23 января – какой сегодня праздник: что делать в Григорьев день

Традиции и приметы подскажут, как разбогатеть, что съесть – чтоб год здоровым быть и что нельзя делать 23 января, чтоб первым не умереть.
23 января 2020 – сегодня праздник каллиграфический.
Мир отмечает День почерка (его еще называют День ручного письма).
А Китай устраивает Всемирный день свободы.
По народному календарю, 23 января – Григорий-летоуказатель.
23 января: праздник церковный
23 января православные почитают память памяти святителя Григория, епископа Нисского. Его называют одним из Отцов церкви.
Поста нет.
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23 января: приметы
Летоуказателем день Григория прозвали за то, что по погоде в этот день судили, каким будет лето.
Есть такие приметы 23 января на погоду:
- много инея – к дождливому лету;
- южный ветер – много гроз жди в летнюю пору;
- погода ясная – к сухому и жаркому лету;
- иней до вечера не сошел – жди вскоре ненастья;
- много снега – к доброму урожаю хлебы;
- ясное безоблачное небо – к ранней весне.
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23 января: что нельзя делать, а что нужно
Чтобы быть весь год здоровым – в этот день ели мясо.
А чтобы разбогатеть – против солнца обходили стог сена, а затем горсть сена забирали домой.
По народным поверьям, 23 января нельзя:
- выносить из дома мусор и золу – счастье "выбросишь";
- ложиться первым в доме спать – первым и умрешь (но не скоро, это про очередность, а не близость кончины).
23 января: именины
День ангела справляют Анатолий и Антип, Григорий, Зиновий, Макар, Павел и Петр, Феофан.
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23 января: кто родился
Люди, родившиеся 23 января, отличаются, как правило, крепким здоровьем и волевым характером. Талисман – алцедон или хризоберилл.
23 января родились такие знаменитости:
- 1783 – французский писатель Фредерик Стендаль (Красное и черное, Пармская обитель и др.).
- 1832 — французский художник, один из основоположников импрессионизма Эдуар Мане.
- 1929 – патриарх Киевский и всея-Руси Украины Филарет.
- 1944 — нидерландский и американский актер Рутгер Хауэр (Бегущий по лезвию, Десятое королевство, Город грехов, Братья Систерс и др.).