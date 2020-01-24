24 января – какой сегодня праздник: что делать в Федосеев день

В Исландии звучат поздравления с Днем супруга 2020, а традиции и приметы 24 января сигнализируют, какой будет весна 2020.
24 января 2020 – сегодня праздник ученый и вкусный.
Мир устраивает Международный день образования. А заодно проводит Международный день эскимо.
В Исландии влюбленные поздравляют мужей с Днем супруга 2020 (ранее мы уже писали о том, как поздравить мужа с праздником – в нашем материале День мужа 2020 – поздравления с Днем супруга своими словами и картинки).
По народному календарю, 24 января – Федосеев день, день Федосея-Весняка.
24 января: праздник церковный
24 января православные почитают святого Неофита.
Также чтят память Феодосия Великого – последнего императора Рима, прославившего свое имя тем, что он законодательно запретил языческие культы.
Постный день.
24 января: приметы
Есть такие приметы 24 января на погоду:
- мороз в этот день ударил – долго холода простоят;
- оттепель – к ранней весне и дождливой;
- каков Федосей – таков и ноябрь;
- собака скулит в Федосеев день – к скорой болезни главы семьи.
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24 января: что нельзя делать, а что нужно
Федосеев день старались провести в семейном кругу, причем всем составом. Тогда, по примете, семья будет крепкой, и ссоры ей нестрашны.
Именно сегодня стоит сделать генеральную уборку: ведь уже завтра китайский Новый год 2020, который не принято встречать в грязном доме, и в Татьянин день 2020, когда работать по дому уже нельзя.
По народным поверьям, 24 января нельзя:
- поднимать с дороги платок – беду в дом принесешь;
- принимать подарки от чужих.
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24 января: именины
День ангела справляют Виталий и Владимир, Иосиф, Михаил, Николай, Степан, Терентий, Федор и Феодосий.
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24 января: кто родился
24 января родились такие знаменитости:
- 1705 — итальянский певец-кастрат, мастер бельканто Фаринелли (настоящее имя Карло Броски).
- 1732 — французский комедиограф и публицист, автор пьес (Севильский цирюльник, Женитьба Фигаро) Пьер Бомарше.
- 1776 — немецкий писатель, композитор, художник Эрнст Теодор Вильгельм Амадей Гофман.
- 1873 — русский филолог, составитель Толкового словаря русского языка в 4-х томах Дмитрий Ушаков.
- 1941 — американский певец и актер Нил Даймонд.
- 1950 — французский актер Даниэль Отёй (Королева Марго, Маркиз де Сад, Прекрасная эпоха и др.).
- 1961 — западногерманская и американская актриса Настасья Кински (Тэсс, Внутренняя империя и др.).