1 июня: какой сегодня праздник и кто отмечает День ангела

Мы расскажем, кому посвящен День ангела 1 июня и какие еще праздники мы отмечаем сегодня.

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Какой сегодня праздник и у кого День ангела 1 июня / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Сегодня, 1 июня, наступает особенный день, когда многие люди празднуют своего ангела-хранителя. Мы расскажем, какой сегодня праздник и кто празднует именины 1 июня.

Какой праздник 1 июня

1 июня по всему миру празднуют День защиты детей. Он учрежден в 1949 году в Париже по решению конгресса Международной демократической федерации женщин. Проблема опеки над детьми особо остро рассматривалась на фоне тотального обнищания населения, голода и эпидемий, которые пришли на смену двух мировых войн.

К тому же, у многих детей родители погибли и они остались наедине с трудностями: в борьбе за жизнь они нередко совершали преступления и попадали в тюрьму, тогда как общество нуждалось в квалифицированных рабочих.

видео дня

В Украине День защиты детей отмечается с 1998 года.

Какой церковный праздник 1 июня?

В этот день почитают память о епископе Патрикии Прусском, а также трех его пресвитеров. Проживали они в первом веке нашей эры и погибли за то, что верили в Господа. В то время правитель Прусс Юлий приказал отсечь им всем голову.

Кто родился 1 июня?

30 мая родились: Мстислав Великий, Великий князь Киевский, старший сын Владимира Мономаха. Мартен ван Гемскерк, нидерландский художник эпохи Возрождения. Фердинандо Паэр, итальянский композитор австрийского происхождения. Сади Карно, французский физик, один из основоположников термодинамики. Михаил Глинка, русский композитор. Алис Ги-Бланше, французская кинематографистка, первая в истории женщина-кинорежиссер и продюсер.

День ангела 1 июня (именины)

В этот день именины празднуют Агап, Акакий, Анастасия, Дмитрий (Димитрий Донской), Зосима, Иван, Игнатий, Калуф, Корнилий, Менандр, Патрикий, Полиен, Прискилла, Сергей.

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