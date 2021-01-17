Зачем волосам нужно аргановое масло

Масло арганы творит чудеса с волосами / Instagram

Однажды проснувшись утром, когда никуда не нужно спешить, вы можете посмотреть на себя в зеркало и ужаснуться от увиденного: состояние волос может быть плачевным. Волосы на самом деле очень чувствительны и требуют ухода не меньше, чем лицо и руки. Но в повседневной суете чаще всего моем волосы и укладываем их почти на автомате, а бьем тревогу уже тогда, когда они похожи на копну сена – безжизненные, сухие, ломкие. Обычного шампуня и бальзама для волос мало для того, чтобы иметь роскошную шевелюру. Поэтому обратите внимание на аргановое масло.

Красивые волосы всегда играют в вашу пользу и способны вытянуть любой образ – поэтому важно следить за их состоянием, и помнить – что уход – это не раз в два месяца пойти к парикмахеру и подстричь кончики. На самом деле, шикарная шевелюра требует усилий. Например, несколько раз в неделю нужно мыть волосы сырым яйцом – в нашем материале Почему волосы нужно мыть сырым яйцом можете подробнее об этом узнать.

Но нуждаются ваши волосы и в аргановом масле. Если вам интересно, как масло арганы может помочь вам и как использовать масло арганы для ухода за волосами, мы об этом расскажем вам.

Что такое аргановое масло?

Возможно, вы много раз слышали это название, но никогда не придавали ему особого значения. Так вот, знайте: аргановое масло производится из ядер арганового дерева, которое растет в Марокко. Жирные фрукты используют местные жители в Марокко для питания и увлажнения сухой кожи и волос.

Аргановое масло производят в Марокко / Pixabay.com

Подходит ли аргановое масло для волос?

Масло арганы творит чудеса с волосами, ведь в нем много полезных ингредиентов, в том числе жирные кислоты и витамин Е.

Чем полезно для волос аргановое масло?

Аргановое масло против перхоти

Здоровье волос начинается с кожи головы, и если у вас сухая, зудящая и шелушащаяся кожа головы, то масло арганы вам тоже поможет. Дело в том, что сухость кожи головы возникает при недостатке натуральных масел, что может возникнуть из-за чрезмерного мытья волос или использования слишком большого количества шампуня. Перхоть возникает из-за обратного - слишком большого скопления масла. Сухая шелушащаяся кожа головы обычно возникает в зимние месяцы, когда низкие температуры обезвоживают волосы и кожу.

Читайте такжеСедеют брови: как остановить поседение волос в бровях и как его скрытьМасло арганы помогает бороться с этим, нежно увлажняя кожу головы, поэтому вы можете попрощаться с перхотью и сделать кожу головы более счастливой!

Масло арганы против вьющихся волос

Волосы очень часто начинают виться из-за недостатка влаги и общего повреждения волос, например, после тепловой укладки или окрашивания, и в этом случае масло арганы поможет избавиться от завитков. Если вы хотите укротить вьющиеся волосы, нанесите аргановое масло на волосы — это поможет контролировать надоедливые выпадающие волосы, а также придаст им блеск.

Аргановое масло защищает волосы от повреждений / Pixabay.com

Аргановое масло защищает волосы от повреждений

Наши волосы ежедневно переживают стресс и испытания: от горячих средств для укладки до повседневных загрязнений. Масло арганы - отличный способ бороться с этим. Благодаря своим богатым антиоксидантным свойствам масло арганы помогает нейтрализовать повреждение волос, а также обеспечивает необходимое количество влаги, чтобы предотвратить повреждение, сечение и ломкость в будущем. Всего две капли арганового масла добавят волосам жизни. Естественно, при регулярном использовании – минимум два раза в неделю.

Аргановое масло для блеска волосы

Благодаря высокому содержанию антиоксидантов, незаменимых жирных кислот и витамина E, масло арганы помогает повысить эластичность волос и последовательно вернуть блеск тусклым, безжизненным волосам.

Аргановое масло помогает сохранить цвет

Все те, кто красит волосы, должны обязательно использовать масло арганы. Да, цвет волос, мелирование, высветление и омбре творят чудеса с нашей внешностью. Но окрашивание также может вызвать сухость кожи головы, а аргановое масло поможет обеспечить влагу, которую обычно удаляют окрашивающие химические вещества. А если хотите сохранить цвет как можно дольше, советуем 1-2 капли чистого арганового масла капнуть на руки и провести пальцами по волосам после укладки.

Как использовать аргановое масло для волос

Масло арганы полезно для ваших волос – даже не сомневайтесь в этом.

Аргановое масло нужно использовать так: наносить на влажные или сухие волосы всякий раз, когда волосам нужно немного дополнительной влаги, защиты или борьбы с завитками.

Масло арганы сохраняет цвет волос / Instagram

Для лечения кожи головы просто вотрите масло в корни волос - это поможет уменьшить перхоть, воспаление или общий зуд.

Независимо от того, что вы хотите – просто поддерживать здоровье своих волос или вернуть жизнь поврежденным, аргановое масло станет для вас находкой.