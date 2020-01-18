Поздравления с Крещением 2020 – красивые открытки с Крещением и тексты

С Крещением 2020 – поздравления, открытки и гифки воодушевляющие / Фото из открытых источников

С Крещением 2020 поздравления наполняют душу светлой радостью и надеждой. Как крещенская вода смывает грехи, возвышая дух – так и красивые открытки с Крещением Господним наполняют душу радостью. И этой радостью хочется делиться, отправляя поздравления на Крещение Господне 2020 не только родным, но и просто знакомым людям.

Лучшие поздравления с Крещением 2020 – картинки, короткие поздравления с Крещением в прозе своими словами, стихи и короткие смс – подобрал Главред на светлый церковный праздник 19 января.

Читайте также18 января – какой сегодня праздник: что делать в Крещенский Сочельник

Поздравление с Крещением Господним

Поздравления с Крещением в прозе:

С Крещением Господним! Любви, благополучия, мира и душевного тепла. Пусть и в доме, и в сердце, и в жизни будет достаток, пусть и грусть, и тревоги, и обиды смоет освященная вода. Желаю, чтобы светлая надежда никогда не давала опуститься твоим крыльям, чтобы добрая вера всегда прибавляла сил.

***

Поздравления с Крещением своими словами:

Крещение Господне пусть принесет благополучие, спокойствие, удачу, много добрых друзей, хорошие впечатления, веселые моменты, уверенность в каждом дне и самое крепкое здоровье на свете!

***

Читайте такжеМерцающие открытки с Крещением и поздравления своими словами

Красивое поздравление с Крещением Господним:

Крещение Господне –

Прекрасная пора.

Ты поделись сегодня

Частичкою тепла.

Скажи друзьям и близким

Немного добрых слов.

Пусть свет твоей улыбки

Подарит им любовь!

***

Поздравление с Крещением Господним православное:

Поздравляю с Крещением Господним!

Пусть окружает всюду благодать,

Вам веры крепкой, искренней желаю,

Не доводилось чтобы сердцу унывать.

Пусть охраняют Ангелы повсюду

От горя, злости и любой беды.

Пусть станет ваша жизнь как чудо,

Где все сбываются мечты.

***

Короткие поздравления с Крещением:

В светлый день Крещения Господня

От души хочу вам пожелать

Счастья, радости, добра, здоровья,

Чтобы снизошла к вам благодать!

***

Поздравления с Крещением смс:

Поздравляю вас с Крещением!

Пусть пошлет благословение

Господь всевышний вам навек

И защитит от разных бед.

***

Поздравления с Крещением родителей:

Родные, с праздником Крещения!

Крещенская вода

Все смоет прегрешения,

Ведь было так всегда.

Традиция мудрейшая –

Очистится душа,

И будет жизнь дальнейшая

Светла и хороша!

Картинки с Крещением – открытки