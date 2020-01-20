20 января – какой сегодня праздник: что делать в Собор Иоанна Предтечи

Иоанн Предтеча Ангел пустыни. Икона

20 января 2020 – сегодня праздник тоже церковный.

Есть и светские. К примеру, международный День осведомленности о пингвинах. Или День Мартина Лютера Кинга: приурочен ко дню рождения Кинга 15 января, но отмечается ежегодно в третий понедельник января (о других именитых людях, рожденных сегодня – в конце статьи).

Но главный все-таки сегодня праздник церковный – это собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

По народному календарю, 20 января – Иван Бражник.

20 января: праздник церковный

20 января у православных празднование собора Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Праздник тесно связан с другим праздником – Крещение 2020. Так как на следующий день после великих церковных торжеств церковь вспоминает и тех, кто к этим священным событиям причастен. Так как крестил Иисуса Христа именно Иоанн Предтеча, то 20 января – его день.

Предтечей его прозвали за то, что он родился раньше Христа (на полгода), то есть как бы предшествовал Ему.

Иоанн Предтеча – в чем помогает, что просят у святого? В первую очередь молятся ему, если болит голова или при иных болячках, связанных с головой (зубная боль, к примеру). Также просят помощи при почти любых жизненных проблемах – от семейных до помощи в принятии решения.

Поста нет.

Праздники Иоанна Крестителя

Семь раз в году почитают православные память Иоанна Крестителя:

20 января – сегодня Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна;

8 марта в високосном году – Первое и второе обретение главы (головы) Иоанна Предтечи;

Главными праздниками считаются Рождество Иоанна Крестителя и день его мученической смерти, то есть Усекновение Иоанна Предтечи.

20 января: приметы

Есть такие приметы 20 января на погоду:

погода ясная и холодная – к засушливому лету;

погода пасмурная и снежная и/или утренние туманы – к урожайному году;

морозы стоят целую неделю с этого дня – к скорой оттепели.

Есть и не связанные с погодой, но очень интересные приметы:

мышь в доме увидеть – жди пополнения в семье;

лебедя или дикого гуся увидеть – к исполнению самого заветного желания.

20 января: что нельзя делать, а что нужно

Утром, еще до еды, выпивали освященной на Крещение воды – чтоб весь год со здоровьем проблем не иметь.

А уж за столом полагалось выпить чего покрепче – но в меру.

Дело в том, что Иваном-бражником день прозвали за то, что нынче, по традиции, полагается "запить" зло. То есть не просто можно, а даже и нужно хлопнуть по рюмашке. И обязательным считалось пропустить стопочку незамужней девице – чтоб потом замужем плакать меньше пришлось.

Впрочем, напиваться нельзя – только смыть, так сказать, дурное. На то и пословица: "Празднуй раз в месяц – будешь веселым; запразднуешь каждый день – будешь голым".

Если в этот день у парня или девушки вдруг разгулялся аппетит, то, по поверью, за этим человеком тоскует его возлюбленный.

Оставшиеся после праздников объедки, по традиции, не выкидывают, а скармливают домашним животным.

Иванов день открывал новый цикл – мясоед, то есть время (несколько недель), когда вволю ели мясо и гуляли свадьбы (для венчаний это считается особо удачной порой).

Именно 20 января стараются крестить детей: считается, что тогда он будет счастливым.

С этого дня уже полноценно возвращались к работе – после затяжных рождественских праздников. Так что лень отныне была под запретом.

По народным поверьям, 20 января нельзя:

умываться – а то жертвой обмана станешь;

грустить – а то ведь год проплачешь;

принимать подарки от посторонних;

лениться;

отказывать в помощи;

ругаться и материться.

20 января: именины

Главный именинник – Иван. Подробнее о том, как поздравить Ивана и с праздником Ивана на русском и украинском языке – читайте в нашем материале День Івана 2020 и День Вани – привітання та картинки на іменини Івана.

День ангела справляют Афанасий и Василий.

Читайте такжеПривітання з Василем и Днем ангела Василия – открытки и тексты

20 января: кто родился

20 января родились такие знаменитости: