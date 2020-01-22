22 января – какой сегодня праздник: с Днем соборности и Филиппов день

С Днем соборности Украины 2020 поздравляют 22 января. Приметы и традиции дня подскажут, что нельзя делать сегодня.
22 января 2020 – сегодня праздник звучит утонченно.
Сегодня День соборности 2020 в Украине. День соборности – это праздник единения. Он установлен в честь воссоединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики. Акт об объединении их в одно единое украинское государство и был принят в этот день в 1919 году.
Что такое День соборности Украины и поздравления с праздником – открытки, тексты и видео – вы найдете в нашем материале День соборності України 2020 – картинки та привітання на словах.
А в Польше следом за Днем бабушки отмечают и День дедушки 2020.
А в России нынче празднуется День авиации войск ПВО РФ.
По народному календарю, 22 января – Филиппов день.
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22 января: праздник церковный
22 января православные почитают святителя Филиппа Московского. Он прославился как обличитель опричнины.
Постный день.
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22 января: приметы
Есть такие приметы 22 января на погоду:
- ясный день – к хорошему урожаю;
- вороны и галки на верхушках деревьев расселись – морозы усилятся и скоро, а если на снегу – к потеплению;
- кошка ищет теплое местечко – к морозам, кверху брюхом лежит – к оттепели, пьет много – к ненастью.
22 января: что нельзя делать, а что нужно
В Филиппов день принято было "смывать Святки" – то есть переделывать ту работу, что накопилась по хозяйству за время рождественских праздников. Стирка, уборка, готовка – всё это возвращается на повестку дня.
Считается, что в этот день, "смывая Святки", нужно непременно сходить в баню – или хотя бы ванну принять.
По народным поверьям, 22 января нельзя:
- ссориться и ругаться;
- пуговицы пришивать – так можно, мол, "пришить" проблемы и от них затем сложно станет избавиться.
22 января: именины
День ангела справляют Антонина, Захар, Павел и Петр, Филипп.
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22 января: кто родился
Люди, родившиеся 22 января, считаются хорошими миротворцами. Талисманом им стоит носить алмаз.
22 января родились такие знаменитости:
- 1561 — английский философ, историк, политик и поэт-романтик Фрэнсис Бэкон.
- 1788 — английский поэт-романтик Лорд Байрон.
- 1954 — российский актер Леонид Ярмольник (Капитан Фракасс, Пеппи Длинныйчулок, Человек с бульвара Капуцинов, Стиляги, Ночные стражи и др.).
- 1981 — американский музыкант и продюсер, один из основателей рок-группы Evanescence Бен Муди.