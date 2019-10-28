28 октября – какой сегодня праздник: что делать в День бабушек и дедушек 2019

28 октября – праздник бабушек и дедушек, День Ефима: что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

28 октября 2019 – сегодня праздник красочный.

Мир празднует Международный день анимации. Заодно проходит Международный день школьных библиотек.

А вот в Украине и России сегодня праздник семейный: 28 октября отмечается День бабушек и дедушек 2019. Как их поздравлять – читайте в нашем материале С днем бабушек и дедушек: поздравления прикольные и живые открытки.

Заодно наша страна отмечает День освобождения Украины от фашистских захватчиков, а соседи – День создания армейской авиации РФ.

В Новой Зеландии сегодня День труда, а у Чехии – День независимости.

К слову, в этот день в 1886 году в Нью-Йорке официально открылась Статуя Свободы. Кроме того, свое основание празднует метал-группа Metallica (1981).

По народному календарю, 28 октября – Ефимий Осенний.

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28 октября: праздник православный

Церковный праздник 28 октября посвящен памяти Евфимия Солунского.

Также отмечается празднование иконы Божьей Матери Спорительница хлебов.

Поста нет.

28 октября: приметы

Это время считалось порой отхода на зимнюю спячку и растений, и диких животных.

Приметы 28 октября на погоду:

чистое с вечера неба и большие круги вокруг луны – к морозу, если круги расплывчатые и красноватые – ждали снегопада и ветра;

облако над восходящим солнцем – к мерзопакостной погоде;

небо ясное, чисто-голубого цвета – к погоде хорошей;

комары еще летают – к мягкой зиме.

28 октября: что нельзя делать, а что нужно

На Ефима даже в теплых краях убирали на зимовку последние ульи. Отсюда и второе название праздника – Ефим Пчельник.

В старину в этот день начинали мять и ткань лен. Будущему льну даже устраивали смотрины: у кого тоньше и мягче кудели вышли.

Наши предки продолжали готовиться к зиме: перебирать инвентарь, валять валенки, делать запасы и пр. И лениться в этом деле было нельзя.

28 октября: именины

День ангела сегодня справляют Афанасий, Денис и Дмитрий, Ефим, Иван, Лукьян и Семен.

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28 октября: кто родился

28 октября родились такие знаменитости: