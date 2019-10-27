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С днем тещи 2019: прикольные картинки про тещу и поздравления душевные

27 октября 2019, 06:49

Поздравления с днем тещи и открытки прикольные и трогательные подобрал Главред на праздник 27 октября.

  • День тещи – открытки и картинки Соцсети
  • День тещи – открытки и картинки Соцсети
  • День тещи – открытки и картинки Соцсети
  • День тещи – открытки и картинки Соцсети
  • День тещи – открытки и картинки Соцсети
  • День тещи – открытки и картинки Соцсети
  • День тещи – открытки и картинки Соцсети
  • День тещи – открытки и картинки Соцсети
  • День тещи – открытки и картинки Соцсети

Международный день тещи всегда празднуется в разные дни. Под этот праздник просто застолбили четвертое воскресенье октября – и теперь поздравляют "вторых мам" в этот день.

Так что День тещи 2019 – это праздник 27 октября.

Уже на следующий день отмечается День бабушек и дедушек 2019, а пока же поздравления с праздником принимает теща – любимая мама любимой жены. Возможно, она еще не стала любимой бабушкой, но уже немало привнесла в жизнь молодоженов.

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Международный день тещи: поздравления

С Днем тещи. Желаю быть самой любимой, уважаемой, обожаемой, веселой, доброй, чуткой, отзывчивой, славной тещей, желаю, чтобы дочь и зять ценили Ваш каждый поступок, каждый совет, желаю всегда оставаться ярким огоньком радости и вдохновения для всей семьи.

***

Вас с днем тещи поздравляю,

Это статус непростой,

Стать зятьку любимой мамой,

Вам приказано судьбой.

Сил желаю и терпения,

Меньше молодежь "пилить"

И союзником для зятя

В начинаниях разных быть.

***

Теща — это в анекдотах,

А в семье Вы — наша мама,

Независимая личность

И воспитанная дама.

Я Вам очень благодарен

За корректность отношений,

За любовь, поддержку, помощь,

Дружбу разных поколений!

***

В этот прекрасный день поздравляю тебя, теща, с "профессиональным" праздником! Мира тебе, благополучия и добра, моя дорогая! Пусть все трудности будут по плечу!

***

Дорогая теща! Пусть будет радость частым гостем

И счастье — другом неизменным,

И все рассветы, словно мостик,

Ведут к успехам непременно!

***

Поздравляю с Днем тещи! Пусть на твоем жизненном небосклоне никогда не будет места тучам! Исполнения всех желаний тебе и крепкого здоровья!

Міжнародний день тещі: привітання

Достатку у господі,

Врожаю на городі,

Щоб одяг весь по моді

У шафі і в комоді!

Щоб гроші, як та річка,

Щоб молоділо личко

І щоб були Ви, тещо,

Прегарна молодичка!

***

Вітаю з Днем тещі і від душі бажаю, щоб зять на руках носив і квіти дарував, щоб кожен день Вам приносив щастя, радість, любов і підтримку близьких. Будьте найкращою, доброю, турботливою, розуміючою, коханою, веселою і жвавою тещою!

***

Такої любові земля не знає!

Млинці від Вас мені їсти не лінь.

Несу квіти для Вас, рідна,

У Міжнародний тещин день!

***

Теща! Таку господиню, як Ви, ще пошукати. Як не приїдемо – стіл накритий, у будинку чисто і пирогів ще в дорогу дасте. Нехай усі навколо говорять, що теща зятеві НЕ подруга, а я Вам так скажу: кращої жінки, ніж моя теща, – не знайти в усьому білому світі! Люблю Вас нескінченно!

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