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27 октября – какой сегодня праздник: что делать, чтоб замуж выйти

27 октября 2019, 00:01

Традиции и приметы праздника 27 октября в первую очередь призваны помочь женщинам.

27 октября 2019 – праздник автомобилиста, тещи и Параскевы: что нельзя делать в этот день, приметы
27 октября 2019 – праздник автомобилиста, тещи и Параскевы: что нельзя делать в этот день, приметы / 1zoom.ru

27 октября 2019 – сегодня праздник подвижный и семейный.

День автомобилиста (водителя) 2019 одновременно празднуют Украина и Россия. Подробнее читайте в нашем материале Прикольные поздравления с Днем автомобилиста: открытки и пожелания. Также мы писали, что подарить водителю на День автомобилиста.

А еще сегодня – День тещи 2019. Этот праздник мы тоже не обошли стороной: подробнее читайте в нашем материале С днем тещи 2019: прикольные картинки про тещу и поздравления душевные.

Мир отмечает Всемирный день аудиовизуального наследия. А из зарубежных праздников стоит упомянуть фестиваль огней – Дивали – в Индии и Праздник каштана 2019 во Франции.

По народному календарю, 27 октября – Параскева Грязнуха.

27 октября: праздник православный

Церковный праздник 27 октября призван напомнить о преподобной Параскеве-Петке Сербской.

Также на этот день выпало празднование Яхромской иконы Божьей Матери и чтится память святых отцов VII Вселенского Собора.

Поста нет.

27 октября: приметы

Грязнухой Параскеву прозвали за то, что ее день часто выдавался слякотным, на дорогах стояла беспутица, а во дворах – лужи.

"На Грязниху не бывает сухо", – утверждает народная мудрость.

Приметы 27 октября на погоду:

  • если погода слякотная – до зимы 4 недели осталось;
  • яркие звезды ночью и/или дождь днем – к доброму урожаю на следующий год;
  • сухая и ветреная погода – к сухому и малоурожайному лету.

27 октября: что нельзя делать, а что нужно

Святая Параскева – покровительница рукоделия и в целом заступница женщин.

Именно рукоделием и принято заниматься женщинам в день Параскевы.

Читайте такжеМихайлово чудо 2019: какие молитвы читать на замужество и от сил злаА еще – просить о замужестве. Так что в этот день молились о замужестве и семейном благополучии.

Одна из самых простых молитв: "Параскева, приди, жилье мое погляди. Дом да двор обереги, мне в хозяйстве помоги!".

А вот лениться в этот день было не принято. Также под запретом – предаваться отчаянию. Считалось, что Параскева может помочь любому горю, если человек борется, а не опускает руки.

27 октября: именины

День ангела сегодня справляют Прасковья, Игнатий, Кузьма, Максимилиан и Михаил, Назар и Николай, Петр.

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27 октября: кто родился

27 октября родились такие знаменитости:

  • 1728 — английский мореплаватель Джеймс Кук.
  • 1782 — итальянский скрипач-виртуоз, гитарист, композитор Никколо Паганини.
  • 1855 — русский ученый-биолог и селекционер, академик Иван Мичурин.
  • 1858 — 26-й президент США Теодор Рузвельт.
  • 1944 — актер театра и кино, певец, народный артист РСФСР Николай Караченцов (Старший сын, Собака на сене, Короли и капуста, Приключения Электроника, Благочестивая Марта и др.).
  • 1952 — итальянский актер, режиссер, сценарист, продюсер, лауреат Оскара Роберто Бениньи (Жизнь прекрасна, Астерикс и Обеликс против Цезаря и пр.).
  • 1959 — российский рок-музыкант (бас-гитарист), один из основателей групп Ария и Мастер Александр Грановский.
  • 1978 — британская скрипачка, композитор Ванесса Мэй.
  • 1983 — российский актер театра и кино Артур Смольянинов (9 рота, Жара, Елки, Духless и др.).

 

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