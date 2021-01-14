Почему волосы нужно мыть сырым яйцом

Мыть волосы сырым яйцом, возможно, не самая приятная процедура, но зато очень полезная.
Чего только не терпят наши волосы! Мы часто сушим их феном, носим их в тугих хвостах, придавливаем заколками, "заставляем" стать прямыми при помощи выпрямителей и добавляем объема с помощью бигуди. И рано или поздно наступает момент, когда наша шевелюра устраивает нам революцию – волосы выпадают, становятся тусклыми, безжизненными, ломаются и секутся. Поэтому хороший уход очень важен, и лучше всего, если вы к этому придете как можно раньше.
Шикарные волосы – это труд, нельзя ждать от них быстрого роста, сияния и красоты, изо дня в день травмируя их и не делая ничего для их питания. В нашем материале Как заставить волосы расти быстрее: главные фокусы можете подробно узнать о секретах красоты длинных волос.
А сегодня мы расскажем вам о том, почему нужно мыть волосы яйцом. И в данном случае состояние ваших волос не имеет значения – сырые яйца полезны всем, и волосы скажут вам "огромное спасибо", если вы хотя бы несколько раз в неделю подарите им силу яйца.
Мыть волосы яйцом – как и зачем
Мыть волосы сырым яйцом, возможно, не самая приятная процедура, но зато очень полезная, и когда вы увидите результат, то этот ритуал станет для вас обязательным.
Да, яйцо пахнет не так приятно, как шампунь, но постарайтесь хотя бы раз в неделю мыть волосы сырым яйцом. Дело в том, что яйца содержат важные вещества, которые полезны для вашей кожи головы. Если хотите, чтобы ваши волосы сияли, то положитесь на яйцо.
В то же время белок обеспечивает хорошую структуру волос и дополнительный объем. Аминокислоты полезны для роста волос, а жирные кислоты могут предотвратить появление закрученных и посеченных кончиков.
Читайте такжеПрелестная женская стрижка боб-каре восхитит многих в 2021 годуКроме того, фолиевая кислота гарантирует, что волосы будуть выпадать не так быстро. Это звучит как музыка для наших ушей. Тем не менее, яйцо полезно, именно поэтому его включают в многие рецепты масок для волос.
Но перед тем, как приступить к мытью волос яйцом, вы должны учесть собственный тип волос.
Как мыть жирные волосы яйцом
Если ваши волосы быстро жирнеют, тогда лучше мыть волосы белком. Белок может помочь регулировать выработку кожного сала головы. Это также уменьшает перхоть и придает силу вашим волосам.
Как мыть сухие волосы яйцом
Если у вас сухие волосы, то лучше всего использовать только желток. Яичный желток обеспечивает восстановление секущихся кончиков и сразу предоставляет вашим волосам больше блеска.
Все остальные могут использовать для мытья желток и белок вместе.
Как мыть волосы яйцом – пошаговая инструкция
1
Взбейте в миске порцию яиц, которая соответствует вашему типу волос (или целое яйцо).
2
Начинайте мыть волосы с яйца, это поможет избежать запаха, ведь вы наверняка не хотите пахнуть сырым яйцом? Нанесите его на волосы, а затем оставьте на 20 минут.
3
Промойте волосы прохладной или теплой водой. Почему не горячей? Потому что яйцо может свариться, а пользы от этого не будет никакой.
4
Вымойте волосы любимым шампунем и готово! Ваши волосы снова пахнут фруктами, цветами и свежестью, но при этом выглядят здоровее.