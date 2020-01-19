Привітання з Водохрещем 2020 – листівки та вітання прикольні

Найкращі вітання з Водохрещем Христовим українською мовою – православні, прозою, вірші, смс – та картинки з Водохрещем 2020 Главред обрав щиро й від душі.
19 січня – свято величне та сповнене надією на краще. Водохреща 2020 відзначається сьогодні. Ще його називають свято Йордан (у цій річці хрестився Христос) або Богоявлення (бо під час хрещення на Нього в образі голуба зійшов Святий Дух).
Чудові привітання з Водохрещем наповняють душу благодаттю. Картинки зі святом Водохреща чи просто поздоровлення з Водохрещем своїми словами піднімають настрій та надихають на світле життя.
Читайте такжеМерцающие открытки с Крещением и поздравления своими словамиПривітати з Водохрещем 2020 можна й традиційним православним вітанням Христос хрещається! – відповідь на це У ріці Йордані. Але навіть якщо ви відповісте менш канонічно: Слава Ісусу Христу! або Христос між нами!, чи Мир тобі – то не буде великим горем. Як кажуть священники: головне вітати щиро, від душі. Якщо є так, то відповісти неканонічно – то не гріх, й покарання за те не буде.
Найкращі зворушливі вітання з Водохрещем Христовим українською мовою – православні, прозою, у віршах та короткі – та картинки з Водохрещем 2020 Главред обрав щиро й від душі.
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Привітання з Водохрещем
Водохреща – привітання в прозі:
Сьогодні – Хрещення Господнє! Нехай це світле свято забере від тебе всі печалі, скорботи і погані думки. Зі святом!
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З Водохрещем – привітання прозою:
Вітаю тебе з великим християнським святом і бажаю в цей святий день миру в домі і душі, любові і щастя. І нехай на тобі буде завжди Боже благословення. Радості і миру. Нехай Господь завжди допомагає і оберігає від будь-яких нещасть. Христос Хрещається!
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З Водохрещем – привітання своїми словами:
У великий день Хрещення Господнього бажаю очиститися святою водою і залишатися чистими душею, здоровими, сильними духом і вірою. Будьте щасливі і кохані.
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Водохреща – привітання смс:
Хай ялинка мерехтить,
Хай щедрівочка дзвенить,
Бажаю бути всім здоровим,
Вітаю вас з Охрещенням Христовим!
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Водохреща – привітання прикольні:
Дай, Боже, що ми сказали,
Аби і так стало і вам, і нам,
І цьому щасливому двору,
І всьому миру Господньому!
Хай вам святиться, веселиться
Святая йорданська водиця.
Як нині і в рік, і від року в рік,
І на цілий вік!
Христос хрещається!
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Поздоровлення з Йорданом:
З Йорданом! У великий день Хрещення Господнього бажаю очиститися святою водою і залишатися чистими душею, здоровими духом і сильними вірою. Будьте щасливі і кохані.
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Привітання з Йорданом у віршах – щедрівки на Йордан:
Хай ангел торкнеться Вас ніжно крилом,
Зігріє щедрівка вам серце теплом,
Хай радість, достаток наповнять ваш дім,
Оселяться щастя та спокій у нім!
Христос хрещається!
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Віншування на Йордан:
Нехай водиця із Йордану,
Вас сьогодні освятить,
Бажаю бути вам усім здоровим,
Вітаю вас із Хрещенням Христовим!