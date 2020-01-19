Привітання з Водохрещем 2020 – листівки та вітання прикольні

З Водохрещем 2020 і Йорданом – привітання та картинки пречудові

19 січня – свято величне та сповнене надією на краще. Водохреща 2020 відзначається сьогодні. Ще його називають свято Йордан (у цій річці хрестився Христос) або Богоявлення (бо під час хрещення на Нього в образі голуба зійшов Святий Дух).

Чудові привітання з Водохрещем наповняють душу благодаттю. Картинки зі святом Водохреща чи просто поздоровлення з Водохрещем своїми словами піднімають настрій та надихають на світле життя.

Читайте такжеМерцающие открытки с Крещением и поздравления своими словамиПривітати з Водохрещем 2020 можна й традиційним православним вітанням Христос хрещається! – відповідь на це У ріці Йордані. Але навіть якщо ви відповісте менш канонічно: Слава Ісусу Христу! або Христос між нами!, чи Мир тобі – то не буде великим горем. Як кажуть священники: головне вітати щиро, від душі. Якщо є так, то відповісти неканонічно – то не гріх, й покарання за те не буде.

Найкращі зворушливі вітання з Водохрещем Христовим українською мовою – православні, прозою, у віршах та короткі – та картинки з Водохрещем 2020 Главред обрав щиро й від душі.

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Привітання з Водохрещем

Водохреща – привітання в прозі:

Сьогодні – Хрещення Господнє! Нехай це світле свято забере від тебе всі печалі, скорботи і погані думки. Зі святом!

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З Водохрещем – привітання прозою:

Вітаю тебе з великим християнським святом і бажаю в цей святий день миру в домі і душі, любові і щастя. І нехай на тобі буде завжди Боже благословення. Радості і миру. Нехай Господь завжди допомагає і оберігає від будь-яких нещасть. Христос Хрещається!

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З Водохрещем – привітання своїми словами:

У великий день Хрещення Господнього бажаю очиститися святою водою і залишатися чистими душею, здоровими, сильними духом і вірою. Будьте щасливі і кохані.

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Водохреща – привітання смс:

Хай ялинка мерехтить,

Хай щедрівочка дзвенить,

Бажаю бути всім здоровим,

Вітаю вас з Охрещенням Христовим!

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Водохреща – привітання прикольні:

Дай, Боже, що ми сказали,

Аби і так стало і вам, і нам,

І цьому щасливому двору,

І всьому миру Господньому!

Хай вам святиться, веселиться

Святая йорданська водиця.

Як нині і в рік, і від року в рік,

І на цілий вік!

Христос хрещається!

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Поздоровлення з Йорданом:

З Йорданом! У великий день Хрещення Господнього бажаю очиститися святою водою і залишатися чистими душею, здоровими духом і сильними вірою. Будьте щасливі і кохані.

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Привітання з Йорданом у віршах – щедрівки на Йордан:

Хай ангел торкнеться Вас ніжно крилом,

Зігріє щедрівка вам серце теплом,

Хай радість, достаток наповнять ваш дім,

Оселяться щастя та спокій у нім!

Христос хрещається!

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Віншування на Йордан:

Нехай водиця із Йордану,

Вас сьогодні освятить,

Бажаю бути вам усім здоровим,

Вітаю вас із Хрещенням Христовим!

Привітання з Йорданом листівки – картинки з Водохрещем