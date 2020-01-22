День Татьяны 2020 – когда отмечается и почему это День студентов 2020

Татьянин день 2020 – дата, традиции и приметы, интересные факты / donbass.ua

День Татьяны в январе отмечается заодно и как День студента 2020 – Украина и Россия эти праздники совмещают.

Татьянин день 2020 имеет немало традиций и примет, а его история объясняет, почему святая Татьяна – покровительница студентов и, собственно, почему День студента 25 января.

Когда День Татьяны в 2020 году

Татьянин день в 2020 году выпадает на субботу. Как и в остальные годы – это всегда 25 января.

В этом году он еще и совпадает с Китайским Новым годом.

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Татьянин день – история праздника кратко

Святая мученица Татиана Римская прославилась своим служением Господу и крепостью веры. Ее долго пытались обратить в язычество – но никакие пытки девушку не сломали. И 25 января (по новому стилю) 226 года стало датой ее казни.

Уже в XVIII Татьянин день стал праздником студентов. В 1755 году в день памяти святой был основан Московский университет, при котором построили придомовую церковь ее имени.

Мать основателя университета генерал-адьютанта Иван Шувалова (ее тоже звали Татьяна) отмечала свой день рождения как раз 25 января.

Многие студенты ходили в придомовой храм молиться святой Татьяне о заступничестве и помощи – и вскоре эта традиция распространилась повсеместно.

В Украине, кстати, празднуют два Дня студента: второй отмечается 17 ноября (это Международный день студента).

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Кого поздравляют в Татьянин день – традиции праздника

В Татьянин день поздравляют всех студентов, а заодно и преподавателей. Это отличный повод устроить совместные посиделки, выбраться в кино или сходить в клуб.

Татьянин день – гадания

В старину в ночь с 24 на 25 января устраивали гадания в Татьянин день на суженого, судьбу и любовь. Тут, в принципе, подойдет любой святочный способ гадать.

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Татьянин день – приметы

У студентов есть, как минимум, две приметы на День Татьяны, чтоб потом весь год в учебе везло:

церковный : обязательно отстоять в церкви молебен в честь памяти Святой Татьяны – и только затем идти веселиться;

: обязательно отстоять в церкви молебен в честь памяти Святой Татьяны – и только затем идти веселиться; светский: хорошенько выпить на День студента 2020, а то трезвенникам, мол, учеба даваться будет тяжелее.

И не забудьте в Татьянин день отправить всем знакомым Таням поздравления с Днем ангела Татьяне – открытки и пожелания своими словами на именины.