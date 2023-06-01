УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Праздники

1 июня: какой сегодня праздник и кто отмечает День ангела

Сергей Кущ
1 июня 2023, 04:00
14
Мы расскажем, кому посвящен День ангела 1 июня и какие еще праздники мы отмечаем сегодня.
Какой сегодня праздник и у кого День ангела 1 июня
Какой сегодня праздник и у кого День ангела 1 июня / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Сегодня, 1 июня, наступает особенный день, когда многие люди празднуют своего ангела-хранителя. Мы расскажем, какой сегодня праздник и кто празднует именины 1 июня.

Какой праздник 1 июня

1 июня по всему миру празднуют День защиты детей. Он учрежден в 1949 году в Париже по решению конгресса Международной демократической федерации женщин. Проблема опеки над детьми особо остро рассматривалась на фоне тотального обнищания населения, голода и эпидемий, которые пришли на смену двух мировых войн.

К тому же, у многих детей родители погибли и они остались наедине с трудностями: в борьбе за жизнь они нередко совершали преступления и попадали в тюрьму, тогда как общество нуждалось в квалифицированных рабочих.

видео дня

В Украине День защиты детей отмечается с 1998 года.

Какой церковный праздник 1 июня?

В этот день почитают память о епископе Патрикии Прусском, а также трех его пресвитеров. Проживали они в первом веке нашей эры и погибли за то, что верили в Господа. В то время правитель Прусс Юлий приказал отсечь им всем голову.

Кто родился 1 июня?

30 мая родились: Мстислав Великий, Великий князь Киевский, старший сын Владимира Мономаха. Мартен ван Гемскерк, нидерландский художник эпохи Возрождения. Фердинандо Паэр, итальянский композитор австрийского происхождения. Сади Карно, французский физик, один из основоположников термодинамики. Михаил Глинка, русский композитор. Алис Ги-Бланше, французская кинематографистка, первая в истории женщина-кинорежиссер и продюсер.

День ангела 1 июня (именины)

В этот день именины празднуют Агап, Акакий, Анастасия, Дмитрий (Димитрий Донской), Зосима, Иван, Игнатий, Калуф, Корнилий, Менандр, Патрикий, Полиен, Прискилла, Сергей.

Вам может быть интересно:

праздник календарь праздников День ангела
Реклама

Главное за день

"В верхушке РФ раскол": когда Путин ослабнет, Пригожин его "порвет" – Яковенко

"В верхушке РФ раскол": когда Путин ослабнет, Пригожин его "порвет" – Яковенко

02:20 Мир
Ракеты и боеприпасы для Patriot: США объявили о новой помощи для Украины

Ракеты и боеприпасы для Patriot: США объявили о новой помощи для Украины

22:11 Мир
Затишья нет, враг палит из артиллерии: Маляр рассказала об ожесточенных боях за Бахмут

Затишья нет, враг палит из артиллерии: Маляр рассказала об ожесточенных боях за Бахмут

19:46 Украина
Все главные новости

Последние новости

04:00

1 июня: какой сегодня праздник и кто отмечает День ангела

03:00

"Не стоит ждать уменьшения ударов": Коваленко рассказал, что задумали россиянеВидео

02:20

"В верхушке РФ раскол": когда Путин ослабнет, Пригожин его "порвет" – ЯковенкоВидео

01:55

83-летний Аль Пачино станет отцом - мамочка младше актера на полвека

01:30

Как топить сало на смалец: хитрый фокус удивит стопроцентным результатом

Пригожин будет дерибанить Россию и начнет рвать слабого Путина – Игорь ЯковенкоПригожин будет дерибанить Россию и начнет рвать слабого Путина – Игорь Яковенко
00:30

СМИ сообщили, что Земфира стала гражданкой Франции

00:13

"Точно произойдет": астролог спрогнозировал прорыв ВСУ в Крым и назвал датуВидео

31 мая, среда
23:43

Всемирно известная певица созналась в аутизме

23:33

"Убивали евреев и поляков": Миланович оскандалился из-за лозунга "Слава Украине"Видео

Реклама
23:31

Зачем 2 июня пересчитывать все деньги в доме: приметы и что нельзя делатьВидео

23:15

Корректировщица Волочкова снова в деле: балерина сдала Джигурду

23:02

Скандальному экс-главе Верховного Суда Князеву уменьшили залог и оставили под стражей

22:44

В лучших традициях девяностых: Бужинская показала, как выглядела в 14 лет

22:21

Зрительный обман: только гений заметит лодочника на самой сложной оптической иллюзии

22:11

Ракеты и боеприпасы для Patriot: США объявили о новой помощи для УкраиныВидео

22:09

"Ордер на арест": Путин сидит в РФ и не поедет на инаугурацию Эрдогана

21:56

Чорновил назвал невесту Да Винчи "подолигархической шмарой": соцсети возмущены

21:06

"Хочется верить в сильную армию": Анастасия Волочкова стала корректировщицей ВСУВидео

20:39

"Путин оживил мертвый мозг НАТО электрошоком": Макрон шокировал заявлением о президенте РФВидео

20:15

5 вещей, которые нельзя делать перед дорогой: неудачи будут идти по пятам

Реклама
19:46

Затишья нет, враг палит из артиллерии: Маляр рассказала об ожесточенных боях за БахмутВидео

19:41

Верка Сердючка с Мамой погрызлись в киевском метроВидео

19:26

"Важные вопросы": Зеленский неожиданно провел срочную Ставку в ОдессеВидео

19:22

"Могут запустить ракеты и дроны": Гуменюк рассказала о новом ракетном ударе РФВидео

19:20

Битва за Бахмут: почему это ловушка для русских?мнение

19:17

Как избавиться от мух в доме: cредства-спасение от назойливого жужжания и заразы

18:37

Что должно быть в машине летом: на случай жары и непредвиденных ситуацийВидео

18:27

Депутат Госдумы Гурулев призвал бомбить авиацией один из русских городовВидео

18:14

Разбудили из-за воздушной угрозы: Путин едва не попал под атаку дронов - СМИВидео

18:08

Фон дер Ляйен призвала союзников срочно предоставить Украине дальнобойное оружиеВидео

17:53

У Виктора Павлика серьезные проблемы со здоровьем: "Может прекратить поднимать руку"

17:48

В каком виде лучше есть селедку: максимальная польза и улучшение самочувствияВидео

17:48

"Ты что, дебил?": известный футболист наехал на пророссийского Ломаченко

17:37

Лето начнется с мощной жары: синоптик рассказала, где резко изменится погодаВидео

17:25

Победительница "Холостяка" Лозовицкая выгуляла на курорте новый купальник

17:23

"Ешьте сами свое картофельное варево": в ГПСУ изысканно потроллили белорусовВидео

16:49

Что нельзя класть на кровать: приметы, о которых стоит знатьВидео

16:40

После поддержки Украины: мама Наташи Королевой вернулась в Москву

16:36

Повезет во всем: названы самые счастливые даты в июнеВидео

16:33

Когда новый имидж может принести деньги: лунный календарь стрижек на июнь 2023

Реклама
16:31

Соседов снова вызверился на Пугачеву

16:30

Можно ли есть кабачки в сыром виде: неожиданный ответ удивит наповалВидео

16:30

Весь труд пойдет насмарку: в какой посуде нельзя варить вареньеВидео

16:26

"Путин еще не проиграл войну и имеет преимущество": Дуда призвал не смеяться над РФВидео

16:10

Календарь магнитных бурь: нужно готовиться к опасным датамВидео

16:01

Мария Машкова собирается спасать своего отца-путиниста

16:00

Как придать волосам блеск: секрет зеркального сияния, который всех удивитВидео

15:46

В Германии подтвердили право Украины бить по объектам на территории РФ

15:35

Почему мы неправильно говорим "дякую": языковед Авраменко указал на серьезную ошибкуВидео

15:32

Дочь пропагандиста Соловьева открыто выступает против войны

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Персоны
Владимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять