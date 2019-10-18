Как отмечается День повара и День пищевика 2019: что подарить пекарю / 1zoom.ru

Нас ждет 20 октября праздник кулинаров: все "кормильцы" мира в это воскресенье отмечают Международный день повара 2019.

Праздник отмечают более 70 стран, в том числе гуляет в День повара 2019 и Украина.

Причем День повара в Украине – не единственный кулинарный праздник. Так, в один день с поварами отметят в 2019 году свой профессиональный праздник и работники пищевой промышленности Украины и России (у праздника нет фиксированной даты, это просто третье воскресенье октября).

День повара в детском саду, кстати, отмечается в День пищевика 2019, а не в праздник кулинаров – но в этом году даты совпали. Так что сегодня каждый поваренок достает свои лучшие рецепты и готовит праздничные салаты в честь собственного торжества.

К слову, есть еще и День кондитера. Но он отмечается 3 мая.

День повара: интересные факты

Свое название кулинария получила в честь кухарки Кулины, которая стряпала для древнегреческого бога врачевания Асклепия (у римлян его называли Эскулап). Именно ее древние греки назначили покровительницей поварского искусства. В Риме ее прозвали музой Кулинарией.

Читайте такжеПерец на зиму: рецепт крутезной закускиНа бумаге первые рецепты записали древние жители Египта, Вавилона, Китая, а также восточные арабы. В таком виде они даже дошли до наших дней. Так что блюда, которыми потчевали египетских фараонов, вполне можно попробовать приготовить и сегодня.

Высокий белый колпак повара стали носить в XVIII веке: родоначальником этой традиции стал английский король Георг II.

В Японии существует "кулинарная дискриминация": женщинам там готовить суши и десерты не разрешается.

Что подарить повару

Профессиональную технику стоит подарить разве что кулинару-любителю: у профессионала уже наверняка хватает своих кулинарных приблуд. Да и разбирается он в них получше своих знакомых и родни. Так что с таким подарком легко ошибиться.

Лучше подобрать шутливый подарок повару: Киев, к примеру, предлагает достаточно магазинов, где можно приобрести:

оригинальный фартук с забавной надписью,

декоративную подушку в виде фрукта или иного смаколика;

именную чашку с прикольной надписью;

подарок-впечатление: к примеру, прогулку на воздушном шаре или поход в квест-комнату.

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Поздравления с Днем повара

Поздравляю с Международным днем повара! Пусть жизнь твоя кипит, как горячий бульон на плите, карьера растет, как тесто на дрожжах, успех будет пышным, как взбитый крем, а в воздухе семьи царит умопомрачительный аромат любви!

***

Сегодня праздник поваров,

Нет в мире лучше мастеров,

Готовят всё они с душой:

И щи, и борщ, и суп с лапшой,

Мы в этот день желаем вам

Вставать с улыбкой по утрам,

Свою работу уважать,

Оклад достойный получать,

Чтобы сбывались все мечты,

Вокруг побольше доброты,

Идти по жизни не спеша,

От счастья пела чтоб душа!

***

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Дорогие повара, вам здоровья и добра!

А в работе — вдохновения,

Новых блюд изобретения.

Любят все покушать вкусно,

Без еды нам вашей грустно.

Поздравления с Днем работника пищевой промышленности

Ура трудягам пищепрома!

За то, что кормите народ,

Пускай достаток будет дома,

И в жизни крупно повезет!

Вы уставайте, но не очень,

И пусть зарплата подрастет,

Пусть на дворе дожди и осень,

А на душе весна цветет!

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Хотим от всей души поздравить работников пищевой промышленности! Пусть необходимых ингредиентов на производстве будет в достатке и настроение всегда будет отличным, чтобы готовить с любовью качественные и вкусные продукты!

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3 смс - 186 символов:

Да будет славен на века

Работник-пищевик.

Пусть будет жизнь его легка,

Ведь труд его велик.

Желаем счастья и тепла,

Пусть Бог его хранит.

Работа будет пусть мила,

Надежна, как гранит.