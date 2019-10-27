С днем тещи 2019: прикольные картинки про тещу и поздравления душевные

Поздравления с днем тещи и открытки прикольные и трогательные подобрал Главред на праздник 27 октября.
Международный день тещи всегда празднуется в разные дни. Под этот праздник просто застолбили четвертое воскресенье октября – и теперь поздравляют "вторых мам" в этот день.
Так что День тещи 2019 – это праздник 27 октября.
Уже на следующий день отмечается День бабушек и дедушек 2019, а пока же поздравления с праздником принимает теща – любимая мама любимой жены. Возможно, она еще не стала любимой бабушкой, но уже немало привнесла в жизнь молодоженов.
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Международный день тещи: поздравления
С Днем тещи. Желаю быть самой любимой, уважаемой, обожаемой, веселой, доброй, чуткой, отзывчивой, славной тещей, желаю, чтобы дочь и зять ценили Ваш каждый поступок, каждый совет, желаю всегда оставаться ярким огоньком радости и вдохновения для всей семьи.
***
Вас с днем тещи поздравляю,
Это статус непростой,
Стать зятьку любимой мамой,
Вам приказано судьбой.
Сил желаю и терпения,
Меньше молодежь "пилить"
И союзником для зятя
В начинаниях разных быть.
***
Теща — это в анекдотах,
А в семье Вы — наша мама,
Независимая личность
И воспитанная дама.
Я Вам очень благодарен
За корректность отношений,
За любовь, поддержку, помощь,
Дружбу разных поколений!
***
В этот прекрасный день поздравляю тебя, теща, с "профессиональным" праздником! Мира тебе, благополучия и добра, моя дорогая! Пусть все трудности будут по плечу!
***
Дорогая теща! Пусть будет радость частым гостем
И счастье — другом неизменным,
И все рассветы, словно мостик,
Ведут к успехам непременно!
***
Поздравляю с Днем тещи! Пусть на твоем жизненном небосклоне никогда не будет места тучам! Исполнения всех желаний тебе и крепкого здоровья!
Міжнародний день тещі: привітання
Достатку у господі,
Врожаю на городі,
Щоб одяг весь по моді
У шафі і в комоді!
Щоб гроші, як та річка,
Щоб молоділо личко
І щоб були Ви, тещо,
Прегарна молодичка!
***
Вітаю з Днем тещі і від душі бажаю, щоб зять на руках носив і квіти дарував, щоб кожен день Вам приносив щастя, радість, любов і підтримку близьких. Будьте найкращою, доброю, турботливою, розуміючою, коханою, веселою і жвавою тещою!
***
Такої любові земля не знає!
Млинці від Вас мені їсти не лінь.
Несу квіти для Вас, рідна,
У Міжнародний тещин день!
***
Теща! Таку господиню, як Ви, ще пошукати. Як не приїдемо – стіл накритий, у будинку чисто і пирогів ще в дорогу дасте. Нехай усі навколо говорять, що теща зятеві НЕ подруга, а я Вам так скажу: кращої жінки, ніж моя теща, – не знайти в усьому білому світі! Люблю Вас нескінченно!