  1. Главная
  3. Праздники

18 января – какой сегодня праздник: что делать в Крещенский Сочельник

18 января 2020, 00:19

Ночь накануне Крещения Господнего – это Крещенский сочельник. Время гаданий, водосвятия и подготовки к купанию на Крещение 2020.

18 января – праздник Крещенский сочельник 2020: что нельзя делать, приметы
18 января – праздник Крещенский сочельник 2020: что нельзя делать, приметы / Пятый канал

18 января 2020 – сегодня праздник накануне Крещения Господнего 2020.

Это Крещенский Сочельник 2020. Его еще называют Голодный вечер или Голодная кутья (именно подают нынче на стол).

Среди других названий – Богоявление (все три ипостаси Бога явили себя в этот день: Бог Сын крестился в Иордане, Дух Святой в виде голубя снизошел на Него, Бог Отец гласом с неба засвидетельствовал Христа) или Иордан (по названию реки, в которой крестился Иисус). В Украине праздник называют Водохреща 2020.

О том, как поздравлять с праздником на русском и украинском языке – читайте в нашем материале Вітання на другий Щедрий вечір або как поздравить с Крещенским Сочельником.

Из исторических событий стоит упомянуть, что именно в этот день в 1654 году состоялась Переяславская рада, когда и решено было присоединить территории Войска Запорожского к Русскому царству. А в 1778 году английский мореплаватель Джеймс Кук в этот день открыл Гавайские острова (он их назвал Сандвичевы острова, но это название не прижилось).

По народному календарю, 18 января – Крещенский сочельник, Голодный вечер.

18 января: праздник церковный

18 января православные готовятся к Крещению 2020.

Это постный день: дозволяется холодная пища без растительного масла и неподогретое питье.

Когда можно брать святую воду на Крещение 2020, во что ее набирать и как хранить – читайте в материале Как правильно набирать воду на Крещение 2020 – от тары и до даты.

18 января: приметы

Есть такие приметы 18 января на погоду:

  • звездное небо – к урожаю хлеба;
  • метель – медоносный будет год;
  • снегопад – к урожаю гречки;
  • сильные ветры с юга – грозовое лето;
  • полный месяц – к полноводью весной.

18 января: что нельзя делать, а что нужно

День посвящают уборке, готовке и прочей подготовке к празднику Крещение Господне 2020. Со следующего дня всякие работы (кроме помощи ближнему и, собственно, рабочих смен) у верующих под запретом: отдание праздника Богоявления пройдет лишь 27 января – все эти дни праздничные.

Читайте такжеКак готовить кутью: вкуснейшие рецепты кутьи из пшеницы, риса и булгураНазвание Сочельник праздник получил благодаря традиции есть сочиво (ту самую кутью из зерен пшеницы с маком и медом, изюмом) в этот вечер. При этом верующие постятся в этот праздник: первый раз пищу и вовсе вкушают лишь после обряда водосвятия, то есть уже вечером (около 18 часов).

Окунаться в прорубь также можно уже в Сочельник – когда и как это делать читайте в нашем материале Крещение 2020 – какого числа и когда купаться в иордане.

Впрочем, нельзя купать тем, кто собрался гадать. Гадание – это грех. Так что сначала гадают – а затем крещенская вода смывает этот грех. Детальнее читайте в нашем материале Гадания на Крещение – когда и как правильно гадать на любовь и деньги.

К слову, вся вода в этот вечер считается освященной. Целебные свойства приписываются даже снегу: им принято обтираться, чтоб быть красивым и здоровым.

По народным поверьям, 18 января нельзя:

  • сквернословить и с кем-то ругаться;
  • сердиться и быть в дурном настроении – особенно, когда набираешь воду на Крещение;
  • придаваться разнузданному веселью;
  • на стол подавать четное количество блюд;
  • есть мясное и спиртное пить, запрещено даже растительное масло;
  • во время праздничного ужина переедать.

18 января: именины

День ангела справляют Аполлинария, Евгения, Полина, Татьяна, а также Григорий, Иосиф, Лукьян, Матвей, Роман, Семен и Сергей.

Читайте такжеС Днем Татьяны: самые красивые поздравления в чудо-открытках и на словах

18 января: кто родился

18 января родились такие знаменитости:

1689 — французский писатель и философ Шарль Луи де Монтескьё.

1882 — английский писатель Алан Александр Милн (автор Винни-Пуха).

1893 — советский композитор Оскар Строк (автор танго Черные глаза, Скажите, почему…, Лунная рапсодия и др.).

1947 — японский кинорежиссер Такэси Китано (Брат якудзы, Куклы, Беспредел и др.). Он также актер: Джонни-мнемоник, Королевская битва, Табу, Призрак в доспехах и др.

1955 — американский киноактер, дважды обладатель Оскара и др. наград Кевин Костнер (Телохранитель, Водный мир, Йеллоустоун и др.).

праздник приметы традиции Сочельник Крещение Господне Крещение 2020
Сейчас вы просматриваете новость «18 января – какой сегодня праздник: что делать в Крещенский Сочельник». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

00:57
Кости всмятку: на ребенка в больнице в Киеве рухнула металлическая дверь
00:44
Ученые предупредили о вредных свойствах куркумы
00:25
В Раде 300 депутатов объединились для защиты вечных ценностей
00:19
18 января – какой сегодня праздник: что делать в Крещенский Сочельник Видео
00:00
В долгах, как в шелках: МВФ поставил перед Украиной условия
17 января, пятница
23:49
Байден обвинил Цукерберга в получении денег за видео об "украинском деле"
23:42
Загорелся двигатель: в России произошло жуткое ЧП с пассажирским самолетом
23:40
Ротовая работа: эксперты рассказали, почему оральный секс полезен для женщин
23:27
В СНБО разъяснили, как уменьшат эскалацию конфликта с Россией
23:25
Вечная власть: Bloomberg раскрыл коварные планы Путина
22:56
Умер самый маленький человек в мире Фото Видео
22:54
"Шоу и шантаж": эксперт объяснил, почему Гончарук не должен был остаться премьером
22:23
"Вы глубоко в экономике": Зеленский потроллил Гончарука Видео
22:05
Скандальный YouTube-канал с "пленками Гончарука" исчез из Сети
22:05
Пенсионная реформа: в Японии 84-летняя старушка стала порнозвездой и рада этому
21:37
Модельер Жан-Поль Готье проведет последнее дефиле Видео
21:32
"Пед*расты на самокатах рассекают!": Кива шокировал новой выходкой Видео
21:16
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: внушительный доход и сговор врагов
21:04
Встреча Зеленского и Гончарука после скандала: какие требования выдвинул президент Видео
21:03
В США сообщили, изменится ли отношение к России после прихода Мишустина
21:00
Гнездо разврата: школьниц принудили заниматься сексом в борделе
20:53
Когда можно крестить ребенка в 2020 году – лучшие дни и приметы
20:48
Диетолог указала на скрытую угрозу тунца Видео
20:25
Стало известно, сколько Канада заплатит семьям погибших в авиакатастрофе МАУ в Иране
20:24
Получил ранение головы: в Армении расстреляли бывшего главу спецслужбы
19:50
Во Львове вспыхнул популярный ТРЦ, проводят эвакуацию Видео
19:44
Зеленский отказался принимать отставку Гончарука
19:40
Северный поток-2 получил поддержку вопреки санкциям США
19:25
Найсмачніша голодна кутя 2020: рецепт головної страви на другий Святвечір Видео
19:21
Авиакатастрофа самолета МАУ: выяснилось, когда тела погибших доставят в Украину
19:03
Вернувшийся из плена танкист рассказал, как боевики "ЛДНР" продались РФ
19:02
Континенталь: дата выхода сериала по вселенной Джона Уика
19:01
Посол раскрыл, в чем Украина лучше ЕС
18:54
Что нельзя делать в Крещенский Сочельник 2020 и что надо – приметы Видео
18:39
Духовный лидер Ирана заступился за атаковавших ракетами самолет МАУ и назвал Трампа "клоуном"
18:38
Врач поделилась важнейшим фактом о молочке Видео
18:29
Климкин нашел новую работу, но продолжит борьбу с РФ
18:20
"Кровь с молоком": солистка Kazka засветила лукаво выглянувший сосок
18:10
Детективы НАБУ незаконно допросили 10 тысяч работников "Укрлендфарминга" - СМИ
18:02
Синоптик предупредила о неприятных погодных сюрпризах
17:58
Порошенко обещали за расследование против Байдена поддержку Трампа на выборах – Парнас
17:41
Милевский вспомнил стычку с Ярмоленко Видео
17:35
Погода в Киеве на Крещение 2020 будет в тренде - синоптик
17:33
Хам на дороге: в Киеве водитель джипа мешал скорой проехать к обожженному ребенку Видео
17:22
"Языковое самоопределение": Лавров сделал громкое заявление о Донбассе
17:20
Опрос показал, сколько украинцев готовы выйти на протесты
17:18
"Нюхатель пахов": Макгрегор сравнил Нурмагомедова и Усмана
16:54
"Украинская демократия": в ЕС высказались об отставке Гончарука
16:50
"*Барь старый": Шнуров едко обстебал Михаила Мишустина Видео
16:49
Украинский клуб разорвал контракт с игроком из-за его поездки в Россию
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять