23 января – какой сегодня праздник: что делать в Григорьев день

23 января – праздник почерка и День Григория: что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

23 января 2020 – сегодня праздник каллиграфический.

Мир отмечает День почерка (его еще называют День ручного письма).

А Китай устраивает Всемирный день свободы.

По народному календарю, 23 января – Григорий-летоуказатель.

23 января: праздник церковный

23 января православные почитают память памяти святителя Григория, епископа Нисского. Его называют одним из Отцов церкви.

Поста нет.

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23 января: приметы

Летоуказателем день Григория прозвали за то, что по погоде в этот день судили, каким будет лето.

Есть такие приметы 23 января на погоду:

много инея – к дождливому лету;

южный ветер – много гроз жди в летнюю пору;

погода ясная – к сухому и жаркому лету;

иней до вечера не сошел – жди вскоре ненастья;

много снега – к доброму урожаю хлебы;

ясное безоблачное небо – к ранней весне.

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23 января: что нельзя делать, а что нужно

Чтобы быть весь год здоровым – в этот день ели мясо.

А чтобы разбогатеть – против солнца обходили стог сена, а затем горсть сена забирали домой.

По народным поверьям, 23 января нельзя:

выносить из дома мусор и золу – счастье "выбросишь";

ложиться первым в доме спать – первым и умрешь (но не скоро, это про очередность, а не близость кончины).

23 января: именины

День ангела справляют Анатолий и Антип, Григорий, Зиновий, Макар, Павел и Петр, Феофан.

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23 января: кто родился

Люди, родившиеся 23 января, отличаются, как правило, крепким здоровьем и волевым характером. Талисман – алцедон или хризоберилл.

23 января родились такие знаменитости: