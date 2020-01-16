16 января – какой сегодня праздник: что делать в Гордеев день, приметы

Традиции и приметы 16 января подсказывают, как стать счастливым и спастись от порчи.
16 января 2020 – сегодня праздник музыкальный и нехвастливый.
Мир вспоминает легендарную музыкальную группу, устроив Всемирный день The Beatles. Спортсмены и просто любители покататься на коньках празднуют День Ледовара (профессиональный праздник заливщиков льда на катках). В США – День свободы вероисповедания, а в Таиланде – День учителя.
По народному календарю, 16 января – Гордеев день.
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16 января: праздник церковный
16 января православные почитают мученика Гордия, в пытках умершего за веру в 320 году.
Также почитается память пророка Малахии.
Поста нет.
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16 января: приметы
Есть такие приметы 16 января на погоду:
- каков Гордей – таков и март;
- большие белые облака небо бороздят – к вьюге;
- пушистый иней на деревьях – непогоды в ближайшие дни не жди;
- рассвело рано – к снегопаду.
16 января: что нельзя делать, а что нужно
На стол в Гордеев день принято подавать овсянку на молоке. Ею же кормят домашний скот – чтоб здоровым был.
А чтобы в доме счастье не переводилось – готовят и угощаются блюдами из творога: сырниками, ватрушками и пр.
В этот день читают особый заговор от порчи на день святого Малахии. Люди говорят, что для снятия негатива, порчи и защиты себя от нечистой силы это один из самых удачных дней в году.
Читайте такжеНедолго осталось: когда надо убирать елку 2020Перед чтением заговор читают Отче наш. А сам заговор – 40 раз. Перед началом чтения берут емкость с водой, держат ее над головой, затем перемещают к сердцу, печени, легким – и начинают читать заговор. Каждый раз после слов Божья Матушка в заранее подготовленную емкость с водой льют воск.
По народным поверьям, 16 января нельзя:
- хвастаться или как-то иначе демонстрировать свою гордость в Гордеев день – а то сам себя сглазишь и лишишься предмета гордости;
- работать вечером в Гордеев день – по поверьям, это время разнузданного разгула ведьм: толку от такого труда не будет, одно беспокойство.
16 января: именины
День ангела справляют Ирина, Василий и Гордей.
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16 января: кто родился
Люди, родившиеся 16 января, умеют жить с окружающим миром и природой в гармонии. Талисманом им стоит выбрать гранат и аметист.
16 января родились такие знаменитости:
1934 — актер театра и кино Василий Лановой (Алые паруса, Иду на грозу, Анна Каренина, Семнадцать мгновений весны, Барышня-крестьянка и др.).
1948 — американский кинорежиссер, сценарист, продюсер, актер и кинокомпозитор Джон Карпентер (Хэллоуин, Туман, Вампиры, Призраки Марса и др.).
1948 — советский космонавт, рекордсмен по количеству выходов в открытый космос (16) и суммарной продолжительности работы в открытом космосе Анатолий Соловьев.
1974 — британская фотомодель Кейт Мосс.