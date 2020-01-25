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25 января – какой сегодня праздник: с Днем студента и Новым годом 2020

25 января 2020, 00:19

На 25 января в 2020 году выпали сразу и китайский Новый год 2020, и Татьянин день. У этих праздников есть как общие, так и специфические приметы и традиции.

25 января – праздник китайский Новый год 2020 и Татьянин день 2020: что нельзя делать, приметы, поздравления
25 января – праздник китайский Новый год 2020 и Татьянин день 2020: что нельзя делать, приметы, поздравления / Фото pixabay.com

25 января 2020 – сегодня праздник студентов и всего по-восточному обновленного.

Мир (по большей части восточная его часть) отмечает китайский Новый год 2020 (Новый год по лунному календарю). Главред собрал в одном материале всё, что нужно знать о празднике Китайский Новый год 2020 – приметы, восточный гороскоп на 2020 год и поздравления – в статье Китайский Новый год 2020 – от поздравлений и гороскопа до примет.

Дата у восточного Нового года каждый раз разная – и в 2020 году она совпала с другим любимым у нас торжеством: сегодня праздник День студента 2020 в Украине и России. Или, как еще говорят, Татьянин день. Четкие поздравления с Днем студента для повелителей зачеток приготовил Главред на Татьянин день – День студента 25 января на русском и украинском языке – в материале День студента 2020 – поздравления и привітання з Днем студента круті.

Россия к тому же отмечает День штурмана Военно-Морского Флота РФ.

К тому же сегодня день рождения у Владимира Зеленского, нашего нового президента, и День рождения Роберта Бернса (это национальный праздник Великобритании). Список именитых именинников см. в конце статьи.

По народному календарю, 25 января – Татьянин день, Бабий кут.

Бабий кут – это место в доме, где женщины хранили свою утварь, такой себе женский уголок. В честь него и получил сегодняшний праздник свое второе название.

Читайте такжеДень Татьяны 2020 – когда отмечается и почему это День студентов 2020

25 января: праздник церковный

25 января у православных День памяти святой мученицы Татианы (Татьянин день 2020). Преподобная Татиана – святой покровитель преподавателей и студентов.

К вопросу, почему святая Татьяна – покровительница студентов: именно в день, когда чтится святая Татьяна – 25 января 1755 года – был основан Московский университет, домовой храм которого, соответственно, был посвящен этой святой. А так как Московский университет в те годы был образцом для остальных высших учебных заведений, то многие стали строить аналогичные храмы, а местные студенты просить у святой помощи.

Святая Татьяна – в чем помогает? Помимо помощи в учебе у святой Татьяны просят заступничества те, кто находится в тюрьме, и их родные, люди больные и те, кто остался без крова. И, конечно же, святая Татьяна – покровительница всех девочек с этим именем.

икона татьяны со львом – молитва татьяне
Икона Татьяны со львом. Молитва Татьяне

Поста нет.

25 января: приметы

Есть такие приметы 25 января на погоду:

  • снег – к дождливому лету;
  • тепло и метель – к лету засушливому;
  • ясное небо и мороз – к доброму урожаю и теплому лету (без резких перепадов температур);
  • звездное небо – к ранней весне;
  • солнечный день – к раннему прилету птиц.

25 января: что нельзя делать, а что нужно

Главной традицией дня в старину было приготовление пирога в Татьянин день. Готовила угощение обязательно самая старшая женщина в роду. Хоть по маленькому кусочку от него должен был съесть каждый член семьи.

Также в этот день принято было выносить выбивать ковры и дорожки.

Есть и специальный ритуал на замужество в Татьянин день. Чтобы удачно выйти замуж за приглянувшегося парня – девушка в этот день мастерила веник и тайком подкидывала его в дом жениха.

Главная хитрость заключалась в том, чтоб будущая свекровь не обнаружила "прибавление в хозяйстве". Так что матери парней на Татьяну старались быть особенно бдительными.

Однако помимо примет в Татьянин день – не стоит забывать, что это еще и китайский Новый год 2020. У него тоже есть свои приметы, традиции и запреты.

К слову, сделать генеральную уборку в доме стоит заранее: ведь китайский Новый год не принято встречать в грязном доме, а в Татьянин день работать по дому уже нельзя.

По народным поверьям, 25 января нельзя:

  • встречать китайский Новый год 2020 с долгами;
  • встречать оба праздника в грязном доме;
  • лениться в этот день – по приметам китайского Нового года, работать по дому – по приметам Татьяниного дня;
  • за праздничным новогодним столом вспоминать о бедах прошлого года – лишь строить радостные планы на грядущий;
  • надевать одежду белого и черного цвета (траурные цвета на востоке);
  • в первый день после восточного Нового года 2020 мыть голову (смоешь все хорошее), в первые два – покупать обувь (жизнь тяжелой будет в этом году), в первые три – делать уборку (можно "убрать" все хорошее, что принес Новый год) и пользоваться ножами/вилками (чтобы не отрезать свое счастье);
  • ни в Новый год, ни в Татьянин день – ругаться и ссориться;
  • отказывать людям нуждающимся в помощи.

25 января: именины

Главная именинница дня, разумеется, Татьяна. Прикольные поздравление с Татьяниным днем – картинки, гифки и пожеланиями своими словами – читайте в нашем материале С Днем Татьяны – красивое поздравление для Татьяны в открытках и текстах. Также мы подготовили материал, как поздравить с Днем Татьяны на украинском языке – Привітання з Днем Тетяни 2020 – картинки та побажання своїми словами.

День ангела также справляют Галактион, Илья, Макар, Пахом, Петр и Савва.

25 января: кто родился

Женщины, родившиеся 25 января, вырастут отличными хозяйками. Женщины, которые родились в Татьянин день, будут хозяйственными. Талисманом им стоит выбрать черный агат.

25 января родились такие знаменитости:

  • 1627 — английский химик и физик Роберт Бойль.
  • 1759 — шотландский поэт Роберт Бёрнс.
  • 1832 — русский художник-пейзажист, живописец, рисовальщик и гравер-аквафортист Иван Шишкин.
  • 1928 — грузинский политик, президент Грузии (1995-2003) Эдуард Шеварднадзе.
  • 1938 — советский бард, поэт и актер Владимир Высоцкий.
  • 1946 — композитор, певец Вячеслав Добрынин.
  • 1978 — украинский актер и телеведущий, 6-й президент Украины Владимир Зеленский.
  • 1985 — украинская певица Тина Кароль.

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