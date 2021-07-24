Как сделать волосы красивыми после 40 лет: 7 простых секретов

Волосам после 40 лет нужен особый уход / Instagram

Волосы после 40 лет у многих женщин внезапно становятся безжизненными и постоянно удивляют "сюрпризами": то седина появилась, что текстура изменилась.

К сожалению, волосы, как и кожа, со временем теряют эластичность. Только не нужно поддаваться панике. Да, ваши волосы изменились, но это не значит, что о красивых волосах можно забыть.

В 40 лет ничего не заканчивается. Просто теперь для того, чтобы иметь роскошные волосы, нужно научиться за ними ухаживать.

Следуя нашим простым рекомендациям, вы каждый день будете выглядеть так, как будто только что вышли из салона красоты.

Как ухаживать за волосами после 40 лет: 7 секретов

1

Прекратите каждый день мыть голову

Оставьте в прошлом привычку мыть волосы каждый день. Дело в том, что после 40 лет кожа головы и волосы становятся сухими, а это означает, что ежедневное мытье шампунем может сделать вашу шевелюру тусклой и безжизненной. Теперь идеально мыть голову дважды в неделю.

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Прекратите после 40 лет каждый день мыть голову / Instagram

2

Не отказывайтесь от кондиционера для волос

Ошибается тот, что думает, что кондиционер делает волосы жирными. На самом деле с возрастом волосы становятся грубее, и им требуется немного больше ухода и увлажнения. Поэтому используйте кондиционер после каждого мытья волос.

Не отказывайтесь от кондиционера для волос после 40 лет / Instagram

3

Не стригите волосы коротко

Уже давно устарело правило, что после 40 лет женщины должны стричь волосы как можно короче. Не слушайте никого, и если вам нравятся ваши длинные волосы, то вы имеете полное право с ними не прощаться. Главное, ухаживайте за волосами - они должны быть красивыми и чистыми. Кроме того, цвет волос должен гармонично вам подходить.

Не стригите волосы коротко после 40 лет / Instagram

4

Сделайте челку

Если на вашем лбу появились морщинки, которые вас сильно раздражают, то не спешите к косметологу за уколом красоты, а просто сделайте челку. Это самый простой способ скрыть некоторые морщины на лбу. Более того, челка подчеркнет красоту ваших глаз и визуально омолодит образ. Только выбор челки доверьте профессионалу.

Челка - спасение для многих после 40 лет / Instagram

5

Используйте масло для волос

Мы уже говорили о том, что волосы у женщин после 40 лет становятся сухими, а это означает, что нужно взять за правило использовать масло для волос. Например, можете использовать аргановое масло - благодаря антиоксидантам, незаменимым жирным кислотам и витамину E, оно помогает повысить эластичность волос и вернуть блеск тусклым, безжизненным волосам.

Используйте масло для волос после 40 лет / Instagram

6

Добавьте волосам объема

Если вы хотите, чтобы ваша стрижка визуально омолодила лицо, попробуйте добавить ей объема. Поэтому теперь в вашем шкафу должно появиться средство для придания объема корням. Кроме того, всего несколько правильно расположенных кудрей могут превратить ваши волосы из мягких в объемные всего за пару минут.

Волосам после 40 лет нужен объем / Instagram

7

Стригите волосы каждые 6-8 недель

Поскольку волосы имеют тенденцию становиться более ломкими с возрастом, секущиеся кончики практически неизбежны после 40 лет. Это игнорировать нельзя, если ваша цель - красивые волосы. Поэтому старайтесь каждые 6–8 недель обновлять свою прическу или просто подстригать кончики волос, если они у вас длинные.

Стригите волосы каждые 6-8 недель после 40 лет / Instagram

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