17 января – какой сегодня праздник: как гадать на Зосима Пчельника

Традиции и приметы 17 января подскажут, исполнится ли желание и когда выйдешь замуж.
17 января 2020 – сегодня праздник звучит весело.
Мир отмечает День детских изобретений. А из шуточных праздников стоит отметить День неудачника 17 января.
По народному календарю, 17 января – Зосима-пчельник.
17 января: праздник церковный
17 января православные почитают память Преподобномученика Зосимы. Он был пустынником Киликийским.
Святой Зосима – покровитель пчеловодов и бортников, ему молятся о хорошем урожае и сборе меда.
Поста нет.
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17 января: приметы
Есть такие приметы 17 января на погоду:
- много снега на Зосима намело – много меда соберут пасечники;
- небо чистое с полной луной – к сильному половодью;
- облака низко висят – к серьезным холодам;
- небо безоблачное плюс морозно на улице – холода затянутся;
- небо звездное и безоблачное – жди погоды солнечной, но морозной.
17 января: что нельзя делать, а что нужно
В этот день непременно стоит отведать меда – добавив в какое-то блюдо или просто съесть ложечку с теплой водой (если, конечно, у человека нет на него аллергии).
Читайте такжеКрещение 2020 – какого числа и когда купаться в иорданеПод конец Святок наши предки гоняли чертей, бегая по улице и пугая ее кочергою. А после прыгали через разведенный костер, чтобы очистить после охоты, укрепить здоровье да счастья набраться.
Девушки в этот день устраивали гадание на звездах. Незамужние девицы выходили во двор и смотрели на небосклон: если Большая Медведица оказывалась справа – то святочные гадания на суженого сбудутся непременно, если прямо – еще год жениха ждать.
Позднее это гадание трансформировалось в ритуал на исполнение желания. Принцип тот же: загадать желание и выйти во двор смотреть, где Млечный путь. Если справа – то сбудется загаданное, нет – не повезло.
По народным поверьям, 17 января нельзя отправляться в дальнюю дорогу – а то нечисть запутает, порчу наведет. Чтоб обойти запрет – в воротник зашивали цветок чертополоха.
17 января: именины
День ангела справляют Александр, Аристарх, Артем, Архип и Афанасий, Денис, Ефим, Иосиф, Карп и Климент, Марк, Никанор и Николай, Павел и Прохор, Семен и Степан, Терентий, Тимофей и Трофим, Фаддей и Филипп.
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17 января: кто родился
Люди, родившиеся 17 января, будет обладать отменной интуицией. Талисман для них – лазурит и гранат.
17 января родились такие знаменитости:
- 1504 — 225-й Папа Римский Пий V.
- 1706 — американский ученый, журналист, политический деятель Бенджамин Франклин (изображен на банкноте в $100).
- 1942 — американский боксер, олимпийский чемпион (1960), трехкратный чемпион мира Мохаммед Али.
- 1945 — российский писатель-сатирик Семен Альтов.
- 1960 — российский композитор и певец Игорь Николаев.
- 1962 — американский киноактер Джим Керри (Эйс Вентура, Маска, Тупой и ещё тупее, Вечное сияние чистого разума, Соник в кино и др.).
- 1964 — первая леди США в 2009-2017 годах Мишель Обама.
- 1987 — украинский боксер-профессионал, олимпийский чемпион Александр Усик.