  1. Главная
  3. Праздники

17 января – какой сегодня праздник: как гадать на Зосима Пчельника

17 января 2020, 00:19

Традиции и приметы 17 января подскажут, исполнится ли желание и когда выйдешь замуж.

17 января – праздник неудачников и День Зосима: что нельзя делать, приметы
17 января – праздник неудачников и День Зосима: что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

17 января 2020 – сегодня праздник звучит весело.

Мир отмечает День детских изобретений. А из шуточных праздников стоит отметить День неудачника 17 января.

По народному календарю, 17 января – Зосима-пчельник.

17 января: праздник церковный

17 января православные почитают память Преподобномученика Зосимы. Он был пустынником Киликийским.

Святой Зосима – покровитель пчеловодов и бортников, ему молятся о хорошем урожае и сборе меда.

Поста нет.

Читайте такжеМасленица 2020 – когда начинается и заканчивается, что делать

17 января: приметы

Есть такие приметы 17 января на погоду:

  • много снега на Зосима намело – много меда соберут пасечники;
  • небо чистое с полной луной – к сильному половодью;
  • облака низко висят – к серьезным холодам;
  • небо безоблачное плюс морозно на улице – холода затянутся;
  • небо звездное и безоблачное – жди погоды солнечной, но морозной.

17 января: что нельзя делать, а что нужно

В этот день непременно стоит отведать меда – добавив в какое-то блюдо или просто съесть ложечку с теплой водой (если, конечно, у человека нет на него аллергии).

Читайте такжеКрещение 2020 – какого числа и когда купаться в иорданеПод конец Святок наши предки гоняли чертей, бегая по улице и пугая ее кочергою. А после прыгали через разведенный костер, чтобы очистить после охоты, укрепить здоровье да счастья набраться.

Девушки в этот день устраивали гадание на звездах. Незамужние девицы выходили во двор и смотрели на небосклон: если Большая Медведица оказывалась справа – то святочные гадания на суженого сбудутся непременно, если прямо – еще год жениха ждать.

Позднее это гадание трансформировалось в ритуал на исполнение желания. Принцип тот же: загадать желание и выйти во двор смотреть, где Млечный путь. Если справа – то сбудется загаданное, нет – не повезло.

По народным поверьям, 17 января нельзя отправляться в дальнюю дорогу – а то нечисть запутает, порчу наведет. Чтоб обойти запрет – в воротник зашивали цветок чертополоха.

17 января: именины

День ангела справляют Александр, Аристарх, Артем, Архип и Афанасий, Денис, Ефим, Иосиф, Карп и Климент, Марк, Никанор и Николай, Павел и Прохор, Семен и Степан, Терентий, Тимофей и Трофим, Фаддей и Филипп.

Читайте такжеС Днем ангела Александра и Александры – поздравления Сашеньке

17 января: кто родился

Люди, родившиеся 17 января, будет обладать отменной интуицией. Талисман для них – лазурит и гранат.

17 января родились такие знаменитости:

  • 1504 — 225-й Папа Римский Пий V.
  • 1706 — американский ученый, журналист, политический деятель Бенджамин Франклин (изображен на банкноте в $100).
  • 1942 — американский боксер, олимпийский чемпион (1960), трехкратный чемпион мира Мохаммед Али.
  • 1945 — российский писатель-сатирик Семен Альтов.
  • 1960 — российский композитор и певец Игорь Николаев.
  • 1962 — американский киноактер Джим Керри (Эйс Вентура, Маска, Тупой и ещё тупее, Вечное сияние чистого разума, Соник в кино и др.).
  • 1964 — первая леди США в 2009-2017 годах Мишель Обама.
  • 1987 — украинский боксер-профессионал, олимпийский чемпион Александр Усик.

праздник приметы традиции
Сейчас вы просматриваете новость «17 января – какой сегодня праздник: как гадать на Зосима Пчельника». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

00:19
17 января – какой сегодня праздник: как гадать на Зосима Пчельника
16 января, четверг
23:55
В Сирии под жуткий обстрел попали жилые дома: много погибших и раненых
23:38
В Слуге народа не поддержали отставку Гончарука – СМИ
23:17
В Одесской области таможенники попались на вымогательстве крупных взяток
23:11
Депутаты повысили лимиты для ФОПов
23:04
С вещами на выход: Гончарук обратился к членам НАПК с резким заявлением
22:45
Кива разъяснил, когда ему присылать обнаженные фото Видео
22:20
Кровавое убийство: в Харькове застрелили директора похоронного бюро Видео
22:18
Умер сын автора Властелина колец Джона Толкина
21:47
Действительно уходит: в Слуге народа подтвердили отставку Бабак
21:27
В Иране завершили идентификацию тел после авиакатастрофы: известна дата передачи
21:26
Комаровский раскрыл свою слабость
21:25
"Ни хлеба, ни зрелищ": Focus раскрыл хитрый план Путина
21:25
Horizon Zero Dawn: в Сети рассказали, когда игра выйдет на ПК
21:15
Изгибы прелестей: в Сети опубликовали серию классической эротики из Франции Фото
20:56
Авиакатастрофа МАУ: пять стран выдвинули Ирану жесткие требования - подробности
20:51
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: омут страстей и происки завистников
20:49
Авторы Ведьмака перенесли дату релиза Cyberpunk 2077: все подробности Видео
20:39
Остеохондроз и ранние морщины: названа самая опасная подушка
20:32
Украина озвучила новое условие минских договоренностей
20:30
В Минобороны объяснили указ Зеленского о призыве с 18 лет
20:10
ЦИК зарегистрировала нового "слугу" вместо Венедиктовой: что о нем известно
20:01
Первая отставка в Кабмине: назван уходящий министр и преемник
19:37
Неужели будет настоящая зима?: в Украину идут морозы
19:27
Витренко обвинил Яценюка в намерении закупать газ у России
19:26
Возвращение Украины в ПАСЕ: нардепы приняли важное решение
19:20
СССР - навсегда: военный эксперт оценил зловещий план Путина насчет Украины
19:01
Модное окрашивание волос 2020: в моде рыжие волосы и окрашенные кончики фото Фото
19:00
Набирает обороты: в Сеть выложили полную версию "пленок Гончарука" Видео
18:45
"Тело в подвале": СМИ узнали об убийстве в Киеве
18:44
Эксперт рассказал, почему Трамп "душит" Европу из-за конфликта с Ираном
18:33
В Счетной палате США сделали вывод по замороженной помощи Украине
17:58
Сеть магазинов Zara угодила в скандал из-за украинского языка
17:50
Диетолог указала на скрытую угрозу тунца Видео
17:48
Насилие против власти: изгоняющему Путина шаману вернули его меч
17:40
"Бл*ть, он будет тренировать Месси": сын тренера Барселоны отреагировал на назначение отца
17:35
Киевметрострой отложил открытие метро на Виноградаре
17:31
Хранители 2 сезон: дата выхода продолжения сериала
17:27
"Объединить" моря: в Польше поторопили Украину пока не поздно
17:26
Заря подписала племянника знаменитого украинского телеведущего
17:20
Эксперт рассказал, как Медведев мешал экспансии путинской мафии
17:03
В Мексике футболиста дисквалифицировали за гомофобию
16:54
"Скоро в порнухе сниматься": Дорофеева топлес взбудоражила интимным фото
16:50
"С*кин сын": в команде Малиновского случился конфликт между тренером и болельщиками Видео
16:42
"Высокопоставленное лицо": экс-нардеп рассказал о заказчике убийства Окуевой Видео
16:41
Крушение самолета МАУ в Иране: о чем договорились Британия и Украина
16:38
Дело Шеремета: адвокаты подозреваемой разнесли экспертизу полиции
16:25
Стало известно, когда Руис вернется в ринг
16:15
Судити по совісті / Просто помиловать 2020: когда в США суды, как в Украине Видео
16:03
"Просто подонок": Бужанский объяснил, как Гончарук подставил Зеленского
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять