16 января – какой сегодня праздник: что делать в Гордеев день, приметы

16 января – праздник Битлз и Гордеев день: что нельзя делать, приметы / Kolobok.ua

16 января 2020 – сегодня праздник музыкальный и нехвастливый.

Мир вспоминает легендарную музыкальную группу, устроив Всемирный день The Beatles. Спортсмены и просто любители покататься на коньках празднуют День Ледовара (профессиональный праздник заливщиков льда на катках). В США – День свободы вероисповедания, а в Таиланде – День учителя.

По народному календарю, 16 января – Гордеев день.

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16 января: праздник церковный

16 января православные почитают мученика Гордия, в пытках умершего за веру в 320 году.

Также почитается память пророка Малахии.

Поста нет.

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16 января: приметы

Есть такие приметы 16 января на погоду:

каков Гордей – таков и март;

большие белые облака небо бороздят – к вьюге;

пушистый иней на деревьях – непогоды в ближайшие дни не жди;

рассвело рано – к снегопаду.

16 января: что нельзя делать, а что нужно

На стол в Гордеев день принято подавать овсянку на молоке. Ею же кормят домашний скот – чтоб здоровым был.

А чтобы в доме счастье не переводилось – готовят и угощаются блюдами из творога: сырниками, ватрушками и пр.

В этот день читают особый заговор от порчи на день святого Малахии. Люди говорят, что для снятия негатива, порчи и защиты себя от нечистой силы это один из самых удачных дней в году.

Читайте такжеНедолго осталось: когда надо убирать елку 2020Перед чтением заговор читают Отче наш. А сам заговор – 40 раз. Перед началом чтения берут емкость с водой, держат ее над головой, затем перемещают к сердцу, печени, легким – и начинают читать заговор. Каждый раз после слов Божья Матушка в заранее подготовленную емкость с водой льют воск.

По народным поверьям, 16 января нельзя:

хвастаться или как-то иначе демонстрировать свою гордость в Гордеев день – а то сам себя сглазишь и лишишься предмета гордости;

работать вечером в Гордеев день – по поверьям, это время разнузданного разгула ведьм: толку от такого труда не будет, одно беспокойство.

16 января: именины

День ангела справляют Ирина, Василий и Гордей.

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16 января: кто родился

Люди, родившиеся 16 января, умеют жить с окружающим миром и природой в гармонии. Талисманом им стоит выбрать гранат и аметист.

16 января родились такие знаменитости:

1934 — актер театра и кино Василий Лановой (Алые паруса, Иду на грозу, Анна Каренина, Семнадцать мгновений весны, Барышня-крестьянка и др.).

1948 — американский кинорежиссер, сценарист, продюсер, актер и кинокомпозитор Джон Карпентер (Хэллоуин, Туман, Вампиры, Призраки Марса и др.).

1948 — советский космонавт, рекордсмен по количеству выходов в открытый космос (16) и суммарной продолжительности работы в открытом космосе Анатолий Соловьев.

1974 — британская фотомодель Кейт Мосс.