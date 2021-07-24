УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мода и красота

Как сделать волосы красивыми после 40 лет: 7 простых секретов

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

24 июля 2021, 15:10

В 40 лет ничего не заканчивается. Просто теперь для того, чтобы иметь роскошные волосы, нужно научиться за ними ухаживать.

Волосам после 40 лет нужен особый уход / Instagram

Волосы после 40 лет у многих женщин внезапно становятся безжизненными и постоянно удивляют "сюрпризами": то седина появилась, что текстура изменилась.

К сожалению, волосы, как и кожа, со временем теряют эластичность. Только не нужно поддаваться панике. Да, ваши волосы изменились, но это не значит, что о красивых волосах можно забыть.

В 40 лет ничего не заканчивается. Просто теперь для того, чтобы иметь роскошные волосы, нужно научиться за ними ухаживать.

Следуя нашим простым рекомендациям, вы каждый день будете выглядеть так, как будто только что вышли из салона красоты.

Как ухаживать за волосами после 40 лет: 7 секретов

1

Прекратите каждый день мыть голову

Оставьте в прошлом привычку мыть волосы каждый день. Дело в том, что после 40 лет кожа головы и волосы становятся сухими, а это означает, что ежедневное мытье шампунем может сделать вашу шевелюру тусклой и безжизненной. Теперь идеально мыть голову дважды в неделю.

Реклама
Прекратите после 40 лет каждый день мыть голову / Instagram

2

Не отказывайтесь от кондиционера для волос

Ошибается тот, что думает, что кондиционер делает волосы жирными. На самом деле с возрастом волосы становятся грубее, и им требуется немного больше ухода и увлажнения. Поэтому используйте кондиционер после каждого мытья волос.

Не отказывайтесь от кондиционера для волос после 40 лет / Instagram

3

Не стригите волосы коротко

Уже давно устарело правило, что после 40 лет женщины должны стричь волосы как можно короче. Не слушайте никого, и если вам нравятся ваши длинные волосы, то вы имеете полное право с ними не прощаться. Главное, ухаживайте за волосами - они должны быть красивыми и чистыми. Кроме того, цвет волос должен гармонично вам подходить.

Не стригите волосы коротко после 40 лет / Instagram

4

Сделайте челку

Если на вашем лбу появились морщинки, которые вас сильно раздражают, то не спешите к косметологу за уколом красоты, а просто сделайте челку. Это самый простой способ скрыть некоторые морщины на лбу. Более того, челка подчеркнет красоту ваших глаз и визуально омолодит образ. Только выбор челки доверьте профессионалу.

Челка - спасение для многих после 40 лет / Instagram

5

Используйте масло для волос

Мы уже говорили о том, что волосы у женщин после 40 лет становятся сухими, а это означает, что нужно взять за правило использовать масло для волос. Например, можете использовать аргановое масло - благодаря антиоксидантам, незаменимым жирным кислотам и витамину E, оно помогает повысить эластичность волос и вернуть блеск тусклым, безжизненным волосам.

Используйте масло для волос после 40 лет / Instagram

6

Добавьте волосам объема

Если вы хотите, чтобы ваша стрижка визуально омолодила лицо, попробуйте добавить ей объема. Поэтому теперь в вашем шкафу должно появиться средство для придания объема корням. Кроме того, всего несколько правильно расположенных кудрей могут превратить ваши волосы из мягких в объемные всего за пару минут.

Волосам после 40 лет нужен объем / Instagram

7

Стригите волосы каждые 6-8 недель

Поскольку волосы имеют тенденцию становиться более ломкими с возрастом, секущиеся кончики практически неизбежны после 40 лет. Это игнорировать нельзя, если ваша цель - красивые волосы. Поэтому старайтесь каждые 6–8 недель обновлять свою прическу или просто подстригать кончики волос, если они у вас длинные.

Стригите волосы каждые 6-8 недель после 40 лет / Instagram

Читайте такжеКосметика, о которой женщинам после 40 лет нужно забытьРанее сообщалось, что стрижки для женщин после 40 лет в основном короткие или максимум до плеч. Хотя исключения из правил бывают. Кроме того, такие стрижки чаще всего многослойны.

новости моды уход за волосами
Сейчас вы просматриваете новость «Как сделать волосы красивыми после 40 лет: 7 простых секретов». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Украину накрывает мощное африканское облако пыли: синоптик предупредил об опасностиУкраину накрывает мощное африканское облако пыли: синоптик предупредил об опасности В моде короткая стрижка шэг – прическа для женщин после 50 лет с омолаживающим эффектомВ моде короткая стрижка шэг – прическа для женщин после 50 лет с омолаживающим эффектом Знак Зодиака Стрелец – даты, главные черты, болезни и лучшие спутники жизниЗнак Зодиака Стрелец – даты, главные черты, болезни и лучшие спутники жизни Приметы на 18 июля: что нельзя делать и как уберечь себя от бедыПриметы на 18 июля: что нельзя делать и как уберечь себя от беды В моде слипоны – чрезвычайно удобная обувь, которую в 70-х подарил миру основатель VansВ моде слипоны – чрезвычайно удобная обувь, которую в 70-х подарил миру основатель Vans

Последние новости

16:26

"Не верим РФ": Витренко резко ответил на предложение о транзите газа в обмен на невыгодные закупки

15:43

В РФ истерят после "возвращения" Крыма Украине на сайте Олимпиады Видео

15:31

День торговли 2021 в Украине: дата, поздравления, картинки и душевные открытки

15:20

В Киеве на Крещатике подожгли мусорные баки и вызвали большой пожар Видео

15:10

Как сделать волосы красивыми после 40 лет: 7 простых секретов Видео

Реклама
14:58

В Киеве неадекватный голый извращенец напал на женщину на улице, его чуть не линчевали

14:51

Много снега, сильные морозы и ледяные дожди: синоптик дал подробный прогноз погоды на зиму 2021

14:49

В Минкульте объяснили, зачем Зеленский ввел санкции против россиян из Wildberries Видео

14:10

Пьяная женщина за рулем авто въехала в автобус с украинцами в Польше: все в больнице Видео

13:19

Ни Байден, ни вице-президент США не приедут в Украину на саммит Крымской платформы - Кент Видео

12:57

Украина получила первую медаль на Олимпиаде-2020 в Токио Фото

12:21

Еще один гвоздь в крышку гроба СССР: во Львове снесли Монумент боевой славы

12:19

Предприниматели в Чехии активно ищут на работу украинцев: сколько платят

11:35

Отравились вяленой рыбой: в Запорожье от ботулизма скончалась женщина, ее муж - в тяжелом состоянии

11:25

Пожары, вал работы и табу на отпуск: что обещает гороскоп от Влада Росса на август-2021

10:55

Олимпиада-2020: украинец Коростылев остановился в шаге от медали

10:47

В США обнаружили вспышку чумы: умерла 10-летняя девочка

10:27

День ветеринара в Украине 2021: дата, интересные факты о профессии

10:11

Назначение посла США в Украине: Белый дом в ближайшие недели объявит кандидатуру

10:10

В моде удлиненная пикси – короткая стрижка для женщин после 50 с чудесным эффектом омоложения Фото Видео

Реклама
09:38

Коронавирус у животных: ученые выяснили, кого может заразить COVID-19 человек

09:35

В Киеве водитель не пустил в маршрутку женщину с пятью детьми под странным предлогом

08:44

Без жары и дождей: синоптик спрогнозировал на сегодня отличную погоду

08:15

Коронавирус в Украине ускоряется: за сутки обнаружили 745 случаев заражения Видео

07:45

Российский телеэкран готовит зрителя к войне с людоедами-украинцами мнение

07:39

Житель Херсона хотел помириться с бывшей и застрял в окне, пробираясь к ней

07:10

Транзит газа через Украину – удар по планам РФ: названа главная проблема Киева после запуска СП-2 Видео

06:30

Что не так с введением экзаменов по украинскому языку для чиновников мнение

06:02

Что означает имя Ольга: когда день ангела, черты характера и совместимость с другими именами

05:28

Вотчина Лукашенко и диалог по Донбассу: Арестович сделал заявление об огромной ошибке Украины Видео

05:02

День ангела Ольги 2021: поздравления, открытки и картинки для родных и любимых

04:22

Финалистка Холостяка топлес поразила красотой на чувственном фото

03:50

Эксперт спрогнозировал, грозит ли человечеству суперштамм коронавируса

03:33

Самая популярная украинская модель топлес шаловливо не спрятала свои прелести на пляже

03:02

Сдача языкового экзамена будет доказательством желания чиновника работать на Украину – Ницой Видео

02:16

Любовный гороскоп на неделю 26 июля – 1 августа: флирт, романтика и любовные авантюры

01:37

Кому больше всего грозит заражение COVID-19 - ответ врача

00:51

Полезно ли кофе при профилактике сердечной аритмии - ученые

00:19

Гороскоп на 24 июля для всех знаков Зодиака: вещие сны и обман второй половинки - кому ожидать

23 июля, пятница
23:58

В Украине стремительно гниет картофель на полях из-за ливней: что будет с ценами Видео

Реклама
23:23

В Сочи включили сирены и бушует ураган: река Дагомыс вышла из берегов и сносит все на своем пути Видео

23:02

Украина стремительно мчится в НАТО: Зеленский дал срочное поручение Кабмину, МИД, СБУ и Минобороны Видео

22:45

Назван недостаток каждого знака Зодиака Видео

22:19

Украина указом Зеленского ударила санкциями по Крыму и "ДНР" во Франции Видео

22:08

В Харьков привезли мороженое с опасным ядом, которое продают в супермаркетах Видео

21:53

Как жить дольше: этот сок снижает риска рака, улучшает работу мозга и удлиняет жизнь Видео

21:37

Украина устроит битву с СП-2 за транзит газа в Европу: названо главное преимущество украинской ГТС Видео

21:29

Зеленский ввел санкции против богатейшей женщины России Видео

21:13

В Украину возвращается адская жара и аномальная погода Видео

21:02

В моду на осень-зиму 2021-2022 входит одежда цвета фуксии, бледной розы и весеннего озера Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять