22 января – какой сегодня праздник: с Днем соборности и Филиппов день

22 января праздник – День соборности 2020 и Филиппов день: что нельзя делать, приметы, поздравления / Фото из открытых источников

22 января 2020 – сегодня праздник звучит утонченно.

Сегодня День соборности 2020 в Украине. День соборности – это праздник единения. Он установлен в честь воссоединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики. Акт об объединении их в одно единое украинское государство и был принят в этот день в 1919 году.

Что такое День соборности Украины и поздравления с праздником – открытки, тексты и видео – вы найдете в нашем материале День соборності України 2020 – картинки та привітання на словах.

А в Польше следом за Днем бабушки отмечают и День дедушки 2020.

А в России нынче празднуется День авиации войск ПВО РФ.

По народному календарю, 22 января – Филиппов день.

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22 января: праздник церковный

22 января православные почитают святителя Филиппа Московского. Он прославился как обличитель опричнины.

Постный день.

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22 января: приметы

Есть такие приметы 22 января на погоду:

ясный день – к хорошему урожаю;

вороны и галки на верхушках деревьев расселись – морозы усилятся и скоро, а если на снегу – к потеплению;

кошка ищет теплое местечко – к морозам, кверху брюхом лежит – к оттепели, пьет много – к ненастью.

22 января: что нельзя делать, а что нужно

В Филиппов день принято было "смывать Святки" – то есть переделывать ту работу, что накопилась по хозяйству за время рождественских праздников. Стирка, уборка, готовка – всё это возвращается на повестку дня.

Считается, что в этот день, "смывая Святки", нужно непременно сходить в баню – или хотя бы ванну принять.

По народным поверьям, 22 января нельзя:

ссориться и ругаться;

пуговицы пришивать – так можно, мол, "пришить" проблемы и от них затем сложно станет избавиться.

22 января: именины

День ангела справляют Антонина, Захар, Павел и Петр, Филипп.

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22 января: кто родился

Люди, родившиеся 22 января, считаются хорошими миротворцами. Талисманом им стоит носить алмаз.

22 января родились такие знаменитости: