с пигментацией и т.д., а не просто содержать силиконы и другие компоненты, которые "заполнят" морщинки и больше ничего.

Крем вокруг глаз: с какого возраста применять

по проблеме;

кремы с пептидами/ретиноидами правильнее после 30-35 лет;

с 20 лет упор на увлажнение.

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