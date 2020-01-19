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19 января – какой сегодня праздник: Крещение 2020 и с Днем супруга

19 января 2020, 00:01

На Крещение Господне 19 января Главред в одном материале собрал самое главное – от примет и меню до поздравлений. Не забыли мы и про День мужа 2020.

19 января – праздник Крещение Господне 2020 и День мужа: что нельзя делать, приметы, поздравления
19 января – праздник Крещение Господне 2020 и День мужа: что нельзя делать, приметы, поздравления / УНИАН

19 января 2020 – сегодня праздник во всех отношениях семейный.

Православные отмечают великий церковный праздник Крещение Господне 2020. Чудные поздравления с Крещением – картинки, пожелания в прозе своими словами, стихи и короткие смс – подобрал в материале Поздравления с Крещением 2020 – красивые открытки с Крещением и тексты и Привітання з Водохрещем 2020 – листівки та вітання прикольні.

Также из Исландии к нам пришел другой семейный праздник – День супруга 2020. Красивые поздравления с Днем мужа 2020 – открытки и тексты – подобрали мы в материале День мужа 2020 – поздравления с Днем супруга своими словами и картинки.

Из международных праздников достойны упоминания Всемирный день снега (Международный день зимних видов спорта) и Всемирный день религии.

По народному календарю, 19 января – Крещение, Святое Богоявление.

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19 января: праздник церковный

19 января у православных один из двенадцати самых важных религиозных праздников года – Крещение Господне 2020.

Накануне верующие отметили Крещенский сочельник 2020 – а сегодня все, кто еще не успел, ходят в церковь отмолить грехи, набрать освященной крещенской воды, а самые смелые – искупаться в иордане.

Читайте такжеКогда можно крестить ребенка в 2020 году – лучшие дни и приметыПраздник еще именуют Богоявление, так как в этот день верующие узрели Бога во всех его трех ликах: Бог-Сын крестился в реке Иордан, Бог-Отец благословил Его с Небес, а Бог-Дух спустился на Христа в образе белого голубка.

Своим Крещением Спаситель освятил всю воду этот день. И поныне этот праздник неотрывно связан с освящением воды. Великой агиасмой (это так зовется чин Великого освящения воды) воду начинают освящать еще накануне вечером – в Крещенский Сочельник.

Освящают воду не только в храмах, но и в водоемах. А старые люди до сих выставляют на ночь на подоконник банку с водой – чтобы она освятилась благодатью, которая этой ночью нисходит с Небес.

Когда надо набирать святую воду на Крещение, во что и как хранить – читайте в материале Как правильно набирать воду на Крещение 2020 – от тары и до даты.

Поста нет.

Молитва на Крещение

Тропарь, глас 1

Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, Троическое явися поклонение: Родителев бо глас свидетельствоваше Тебе, возлюбленнаго Тя Сына именуя: и Дух в виде голубине извествоваше словесе утверждение: явлейся, Христе Боже, и мир просвещай, слава Тебе.

Молитва на освящение воды в Крещение

Боже Великоименитый, творяй чудеса, имже несть числа! Прииди к молящимся рабом Твоим, Владыко: посли Духа Твоего Святаго и освяти воду сию, и даждь ей благодать избавления и благословение Иорданово; сотвори ю источник нетления, освящения дар, грехом разрешение, недугом исцеление, бесом погибель, противным силам неприступну, ангельския крепости исполнену: яко да вси почерпающии ю и приемлющии от нея имеют на очищение души и тела, на исцеление вредом, во изменение страстем, во оставление грехов, во отгнание всякаго зла, на окропление и освящение домов и на всяку пользу подобну. И аще что в домех, или на месте правоверно живущих сия вода окропит, да отымет всяку нечистоту, да избавит от всякаго вреда, ниже тамо да водворяется дух губительный, ниже воздух вредяй, да отбежит всякое мечтание и навет крыющагося врага, и аще нечто есть, еже или здравию живущих завидит, или покою, окроплением сия воды да отразится, яко да благословися и прославися пречестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

19 января: приметы

Есть такие приметы 19 января на погоду:

  • метель – к метелям в конце апреля;
  • погода ясная и холодная – к лету засушливому и неурожаю;
  • теплый день – к урожаю хлеба;
  • солнечно и тепло – погожая погода на несколько недель задержится, дождливая – до конца месяца задождит;
  • снежно и пасмурно, много инея и/или снег пошел – к доброму урожаю;
  • синие облака в полдень – можно рассчитывать на хороший урожай;
  • ветер вихрями крутится – пчелы хорошо роиться станут;
  • звездная ночь – к урожаю ягод и гороха, овцы хорошо ягниться будут;
  • полный месяц – жди полноводия весной;
  • снег привалил к забору – к худому лету, промежуток есть – тогда урожайное;
  • собаки разлаялись – дичь расплодится.

19 января: что нельзя делать, а что нужно

Все Крещенские гадания заканчивают в ночь с 18 на 19 января, утром лишь подводят итоги, так сказать (смотрят, что выпало, какая доля досталась).

На праздничный стол уже подают мясные блюда – но обязательно нечетное количество (чаще всего 7 или 9).

По приметам, не только вода на Крещение, но и даже снег освящаются Божьей Благодатью. Таким снегом принято умываться по утру, особенно девушкам – чтобы весь год проходить красивой и здоровой.

В домах оставляют открытой дверь или хотя бы форточку в окне – чтобы выпустить из дома всё дурное и впустить – светлое и доброе.

Хозяйки в этот день освящают дома принесенной их храма святой водой.

А влюбленные стараются сделать предложение именно на Крещение: такой брак считается заранее благословленным.

По народным поверьям, 19 января нельзя:

  • купаться на Крещение без предварительной исповеди и причастия, в состоянии алкогольного опьянения – подробнее о том, как это делать и с какой молитвой, читайте в нашем материале Крещение 2020 – какого числа и когда купаться в иордане;
  • ставить четное количество блюд;
  • работать – по дому, в огороде и т.д.;
  • стирать – от самого Крещения 2020 и до дня отдания праздника;
  • грустить и тем более плакать – иначе весь год затем в печали провести придется;
  • оставлять за порогом свою обувь – к долгим болезням;
  • давать в долг;
  • выносить мусор.

19 января: именины

Православных именин в этот день нет.

19 января: кто родился

19 января родились такие знаменитости:

  • 1803 — американская поэтесса Сара Уитман (возлюбленная Эдгара По).
  • 1807 — американский генерал, главнокомандующий армией Конфедерации времен Гражданской войны Роберт Ли.
  • 1809 — американский писатель, поэт, литературный критик, представитель романтизма Эдгар По.
  • 1839 — французский художник-постимпрессионист Поль Сезанн.
  • 1865 — русский живописец и график Валентин Серов.
  • 1943 — американская рок-певица Дженис Джоплин.
  • 1984 — украинская, немецкая фигуристка, выступающая в парном катании: олимпийская чемпионка в спортивных парах (2018 год) и неоднократная чемпион мира и Европы Алена Савченко.

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