17 января – какой сегодня праздник: как гадать на Зосима Пчельника

17 января – праздник неудачников и День Зосима: что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

17 января 2020 – сегодня праздник звучит весело.

Мир отмечает День детских изобретений. А из шуточных праздников стоит отметить День неудачника 17 января.

По народному календарю, 17 января – Зосима-пчельник.

17 января: праздник церковный

17 января православные почитают память Преподобномученика Зосимы. Он был пустынником Киликийским.

Святой Зосима – покровитель пчеловодов и бортников, ему молятся о хорошем урожае и сборе меда.

Поста нет.

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17 января: приметы

Есть такие приметы 17 января на погоду:

много снега на Зосима намело – много меда соберут пасечники;

небо чистое с полной луной – к сильному половодью;

облака низко висят – к серьезным холодам;

небо безоблачное плюс морозно на улице – холода затянутся;

небо звездное и безоблачное – жди погоды солнечной, но морозной.

17 января: что нельзя делать, а что нужно

В этот день непременно стоит отведать меда – добавив в какое-то блюдо или просто съесть ложечку с теплой водой (если, конечно, у человека нет на него аллергии).

Читайте такжеКрещение 2020 – какого числа и когда купаться в иорданеПод конец Святок наши предки гоняли чертей, бегая по улице и пугая ее кочергою. А после прыгали через разведенный костер, чтобы очистить после охоты, укрепить здоровье да счастья набраться.

Девушки в этот день устраивали гадание на звездах. Незамужние девицы выходили во двор и смотрели на небосклон: если Большая Медведица оказывалась справа – то святочные гадания на суженого сбудутся непременно, если прямо – еще год жениха ждать.

Позднее это гадание трансформировалось в ритуал на исполнение желания. Принцип тот же: загадать желание и выйти во двор смотреть, где Млечный путь. Если справа – то сбудется загаданное, нет – не повезло.

По народным поверьям, 17 января нельзя отправляться в дальнюю дорогу – а то нечисть запутает, порчу наведет. Чтоб обойти запрет – в воротник зашивали цветок чертополоха.

17 января: именины

День ангела справляют Александр, Аристарх, Артем, Архип и Афанасий, Денис, Ефим, Иосиф, Карп и Климент, Марк, Никанор и Николай, Павел и Прохор, Семен и Степан, Терентий, Тимофей и Трофим, Фаддей и Филипп.

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17 января: кто родился

Люди, родившиеся 17 января, будет обладать отменной интуицией. Талисман для них – лазурит и гранат.

17 января родились такие знаменитости: