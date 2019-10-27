27 октября – какой сегодня праздник: что делать, чтоб замуж выйти

Традиции и приметы праздника 27 октября в первую очередь призваны помочь женщинам.
27 октября 2019 – сегодня праздник подвижный и семейный.
День автомобилиста (водителя) 2019 одновременно празднуют Украина и Россия. Подробнее читайте в нашем материале Прикольные поздравления с Днем автомобилиста: открытки и пожелания. Также мы писали, что подарить водителю на День автомобилиста.
А еще сегодня – День тещи 2019. Этот праздник мы тоже не обошли стороной: подробнее читайте в нашем материале С днем тещи 2019: прикольные картинки про тещу и поздравления душевные.
Мир отмечает Всемирный день аудиовизуального наследия. А из зарубежных праздников стоит упомянуть фестиваль огней – Дивали – в Индии и Праздник каштана 2019 во Франции.
По народному календарю, 27 октября – Параскева Грязнуха.
27 октября: праздник православный
Церковный праздник 27 октября призван напомнить о преподобной Параскеве-Петке Сербской.
Также на этот день выпало празднование Яхромской иконы Божьей Матери и чтится память святых отцов VII Вселенского Собора.
Поста нет.
27 октября: приметы
Грязнухой Параскеву прозвали за то, что ее день часто выдавался слякотным, на дорогах стояла беспутица, а во дворах – лужи.
"На Грязниху не бывает сухо", – утверждает народная мудрость.
Приметы 27 октября на погоду:
- если погода слякотная – до зимы 4 недели осталось;
- яркие звезды ночью и/или дождь днем – к доброму урожаю на следующий год;
- сухая и ветреная погода – к сухому и малоурожайному лету.
27 октября: что нельзя делать, а что нужно
Святая Параскева – покровительница рукоделия и в целом заступница женщин.
Именно рукоделием и принято заниматься женщинам в день Параскевы.
Читайте такжеМихайлово чудо 2019: какие молитвы читать на замужество и от сил злаА еще – просить о замужестве. Так что в этот день молились о замужестве и семейном благополучии.
Одна из самых простых молитв: "Параскева, приди, жилье мое погляди. Дом да двор обереги, мне в хозяйстве помоги!".
А вот лениться в этот день было не принято. Также под запретом – предаваться отчаянию. Считалось, что Параскева может помочь любому горю, если человек борется, а не опускает руки.
27 октября: именины
День ангела сегодня справляют Прасковья, Игнатий, Кузьма, Максимилиан и Михаил, Назар и Николай, Петр.
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27 октября: кто родился
27 октября родились такие знаменитости:
- 1728 — английский мореплаватель Джеймс Кук.
- 1782 — итальянский скрипач-виртуоз, гитарист, композитор Никколо Паганини.
- 1855 — русский ученый-биолог и селекционер, академик Иван Мичурин.
- 1858 — 26-й президент США Теодор Рузвельт.
- 1944 — актер театра и кино, певец, народный артист РСФСР Николай Караченцов (Старший сын, Собака на сене, Короли и капуста, Приключения Электроника, Благочестивая Марта и др.).
- 1952 — итальянский актер, режиссер, сценарист, продюсер, лауреат Оскара Роберто Бениньи (Жизнь прекрасна, Астерикс и Обеликс против Цезаря и пр.).
- 1959 — российский рок-музыкант (бас-гитарист), один из основателей групп Ария и Мастер Александр Грановский.
- 1978 — британская скрипачка, композитор Ванесса Мэй.
- 1983 — российский актер театра и кино Артур Смольянинов (9 рота, Жара, Елки, Духless и др.).