Как отмечается День повара и День пищевика 2019: что подарить пекарю

В 2019 году День работника пищевой промышленности и Международный день повара совпали.
Нас ждет 20 октября праздник кулинаров: все "кормильцы" мира в это воскресенье отмечают Международный день повара 2019.
Праздник отмечают более 70 стран, в том числе гуляет в День повара 2019 и Украина.
Причем День повара в Украине – не единственный кулинарный праздник. Так, в один день с поварами отметят в 2019 году свой профессиональный праздник и работники пищевой промышленности Украины и России (у праздника нет фиксированной даты, это просто третье воскресенье октября).
День повара в детском саду, кстати, отмечается в День пищевика 2019, а не в праздник кулинаров – но в этом году даты совпали. Так что сегодня каждый поваренок достает свои лучшие рецепты и готовит праздничные салаты в честь собственного торжества.
К слову, есть еще и День кондитера. Но он отмечается 3 мая.
День повара: интересные факты
Свое название кулинария получила в честь кухарки Кулины, которая стряпала для древнегреческого бога врачевания Асклепия (у римлян его называли Эскулап). Именно ее древние греки назначили покровительницей поварского искусства. В Риме ее прозвали музой Кулинарией.
Читайте такжеПерец на зиму: рецепт крутезной закускиНа бумаге первые рецепты записали древние жители Египта, Вавилона, Китая, а также восточные арабы. В таком виде они даже дошли до наших дней. Так что блюда, которыми потчевали египетских фараонов, вполне можно попробовать приготовить и сегодня.
Высокий белый колпак повара стали носить в XVIII веке: родоначальником этой традиции стал английский король Георг II.
В Японии существует "кулинарная дискриминация": женщинам там готовить суши и десерты не разрешается.
Что подарить повару
Профессиональную технику стоит подарить разве что кулинару-любителю: у профессионала уже наверняка хватает своих кулинарных приблуд. Да и разбирается он в них получше своих знакомых и родни. Так что с таким подарком легко ошибиться.
Лучше подобрать шутливый подарок повару: Киев, к примеру, предлагает достаточно магазинов, где можно приобрести:
- оригинальный фартук с забавной надписью,
- декоративную подушку в виде фрукта или иного смаколика;
- именную чашку с прикольной надписью;
- подарок-впечатление: к примеру, прогулку на воздушном шаре или поход в квест-комнату.
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Поздравления с Днем повара
Поздравляю с Международным днем повара! Пусть жизнь твоя кипит, как горячий бульон на плите, карьера растет, как тесто на дрожжах, успех будет пышным, как взбитый крем, а в воздухе семьи царит умопомрачительный аромат любви!
***
Сегодня праздник поваров,
Нет в мире лучше мастеров,
Готовят всё они с душой:
И щи, и борщ, и суп с лапшой,
Мы в этот день желаем вам
Вставать с улыбкой по утрам,
Свою работу уважать,
Оклад достойный получать,
Чтобы сбывались все мечты,
Вокруг побольше доброты,
Идти по жизни не спеша,
От счастья пела чтоб душа!
***
3 смс - 141 символ:
Дорогие повара, вам здоровья и добра!
А в работе — вдохновения,
Новых блюд изобретения.
Любят все покушать вкусно,
Без еды нам вашей грустно.
Поздравления с Днем работника пищевой промышленности
Ура трудягам пищепрома!
За то, что кормите народ,
Пускай достаток будет дома,
И в жизни крупно повезет!
Вы уставайте, но не очень,
И пусть зарплата подрастет,
Пусть на дворе дожди и осень,
А на душе весна цветет!
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Хотим от всей души поздравить работников пищевой промышленности! Пусть необходимых ингредиентов на производстве будет в достатке и настроение всегда будет отличным, чтобы готовить с любовью качественные и вкусные продукты!
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3 смс - 186 символов:
Да будет славен на века
Работник-пищевик.
Пусть будет жизнь его легка,
Ведь труд его велик.
Желаем счастья и тепла,
Пусть Бог его хранит.
Работа будет пусть мила,
Надежна, как гранит.