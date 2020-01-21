21 января – какой сегодня праздник: с Днем объятий и Емелин день

21 января – праздник обнимашек и Емелин день: что нельзя делать, приметы, поздравления с Днем объятий / 1zoom.ru

21 января 2020 – сегодня праздник обнимашек.

Мир отмечает Международный день объятий 2020. Картинки, мерцающие открытки и просто поздравления своими словами на русском и украинском языке подобрали мы в нашем материале З Днем обіймів и с Днем объятий 2020 – картинки и тексты.

Также мир отмечает Международный день аспиранта. А в России и Белоруссии проходит День инженерных войск.

День бабушки празднуют в Польше. Напомним, что в Украине и России День бабушек и дедушек 2020 отметят 28 октября.

По народному календарю, 21 января – Емелин день, Емельян зимний.

21 января: праздник церковный

21 января православные почитают память преподобного епископа Емилиана Кизического.

Поста нет.

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21 января: приметы

Есть такие приметы 21 января на погоду:

южный ветер – к грозовому лету;

окна запотели – потеплеет скоро;

каков Емеля – такова и погода в августе будет.

21 января: что нельзя делать, а что нужно

Накануне, на Ивана-бражника, пропускали стопочку незамужние девицы (чтоб потом замужем плакать меньше пришлось) – ну а сегодня настает черед парней "пропивать" свои горести.

Прославленная поговорка "Мели, Емеля, твоя неделя!" также связана с этим днем: в Емелин день принято было травить байки и рассказывать всякие сказки.

Самыми желанными гостями в этот день являются кум с кумой: считается, что если угостить их в этот день – то ребятенку здоровья прибавится.

Есть и "общая" примета, что заболевший в этот день – долго болеть не будет, выздоровеет быстро.

Если в доме завалялась битая посуда, то выбросить ее стоит именно сегодня: это принесет, по примете, счастье.

По народным поверьям, 21 января нельзя:

веревки покупать или вить – к беде;

кисель пить – тоже к беде, а точнее к покойнику в доме (в старину это было поминальное блюдо);

работать в первой половине дня – только начиная со втрой.

21 января: именины

День ангела справляют Василиса и Василий, Виктор и Владимир, Георгий и Григорий, Доминика и Дмитрий, Евгений, Емельян, Иван и Илья, Михаил, Пафнутий и Юлиан.

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21 января: кто родился

21 января родились такие знаменитости: