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Почему волосы нужно мыть сырым яйцом

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

14 января 2021, 04:24

Мыть волосы сырым яйцом, возможно, не самая приятная процедура, но зато очень полезная.

Яйца не очень приятно пахнут, но зато полезны для волос / Instagram

Чего только не терпят наши волосы! Мы часто сушим их феном, носим их в тугих хвостах, придавливаем заколками, "заставляем" стать прямыми при помощи выпрямителей и добавляем объема с помощью бигуди. И рано или поздно наступает момент, когда наша шевелюра устраивает нам революцию – волосы выпадают, становятся тусклыми, безжизненными, ломаются и секутся. Поэтому хороший уход очень важен, и лучше всего, если вы к этому придете как можно раньше.

Шикарные волосы – это труд, нельзя ждать от них быстрого роста, сияния и красоты, изо дня в день травмируя их и не делая ничего для их питания. В нашем материале Как заставить волосы расти быстрее: главные фокусы можете подробно узнать о секретах красоты длинных волос.

А сегодня мы расскажем вам о том, почему нужно мыть волосы яйцом. И в данном случае состояние ваших волос не имеет значения – сырые яйца полезны всем, и волосы скажут вам "огромное спасибо", если вы хотя бы несколько раз в неделю подарите им силу яйца.

Мыть волосы яйцом – как и зачем

Мыть волосы сырым яйцом, возможно, не самая приятная процедура, но зато очень полезная, и когда вы увидите результат, то этот ритуал станет для вас обязательным.

Да, яйцо пахнет не так приятно, как шампунь, но постарайтесь хотя бы раз в неделю мыть волосы сырым яйцом. Дело в том, что яйца содержат важные вещества, которые полезны для вашей кожи головы. Если хотите, чтобы ваши волосы сияли, то положитесь на яйцо.

В то же время белок обеспечивает хорошую структуру волос и дополнительный объем. Аминокислоты полезны для роста волос, а жирные кислоты могут предотвратить появление закрученных и посеченных кончиков.

Читайте такжеПрелестная женская стрижка боб-каре восхитит многих в 2021 годуКроме того, фолиевая кислота гарантирует, что волосы будуть выпадать не так быстро. Это звучит как музыка для наших ушей. Тем не менее, яйцо полезно, именно поэтому его включают в многие рецепты масок для волос.

Но перед тем, как приступить к мытью волос яйцом, вы должны учесть собственный тип волос.

Волосы после мытья яйцом красиво блестят / Instagram

Как мыть жирные волосы яйцом

Если ваши волосы быстро жирнеют, тогда лучше мыть волосы белком. Белок может помочь регулировать выработку кожного сала головы. Это также уменьшает перхоть и придает силу вашим волосам.

Как мыть сухие волосы яйцом

Если у вас сухие волосы, то лучше всего использовать только желток. Яичный желток обеспечивает восстановление секущихся кончиков и сразу предоставляет вашим волосам больше блеска.

Все остальные могут использовать для мытья желток и белок вместе.

Как мыть волосы яйцом – пошаговая инструкция

1

Взбейте в миске порцию яиц, которая соответствует вашему типу волос (или целое яйцо).

2

Начинайте мыть волосы с яйца, это поможет избежать запаха, ведь вы наверняка не хотите пахнуть сырым яйцом? Нанесите его на волосы, а затем оставьте на 20 минут.

3

Промойте волосы прохладной или теплой водой. Почему не горячей? Потому что яйцо может свариться, а пользы от этого не будет никакой.

4

Вымойте волосы любимым шампунем и готово! Ваши волосы снова пахнут фруктами, цветами и свежестью, но при этом выглядят здоровее.

волосы куриные яйца
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