День студента 2020 – поздравления и привітання з Днем студента круті

З Днем студента 2020 и как поздравить с Днем студента – картинки и тексты на русском и украинском

З Днем студента в Україні вітають двічі. Це вже усталена традиція.

Не так давно звучали вітання на Міжнародний день студента – 17 листопада. А ось сьогодні вітають з Днем Тетяни та Днем студента, адже саме ця свята – покровителька студентського братства, небесна помічниця їм у їхньому навчанні.

Прикольні привітання з Днем студента українською мовою – а заодно и мега-крутые поздравления с Днем студента на русском языке – підготував Главред на свято 25 січня.

Раніше ми вже підібрали найкращі привітання з Днем Тетяни 2020 – картинки та побажання своїми словами. А привітання з Днем Тетяни російською мовою читайте в нашому матеріалі С Днем Татьяны – красивое поздравление для Татьяны в открытках и текстах.

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С Днем студента – поздравления на русском

Поздравляю тебя с веселым праздником – Днем студента! Пусть не покинет тебя трудолюбие и терпение! И пусть они тебе сегодня не понадобятся! Пусть этот день станет днем безудержного веселья! Пусть хватит тебе и сил, и денег танцевать до утра, есть и пить от пуза и смеяться до колик! И пусть все это никак не отразится на твоем здоровье!

***

День студента — лучший праздник,

Век учись и век гуляй,

Но про сессию, проказник,

Ты смотри, не забывай.

Пусть она легко сдается,

Пусть в зачетке — только пять,

Пить — не пить? Где взять бабосы?

Не пришлось чтобы решать!

Наслаждайся вкусом жизни,

Быть студентом — самый смак!

Много есть подобных истин.

С Днем студента! Как-то так.

***

Быстро зачеты желаю сдавать,

А лучше сразу "автоматом" оценки получать

Чтоб умелось и моглось,

И веселье через край лилось.

***

С Днем студента. Желаю, чтобы преподы не придирались, чтобы пары не хилялись, чтобы характер не слабел, чтобы ум не иссякал, чтобы удача не подводила, чтобы сообразительность не покидала. Пусть годы студенчества дарят тебе массу крутых идей, грандиозных успехов, личных побед и романтических историй. И пусть всё в твоей жизни будет ЗАЧЕТно!

***

Я высылаю сообщенье

В Татьянин День студенту своему!

Прими от всего сердца поздравленье!

Пусть будет легким путь к диплому твоему!

***

Мы поздравляем сегодня вас всех,

С Татьяниным днем, днем студента!

Пусть ожидает вас яркий успех

И море приятных моментов.

***

Дорогая Татьяна! У тебя сегодня двойной праздник, так как ты еще и студентка! Желаю тебе самых невероятных прелестей этого мира! Пусть все тебе дается легко, и чтобы ты шла по жизни как по проспекту! Пусть не будет у тебя на пути болот, а только твердая почва под ногами! Пусть не будет опасных поворотов, а только островки безопасности!

С Днем студента – картинки и открытки

З Днем студента – привітання

З Днем студента! Веселих свят, гулянь до ранку і запаморочливих романів! Дивовижного і найміцнішого здоров'я, успішної підробітки і забезпечених студентських днів! Любові і розуміння, радості і щастя!

***

Зі святом тебе, студенте,

Будемо вітати,

Побажаєм лиш на п'ять

Іспити здавати!

Щоб хвости не діставали,

Гроші, щоб батьки давали,

Щоб було на що гуляти

І багато мандрувати!

***

Студенти, зі святом! Бажаю всім заліковок без незадовільно, деканів завжди в доброму гуморі і стипендії побільше. Нехай ваші студентські дні будуть суцільним святом і назавжди будуть відображені в ваших серцях радістю юності. Підкоряйте неймовірні вершини знань, гризіть граніт науки. Успіху, удачі та позитиву вам у житті!

***

С днем студента вас вітаю,

Неодмінно побажаю,

Щоб легким було навчання,

Виправдало сподівання,

Щоб нудьга не дошкуляла,

Була пруха і халява,

Швидко всі хвости здавати,

Та на лекціях не спати,

Щоб завжди смачненько їсти,

І легко складати іспит,

Сумувать не довелось

Дуже весело жилось!

***

Вітаю з днем студента! Бажаю не зламати зуби об граніт науки, не посадити печінку на студентських вечірках, не зіпсувати нервову систему на заліках та іспитах. А головне – ніколи не забувай, що це найкращі роки твого життя!

***

Хай юність буде світлою,

Із мріями в душі,

З ентузіазмом й радістю

Ти по життю іди,

Студенте, привітаємо,

Хай в серці буде рай,

Навчайся з задоволенням,

І цілей досягай!

***

Привіт, друзі-студенти! Вітаю з Днем студента! Бажаю, щоб роки навчання запам'яталися, як найбезтурботніші і найщасливіші дні вашого життя! Успішних вам буднів, легкого і приємного навчання, лояльних викладачів і симпатичних однокурсників і однокурсниць!

З Днем студента – картинки