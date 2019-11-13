Плохие подарки: что нельзя дарить на Новый год металлической крысы 2020

Стало известно, что нельзя дарить на Новый год 2020 / 1zoom.ru

Многие из вас наверняка уже задумываются о подарках под елочку на Новый год. При этом одни подходят к выбору подарка для родственников и друзей тщательно, а другие откладывают их покупку на последний день, наверное, надеясь на какое-то чудо.

При этом важно обратить внимание на то, чтобы подарок не обернулся для вас или для того, кто его получит, страшной бедой.

Главред узнал, что категорически нельзя дарить на Новый год.

Книги

Даже если вы точно знаете, что ваши друзья или знакомы любят читать книги, и даже если вы точно знаете, какую книгу они хотели бы прочитать следующей, ни в коем случае не дарите ее на Новый года.

Книга в подарок является предвестником раздора в отношениях с теми, кому вы их дарите. А если подарить книгу семейной паре, то это может спровоцировать конфликты и даже измены. По крайней мере, так гласят народные поверья.

Часы

Часы – ужасный подарок на Новый год. В народе говорят, что подаренные часы отмеряют время до кончины человека и тем самым приближают ее.

Кошельки

Если у вас возникло желание одарить кого-то на Новый год кошельком – отбросьте эту идею в сторону. А как же кошелек с деньгами внутри? Да, дарить кошельки можно на День рождения или по другому поводу, но только не на Новый года, так как ваш подарок спровоцирует финансовые трудности и разорит владельца.

Варежки, шарфы и носки

Симпатичные, с яркими новогодними узорами теплые вещички – варежки, шарфы, носки, свитера только на первый взгляд кажутся универсальными и удачными подарками на Новый год. На самом деле они означают уход человека. Тот, кто дарит такие вещи, словно, одевает человека и выпроваживает его из своей жизни. Поэтому лучше не испытайте старушку судьбу.

Статуэтки и фигурки кошек

Как известно, 2020 год – это год Металлической крысы. А так как кошка и мышка в реальной жизни враги, то делать подобный подарок категорически нельзя.

Полотенца

Даже самые красивые полотенца не стоят того, чтобы их получить в подарок на Новый год. Тем более, что полотенца в Украине ассоциируются с покойниками и похоронами. Если уважаете и цените человека, которому готовите подарок на Новый год, идею с полотенцами выбросьте из головы и сами подобный подарок не принимайте.

Тапочки

Запомните, тапочки окупают перед больницей. Поэтому такой подарок предвещает тяжелую болезнь или травму. В селах другое суеверие: тапки грозят смертью, ведь такую обувь раньше покупали для покойного.

Мыло, шампунь, духи

Крыса – животное неприхотливое, которое не любить купаться, тем более, не терпит резкий запах. Поэтому на Новый год металлической крысы воздержитесь от покупки мыла, шампуня или духов под елочку.

Читайте такжеФранцузский маникюр новинки 2019: геометрия, продольная полоска и френч с фольгой – фотоНапомним, ранее сообщалось, чтобы самочувствие и здоровье не ухудшилось, не стоит открывать душу нараспашку и одалживать друзьям и соседям все подряд.