21 января – какой сегодня праздник: с Днем объятий и Емелин день

Красивые открытки-гифки с Днем объятий и приметы на Емелин день подготовил Главред к празднику 21 января.
21 января 2020 – сегодня праздник обнимашек.
Мир отмечает Международный день объятий 2020. Картинки, мерцающие открытки и просто поздравления своими словами на русском и украинском языке подобрали мы в нашем материале З Днем обіймів и с Днем объятий 2020 – картинки и тексты.
Также мир отмечает Международный день аспиранта. А в России и Белоруссии проходит День инженерных войск.
День бабушки празднуют в Польше. Напомним, что в Украине и России День бабушек и дедушек 2020 отметят 28 октября.
По народному календарю, 21 января – Емелин день, Емельян зимний.
21 января: праздник церковный
21 января православные почитают память преподобного епископа Емилиана Кизического.
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21 января: приметы
Есть такие приметы 21 января на погоду:
- южный ветер – к грозовому лету;
- окна запотели – потеплеет скоро;
- каков Емеля – такова и погода в августе будет.
21 января: что нельзя делать, а что нужно
Накануне, на Ивана-бражника, пропускали стопочку незамужние девицы (чтоб потом замужем плакать меньше пришлось) – ну а сегодня настает черед парней "пропивать" свои горести.
Прославленная поговорка "Мели, Емеля, твоя неделя!" также связана с этим днем: в Емелин день принято было травить байки и рассказывать всякие сказки.
Самыми желанными гостями в этот день являются кум с кумой: считается, что если угостить их в этот день – то ребятенку здоровья прибавится.
Есть и "общая" примета, что заболевший в этот день – долго болеть не будет, выздоровеет быстро.
Если в доме завалялась битая посуда, то выбросить ее стоит именно сегодня: это принесет, по примете, счастье.
По народным поверьям, 21 января нельзя:
- веревки покупать или вить – к беде;
- кисель пить – тоже к беде, а точнее к покойнику в доме (в старину это было поминальное блюдо);
- работать в первой половине дня – только начиная со втрой.
21 января: именины
День ангела справляют Василиса и Василий, Виктор и Владимир, Георгий и Григорий, Доминика и Дмитрий, Евгений, Емельян, Иван и Илья, Михаил, Пафнутий и Юлиан.
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21 января: кто родился
21 января родились такие знаменитости:
- 1743 — американский изобретатель, построивший первый в США пароход, Джон Фитч.
- 1869 — фаворит семьи российского императора Николая II Григорий Распутин.
- 1885 — итальянский конструктор дирижаблей и полярный исследователь Умберто Нобиле.
- 1905 — французский кутюрье Кристиан Диор.
- 1924 — британский комедийный актер Бенни Хилл.
- 1941 — испанский певец Пласидо Доминго.
- 1956 — американская актриса, продюсер Джина Дэвис (Муха, Битлджус, Тельма и Луиза и др.).
- 1960 — российский актер Дмитрий Харатьян (Зеленый фургон, Гардемарины, Розыгрыш и др.).
- 1983 — российская актриса Светлана Ходченкова (Ржевский против Наполеона, Викинг, Шпион, выйди вон! И др.).