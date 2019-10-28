28 октября – какой сегодня праздник: что делать в День бабушек и дедушек 2019

28 октября родилось немало знаменитостей, у праздника сегодня немало интересных примет и традиций.
28 октября 2019 – сегодня праздник красочный.
Мир празднует Международный день анимации. Заодно проходит Международный день школьных библиотек.
А вот в Украине и России сегодня праздник семейный: 28 октября отмечается День бабушек и дедушек 2019. Как их поздравлять – читайте в нашем материале С днем бабушек и дедушек: поздравления прикольные и живые открытки.
Заодно наша страна отмечает День освобождения Украины от фашистских захватчиков, а соседи – День создания армейской авиации РФ.
В Новой Зеландии сегодня День труда, а у Чехии – День независимости.
К слову, в этот день в 1886 году в Нью-Йорке официально открылась Статуя Свободы. Кроме того, свое основание празднует метал-группа Metallica (1981).
По народному календарю, 28 октября – Ефимий Осенний.
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28 октября: праздник православный
Церковный праздник 28 октября посвящен памяти Евфимия Солунского.
Также отмечается празднование иконы Божьей Матери Спорительница хлебов.
Поста нет.
28 октября: приметы
Это время считалось порой отхода на зимнюю спячку и растений, и диких животных.
Приметы 28 октября на погоду:
- чистое с вечера неба и большие круги вокруг луны – к морозу, если круги расплывчатые и красноватые – ждали снегопада и ветра;
- облако над восходящим солнцем – к мерзопакостной погоде;
- небо ясное, чисто-голубого цвета – к погоде хорошей;
- комары еще летают – к мягкой зиме.
28 октября: что нельзя делать, а что нужно
На Ефима даже в теплых краях убирали на зимовку последние ульи. Отсюда и второе название праздника – Ефим Пчельник.
В старину в этот день начинали мять и ткань лен. Будущему льну даже устраивали смотрины: у кого тоньше и мягче кудели вышли.
Наши предки продолжали готовиться к зиме: перебирать инвентарь, валять валенки, делать запасы и пр. И лениться в этом деле было нельзя.
28 октября: именины
День ангела сегодня справляют Афанасий, Денис и Дмитрий, Ефим, Иван, Лукьян и Семен.
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28 октября: кто родился
28 октября родились такие знаменитости:
- 1469 — голландский философ, гуманист, крупнейший ученый Северного Возрождения Эразм Роттердамский.
- 1909 — английский художник-экспрессионист Фрэнсис Бэкон.
- 1936 — театральный режиссер, народный артист России Роман Виктюк.
- 1955 — американский предприниматель, основатель Microsoft Билл Гейтс.
- 1963 — советская и российская певица, актриса, композитор Вика Цыганова.
- 1963 — итальянский певец и композитор Эрос Рамаззотти.
- 1967 — американская киноактриса, обладательница Оскара Джулия Робертс (Красотка, Сбежавшая невеста, Одиннадцать друзей Оушена и др.).
- 1968 — член клуба знатоков Что? Где? Когда?, обладатель четырех Хрустальных сов Федор Двинятин.
- 1974 — американский киноактр, музыкант и клипмейкер Хоакин Феникс (Гладиатор, Таинственный лес, Братья Систерс, Джокер и др.).