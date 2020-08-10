Как заставить волосы расти быстрее: главные фокусы

Фен и утюжок нужно дозировать / Instagram

Мода подготовила для нас неожиданный сюрприз – на осень-зиму 2020-2021 в тренды возвращаются длинные волосы. Конечно, за такой короткий период вряд ли получится отрастить длинные волосы, особенно тем, у кого они сейчас короткие. Но можно сделать так, чтобы волосы росли быстрее.

Не обязательно стремиться к тому, чтобы волосы свисали до уровня пояса – да, это модный тренд, но он не единственный. Кроме того, порой важен каждый сантиметр волос, который удается отрастить – он позволяет изменить стрижку. Особенно остро этот вопрос стоит после неудачного окрашивания, когда приходится срезать сразу много волос, чтобы избавиться от испорченных кончиков. А бывает и так, что просто на эмоциях делаем стрижку, избавляемся от длины волос, а потом нервно смотрим на себя в зеркало и с нетерпением ждем, когда этот страшный сон закончится и наши волосы снова вырастут.

Кто-то из вас скажет, что такие муки ни к чему – можно пойти и нарастить волосы. В принципе, да, это весьма популярная процедура сегодня. Но она не всем по карману, да и не всем нравится ощущение "чужеродных", пускай и очень красивых, волос.

Для того, чтобы самостоятельно отрастить волосы, нужно больше времени, но вы будете удивлены, увидев, как небольшой уход может превратить ваши локоны из посредственных в чудесные. Чтобы помочь вам осуществить свою мечту, мы собрали лучшие советы и рекомендации, как заставить ваши волосы расти быстрее.

Читайте такжеПрямые волосы – главная модная тенденция осени-зимы 2020-2021: фотоДля того, чтобы ваши волосы не разочаровывали вас, вы просто обязаны знать, что "затормаживает" их рост, а что, наоборот, позволяет им сиять и расти. Шикарные волосы – это труд, нельзя ждать быстрого роста, изо дня в день травмируя волосы и не делая ничего для их питания.

Как заставить волосы расти быстрее в домашних условиях

Фен и утюжок нужно дозировать

На осень-зиму 2020 в моду возвращаются прямые волосы, и важно особенно прислушаться к этим советам, чтобы не превратить волосы в сено. Фен или выпрямитель может значительно высушить волосы, сделав их ломкими и тусклыми. Понятно, что полностью отказаться от тепловых инструментов для укладки в современном ритме жизни сложно, но старайтесь хотя бы избегать сушки феном и укладки в один день. Это позволит вашим прядям восстановиться и укрепиться перед следующим раундом.

Сон имеет значение

Это не громкие слова, а правда – сон влияет на состояние волос. При этом важно перед сном хорошо расчесать волосы – они не должны быть запутанными. Также обратите внимание на наволочку: есть смысл заменить стандартную хлопковую наволочку на изделие из сатиновой ткани. Шелковый, атласный или даже бамбуковый текстиль имеет более мягкую поверхность, что снижает трение прядей и помогает удерживать влагу. Кроме того, вам следует перейти на деревянную расческу с широкими зубьями, поскольку металлические щетки могут сломать вам волосы.

Не красьте волосы в блондинистые оттенки

Тут предстоит сделать нелегкий выбор между цветом волос и их состоянием. Бесспорно, светлые оттенки волос выглядят сногсшибательно, но если постоянно осветлять волосы, то вряд ли можно надеяться на то, что они будут здоровыми и расти. Со временем структура волос становится хрупкой, волосы легко ломаются.

Пересмотрите свои шампуни и бальзамы

Чтобы волосы опять стали живыми и начали быстро расти, им необходимо увлажнение. Поэтому хороший кондиционер должен быть в вашем списке на первом месте. Следите за тем, какое количество шампуня вы используете – забудьте навсегда о полной ладони шампуня! Дело в том, что шампунь — это то, чего вашим волосам нужно меньше всего, поскольку он удаляет с ваших прядей их натуральные масла. Небольшое количество, нанесенное на прядки у корней, отлично очистит волосы. Кроме того, кокосовое или аргановое масло также являются отличным источником влаги для волос.

Читайте такжеПрически 2020: как укладывать волосы, чтобы выглядеть молодо - фотоИ еще. Чтобы волосы росли быстрее, чаще стригите кончики волос. Также важно избегать тонких и тугих резинок для волос – они портят волосы. Кроме того, нужно правильно питаться.