Поздравления с Крещением 2020 – красивые открытки с Крещением и тексты

Чудные поздравления с Крещением – картинки, пожелания в прозе своими словами, стихи и короткие смс – подобрал Главред на светлый церковный праздник 19 января.
С Крещением 2020 поздравления наполняют душу светлой радостью и надеждой. Как крещенская вода смывает грехи, возвышая дух – так и красивые открытки с Крещением Господним наполняют душу радостью. И этой радостью хочется делиться, отправляя поздравления на Крещение Господне 2020 не только родным, но и просто знакомым людям.
Лучшие поздравления с Крещением 2020 – картинки, короткие поздравления с Крещением в прозе своими словами, стихи и короткие смс – подобрал Главред на светлый церковный праздник 19 января.
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Поздравление с Крещением Господним
Поздравления с Крещением в прозе:
С Крещением Господним! Любви, благополучия, мира и душевного тепла. Пусть и в доме, и в сердце, и в жизни будет достаток, пусть и грусть, и тревоги, и обиды смоет освященная вода. Желаю, чтобы светлая надежда никогда не давала опуститься твоим крыльям, чтобы добрая вера всегда прибавляла сил.
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Поздравления с Крещением своими словами:
Крещение Господне пусть принесет благополучие, спокойствие, удачу, много добрых друзей, хорошие впечатления, веселые моменты, уверенность в каждом дне и самое крепкое здоровье на свете!
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Красивое поздравление с Крещением Господним:
Крещение Господне –
Прекрасная пора.
Ты поделись сегодня
Частичкою тепла.
Скажи друзьям и близким
Немного добрых слов.
Пусть свет твоей улыбки
Подарит им любовь!
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Поздравление с Крещением Господним православное:
Поздравляю с Крещением Господним!
Пусть окружает всюду благодать,
Вам веры крепкой, искренней желаю,
Не доводилось чтобы сердцу унывать.
Пусть охраняют Ангелы повсюду
От горя, злости и любой беды.
Пусть станет ваша жизнь как чудо,
Где все сбываются мечты.
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Короткие поздравления с Крещением:
В светлый день Крещения Господня
От души хочу вам пожелать
Счастья, радости, добра, здоровья,
Чтобы снизошла к вам благодать!
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Поздравления с Крещением смс:
Поздравляю вас с Крещением!
Пусть пошлет благословение
Господь всевышний вам навек
И защитит от разных бед.
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Поздравления с Крещением родителей:
Родные, с праздником Крещения!
Крещенская вода
Все смоет прегрешения,
Ведь было так всегда.
Традиция мудрейшая –
Очистится душа,
И будет жизнь дальнейшая
Светла и хороша!