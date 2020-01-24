24 января – какой сегодня праздник: что делать в Федосеев день

24 января – праздник Федосея и с Днем мужа: что нельзя делать, приметы, поздравления / 1zoom.ru

24 января 2020 – сегодня праздник ученый и вкусный.

Мир устраивает Международный день образования. А заодно проводит Международный день эскимо.

В Исландии влюбленные поздравляют мужей с Днем супруга 2020 (ранее мы уже писали о том, как поздравить мужа с праздником – в нашем материале День мужа 2020 – поздравления с Днем супруга своими словами и картинки).

По народному календарю, 24 января – Федосеев день, день Федосея-Весняка.

24 января: праздник церковный

24 января православные почитают святого Неофита.

Также чтят память Феодосия Великого – последнего императора Рима, прославившего свое имя тем, что он законодательно запретил языческие культы.

Постный день.

24 января: приметы

Есть такие приметы 24 января на погоду:

мороз в этот день ударил – долго холода простоят;

оттепель – к ранней весне и дождливой;

каков Федосей – таков и ноябрь;

собака скулит в Федосеев день – к скорой болезни главы семьи.

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24 января: что нельзя делать, а что нужно

Федосеев день старались провести в семейном кругу, причем всем составом. Тогда, по примете, семья будет крепкой, и ссоры ей нестрашны.

Именно сегодня стоит сделать генеральную уборку: ведь уже завтра китайский Новый год 2020, который не принято встречать в грязном доме, и в Татьянин день 2020, когда работать по дому уже нельзя.

По народным поверьям, 24 января нельзя:

поднимать с дороги платок – беду в дом принесешь;

принимать подарки от чужих.

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24 января: именины

День ангела справляют Виталий и Владимир, Иосиф, Михаил, Николай, Степан, Терентий, Федор и Феодосий.

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24 января: кто родился

24 января родились такие знаменитости: