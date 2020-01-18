18 января – какой сегодня праздник: что делать в Крещенский Сочельник

Ночь накануне Крещения Господнего – это Крещенский сочельник. Время гаданий, водосвятия и подготовки к купанию на Крещение 2020.
18 января 2020 – сегодня праздник накануне Крещения Господнего 2020.
Это Крещенский Сочельник 2020. Его еще называют Голодный вечер или Голодная кутья (именно подают нынче на стол).
Среди других названий – Богоявление (все три ипостаси Бога явили себя в этот день: Бог Сын крестился в Иордане, Дух Святой в виде голубя снизошел на Него, Бог Отец гласом с неба засвидетельствовал Христа) или Иордан (по названию реки, в которой крестился Иисус). В Украине праздник называют Водохреща 2020.
О том, как поздравлять с праздником на русском и украинском языке – читайте в нашем материале Вітання на другий Щедрий вечір або как поздравить с Крещенским Сочельником.
Из исторических событий стоит упомянуть, что именно в этот день в 1654 году состоялась Переяславская рада, когда и решено было присоединить территории Войска Запорожского к Русскому царству. А в 1778 году английский мореплаватель Джеймс Кук в этот день открыл Гавайские острова (он их назвал Сандвичевы острова, но это название не прижилось).
По народному календарю, 18 января – Крещенский сочельник, Голодный вечер.
18 января: праздник церковный
18 января православные готовятся к Крещению 2020.
Это постный день: дозволяется холодная пища без растительного масла и неподогретое питье.
Когда можно брать святую воду на Крещение 2020, во что ее набирать и как хранить – читайте в материале Как правильно набирать воду на Крещение 2020 – от тары и до даты.
18 января: приметы
Есть такие приметы 18 января на погоду:
- звездное небо – к урожаю хлеба;
- метель – медоносный будет год;
- снегопад – к урожаю гречки;
- сильные ветры с юга – грозовое лето;
- полный месяц – к полноводью весной.
18 января: что нельзя делать, а что нужно
День посвящают уборке, готовке и прочей подготовке к празднику Крещение Господне 2020. Со следующего дня всякие работы (кроме помощи ближнему и, собственно, рабочих смен) у верующих под запретом: отдание праздника Богоявления пройдет лишь 27 января – все эти дни праздничные.
Читайте такжеКак готовить кутью: вкуснейшие рецепты кутьи из пшеницы, риса и булгураНазвание Сочельник праздник получил благодаря традиции есть сочиво (ту самую кутью из зерен пшеницы с маком и медом, изюмом) в этот вечер. При этом верующие постятся в этот праздник: первый раз пищу и вовсе вкушают лишь после обряда водосвятия, то есть уже вечером (около 18 часов).
Окунаться в прорубь также можно уже в Сочельник – когда и как это делать читайте в нашем материале Крещение 2020 – какого числа и когда купаться в иордане.
Впрочем, нельзя купать тем, кто собрался гадать. Гадание – это грех. Так что сначала гадают – а затем крещенская вода смывает этот грех. Детальнее читайте в нашем материале Гадания на Крещение – когда и как правильно гадать на любовь и деньги.
К слову, вся вода в этот вечер считается освященной. Целебные свойства приписываются даже снегу: им принято обтираться, чтоб быть красивым и здоровым.
По народным поверьям, 18 января нельзя:
- сквернословить и с кем-то ругаться;
- сердиться и быть в дурном настроении – особенно, когда набираешь воду на Крещение;
- придаваться разнузданному веселью;
- на стол подавать четное количество блюд;
- есть мясное и спиртное пить, запрещено даже растительное масло;
- во время праздничного ужина переедать.
18 января: именины
День ангела справляют Аполлинария, Евгения, Полина, Татьяна, а также Григорий, Иосиф, Лукьян, Матвей, Роман, Семен и Сергей.
Читайте такжеС Днем Татьяны: самые красивые поздравления в чудо-открытках и на словах
18 января: кто родился
18 января родились такие знаменитости:
1689 — французский писатель и философ Шарль Луи де Монтескьё.
1882 — английский писатель Алан Александр Милн (автор Винни-Пуха).
1893 — советский композитор Оскар Строк (автор танго Черные глаза, Скажите, почему…, Лунная рапсодия и др.).
1947 — японский кинорежиссер Такэси Китано (Брат якудзы, Куклы, Беспредел и др.). Он также актер: Джонни-мнемоник, Королевская битва, Табу, Призрак в доспехах и др.
1955 — американский киноактер, дважды обладатель Оскара и др. наград Кевин Костнер (Телохранитель, Водный мир, Йеллоустоун и др.).