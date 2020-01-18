18 января – какой сегодня праздник: что делать в Крещенский Сочельник

18 января – праздник Крещенский сочельник 2020: что нельзя делать, приметы / Пятый канал

18 января 2020 – сегодня праздник накануне Крещения Господнего 2020.

Это Крещенский Сочельник 2020. Его еще называют Голодный вечер или Голодная кутья (именно подают нынче на стол).

Среди других названий – Богоявление (все три ипостаси Бога явили себя в этот день: Бог Сын крестился в Иордане, Дух Святой в виде голубя снизошел на Него, Бог Отец гласом с неба засвидетельствовал Христа) или Иордан (по названию реки, в которой крестился Иисус). В Украине праздник называют Водохреща 2020.

О том, как поздравлять с праздником на русском и украинском языке – читайте в нашем материале Вітання на другий Щедрий вечір або как поздравить с Крещенским Сочельником.

Из исторических событий стоит упомянуть, что именно в этот день в 1654 году состоялась Переяславская рада, когда и решено было присоединить территории Войска Запорожского к Русскому царству. А в 1778 году английский мореплаватель Джеймс Кук в этот день открыл Гавайские острова (он их назвал Сандвичевы острова, но это название не прижилось).

По народному календарю, 18 января – Крещенский сочельник, Голодный вечер.

18 января: праздник церковный

18 января православные готовятся к Крещению 2020.

Это постный день: дозволяется холодная пища без растительного масла и неподогретое питье.

Когда можно брать святую воду на Крещение 2020, во что ее набирать и как хранить – читайте в материале Как правильно набирать воду на Крещение 2020 – от тары и до даты.

18 января: приметы

Есть такие приметы 18 января на погоду:

звездное небо – к урожаю хлеба;

метель – медоносный будет год;

снегопад – к урожаю гречки;

сильные ветры с юга – грозовое лето;

полный месяц – к полноводью весной.

18 января: что нельзя делать, а что нужно

День посвящают уборке, готовке и прочей подготовке к празднику Крещение Господне 2020. Со следующего дня всякие работы (кроме помощи ближнему и, собственно, рабочих смен) у верующих под запретом: отдание праздника Богоявления пройдет лишь 27 января – все эти дни праздничные.

Читайте такжеКак готовить кутью: вкуснейшие рецепты кутьи из пшеницы, риса и булгураНазвание Сочельник праздник получил благодаря традиции есть сочиво (ту самую кутью из зерен пшеницы с маком и медом, изюмом) в этот вечер. При этом верующие постятся в этот праздник: первый раз пищу и вовсе вкушают лишь после обряда водосвятия, то есть уже вечером (около 18 часов).

Окунаться в прорубь также можно уже в Сочельник – когда и как это делать читайте в нашем материале Крещение 2020 – какого числа и когда купаться в иордане.

Впрочем, нельзя купать тем, кто собрался гадать. Гадание – это грех. Так что сначала гадают – а затем крещенская вода смывает этот грех. Детальнее читайте в нашем материале Гадания на Крещение – когда и как правильно гадать на любовь и деньги.

К слову, вся вода в этот вечер считается освященной. Целебные свойства приписываются даже снегу: им принято обтираться, чтоб быть красивым и здоровым.

По народным поверьям, 18 января нельзя:

сквернословить и с кем-то ругаться;

сердиться и быть в дурном настроении – особенно, когда набираешь воду на Крещение;

придаваться разнузданному веселью;

на стол подавать четное количество блюд;

есть мясное и спиртное пить, запрещено даже растительное масло;

во время праздничного ужина переедать.

18 января: именины

День ангела справляют Аполлинария, Евгения, Полина, Татьяна, а также Григорий, Иосиф, Лукьян, Матвей, Роман, Семен и Сергей.

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18 января: кто родился

18 января родились такие знаменитости:

1689 — французский писатель и философ Шарль Луи де Монтескьё.

1882 — английский писатель Алан Александр Милн (автор Винни-Пуха).

1893 — советский композитор Оскар Строк (автор танго Черные глаза, Скажите, почему…, Лунная рапсодия и др.).

1947 — японский кинорежиссер Такэси Китано (Брат якудзы, Куклы, Беспредел и др.). Он также актер: Джонни-мнемоник, Королевская битва, Табу, Призрак в доспехах и др.

1955 — американский киноактер, дважды обладатель Оскара и др. наград Кевин Костнер (Телохранитель, Водный мир, Йеллоустоун и др.).