Николай Караченцов: яркие роли и трагическая судьба знаменитого актера

Николай Караченцов умер в реанимации московской больницы.
В пятницу утром, 26 октября, в реанимации 62-ой московской больницы скончался знаменитый актер Николай Караченцов.
Причина смерти Караченцова
"Да, мы подтверждаем (смерть Караченцова, — ред.). Это случилось в реанимации 62-й больницы в Москве, без десяти девять утра", — рассказал сын Караченцова.
В свою очередь, жена актера Людмила Поргина рассказала, что причиной смерти Николая Караченцова стал отказ почек.
"Он держался до последнего. Он очень сильный человек и физически, и духовно. Мы за него все молились. Я думаю, что бог его пожалел, чтоб его не мучать", — рассказала Поргина Telegram-каналу Life Shot.
Страшные проблемы со здоровьем знаменитого актера
Отметим, что еще в 2005 году Николай Караченцов попал в страшное ДТП и получил черепно-мозговую травму. Он пролежал в коме 26 дней, ему сделали трепанацию черепа и операцию на мозге. Как результат - его речь так и не восстановилась полностью, при этом актер вяло реагировал на окружающую обстановку.
Кроме того, в феврале 2017 года Караченцов вновь попал в ДТП. За рулем авто была его жена. От столкновения с "Газелью" машина перевернулась, а актер получил сотрясение мозга.
В сентябре 2017 года актер вновь попал в больницу - у актера обнаружили неоперабельную раковую опухоль в левом легком. За жизнь артиста боролись его жена и сын - актера возили на лечение в Израиль, где он прошел курс химиотерапии, и в Москве. В результате диагностированная опухоль легкого уменьшилась.
В начале октября 2018 года актера срочно госпитализировали с диагнозом "двустороннее воспаление легких".
Последнее желание Николая Караченцова
Сердце Николая Караченцова перестало биться всего за один день до своего 74-летия.
При этом последним желанием актера было намерение собрать всех друзей на своем дне рождения.
Для торжества, по случаю дня рождения Караченцова, его семья сделала все приготовления: были заказаны надувные шары и торт, друзей знаменитого артиста уже пригласили в больницу, пишет Telegram-канал Mash.
Похороны Караченцова
С Николаем Караченцовым попрощаются в Москве в понедельник, 29 октября.Церемония прощания с артистом состоится в театре "Ленком".
"Естественно, прощание с Николаем Петровичем пройдет у нас в театре — на сцене "Ленкома"…", — рассказал директор театра Марк Варшавер.
Николай Кареченцов: Яркие роли в театре и кино
В театре имени Ленинского комсомола успех пришел к Николаю Караченцову после роли Тиля Уленшпигеля в своем следующем спектакле "Тиль" (1974). Именно эта роль принесла Караченцову репутацию синтетического актера — певец, мим и акробат.
Самой известной театральной работой Караченцова является роль графа Резанова в рок-опере "Юнона и Авось" — спектакле, ставшем визитной карточкой "Ленкома".
В театре Караченцов сыграл десятки ролей в постановках всех жанров: драмы, мюзиклы, комедии, рок-оперы.
В кино актеру принесла популярность роль Бусыгина в экранизации пьесы Александра Вампилова "Старший сын" (1975).
С тех пор Караченцов снимался в фильмах различных жанров — музыкальных, детских, приключенческих, драматических: "Собака на сене", "Приключения Электроника", "Трест, который лопнул", "Белые росы", "Батальоны просят огня", "Человек с бульвара Капуцинов", "Раз, два — горе не беда!", "Криминальный квартет", "Светлая личность", "Дежа вю", "Ловушка для одинокого мужчины", "Чокнутые", "Петербургские тайны", "Королева Марго", "Досье детектива Дубровского".
Что говорил и думал Николай Караченцов об Украине
В 2014 году в самый разгар противостояния на Майдане Караченцов побывал в Украине.
При этом Караченцова привезли в Киево-Печерскую Лавру приложился к реликвии на специальном автобусе, а у входа в Лавру Караченцев раздавал автографы.
По Киеву актер передвигался в инвалидном кресле. Давний друг Караченцова композитор Владимир Быстряков привез актера на баррикады.
В то же время в сюжете о посещении Караченцовым Киева в 2014 году артист написал приветствие для украинцев: "Украина для меня - друзья".