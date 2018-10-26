Николай Караченцов: яркие роли и трагическая судьба знаменитого актера

26 октября 2018, 12:40

Николай Караченцов умер в реанимации московской больницы.

Караченцов
Николай Караченцов / Legion-Media

В пятницу утром, 26 октября, в реанимации 62-ой московской больницы скончался знаменитый актер Николай Караченцов.

Причина смерти Караченцова

"Да, мы подтверждаем (смерть Караченцова, — ред.). Это случилось в реанимации 62-й больницы в Москве, без десяти девять утра", — рассказал сын Караченцова.

В свою очередь, жена актера Людмила Поргина рассказала, что причиной смерти Николая Караченцова стал отказ почек.

"Он держался до последнего. Он очень сильный человек и физически, и духовно. Мы за него все молились. Я думаю, что бог его пожалел, чтоб его не мучать", — рассказала Поргина Telegram-каналу Life Shot.

Николай Караченцов
Николай Караченцов с семьей / 24smi.org

Страшные проблемы со здоровьем знаменитого актера

Отметим, что еще в 2005 году Николай Караченцов попал в страшное ДТП и получил черепно-мозговую травму. Он пролежал в коме 26 дней, ему сделали трепанацию черепа и операцию на мозге. Как результат - его речь так и не восстановилась полностью, при этом актер вяло реагировал на окружающую обстановку.

Кроме того, в феврале 2017 года Караченцов вновь попал в ДТП. За рулем авто была его жена. От столкновения с "Газелью" машина перевернулась, а актер получил сотрясение мозга.

Николай Караченцов
Николай Караченцов передвигался в инвалидном кресле после ДТП /24smi.org

В сентябре 2017 года актер вновь попал в больницу - у актера обнаружили неоперабельную раковую опухоль в левом легком. За жизнь артиста боролись его жена и сын - актера возили на лечение в Израиль, где он прошел курс химиотерапии, и в Москве. В результате диагностированная опухоль легкого уменьшилась.

В начале октября 2018 года актера срочно госпитализировали с диагнозом "двустороннее воспаление легких".

Последнее желание Николая Караченцова

Сердце Николая Караченцова перестало биться всего за один день до своего 74-летия.

При этом последним желанием актера было намерение собрать всех друзей на своем дне рождения.

Для торжества, по случаю дня рождения Караченцова, его семья сделала все приготовления: были заказаны надувные шары и торт, друзей знаменитого артиста уже пригласили в больницу, пишет Telegram-канал Mash.

Николай Караченцев
Николай Караченцев с супругой Людмилой Поргиной / Instagram

Похороны Караченцова

С Николаем Караченцовым попрощаются в Москве в понедельник, 29 октября.Церемония прощания с артистом состоится в театре "Ленком".

"Естественно, прощание с Николаем Петровичем пройдет у нас в театре — на сцене "Ленкома"…", — рассказал директор театра Марк Варшавер.

Николай Караченцов
Николай Караченцов / ok-magazine.ru

Николай Кареченцов: Яркие роли в театре и кино

В театре имени Ленинского комсомола успех пришел к Николаю Караченцову после роли Тиля Уленшпигеля в своем следующем спектакле "Тиль" (1974). Именно эта роль принесла Караченцову репутацию синтетического актера — певец, мим и акробат.

Самой известной театральной работой Караченцова является роль графа Резанова в рок-опере "Юнона и Авось" — спектакле, ставшем визитной карточкой "Ленкома".

 В театре Караченцов сыграл десятки ролей в постановках всех жанров: драмы, мюзиклы, комедии, рок-оперы.

В кино актеру принесла популярность роль Бусыгина в экранизации пьесы Александра Вампилова "Старший сын" (1975).

С тех пор Караченцов снимался в фильмах различных жанров — музыкальных, детских, приключенческих, драматических: "Собака на сене", "Приключения Электроника", "Трест, который лопнул", "Белые росы", "Батальоны просят огня", "Человек с бульвара Капуцинов", "Раз, два — горе не беда!", "Криминальный квартет", "Светлая личность", "Дежа вю", "Ловушка для одинокого мужчины", "Чокнутые", "Петербургские тайны", "Королева Марго", "Досье детектива Дубровского".

Николай Караченцев
Николай Караченцов в фильме "Человек с бульвара Капуцинов" / petr-kuznets.livejournal.com

Что говорил и думал Николай Караченцов об Украине

В 2014 году в самый разгар противостояния на Майдане Караченцов побывал в Украине.

При этом Караченцова привезли в Киево-Печерскую Лавру приложился к реликвии на специальном автобусе, а у входа в Лавру Караченцев раздавал автографы. 

По Киеву актер передвигался в инвалидном кресле. Давний друг Караченцова композитор Владимир Быстряков привез актера на баррикады.

Николай Караченцов
Николай Караченцов на Майдане в Киеве / Скриншот

В то же время в сюжете о посещении Караченцовым Киева в 2014 году артист написал приветствие для украинцев: "Украина для меня - друзья".

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