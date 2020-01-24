С Днем Татьяны – красивое поздравление для Татьяны в открытках и текстах

Татьянин день 2020 – поздравления в прозе, стихи, открытки с Татьяниным днем 25 января бесплатно / Коллаж Главреда

Пожелания и открытки с Татьяниным днем 25 января бесплатно подготовил для своих читателей Главред.

Этот праздник – не только День студентов 2020 в Украине и России, но самый главный День ангела Татьяны в году. Поэтому в Татьянин день поздравления звучат и для учащейся молодежи, и для всех тезок известной святой.

Характер у Татьяны властный, настроение переменчивое. Поэтому она часто ведет себя непредсказуемо, всегда и во всем стремится быть самой-самой. Соответственно, и поздравление с Днем Татьяны стоит выбирать в восторженном тоне, превознося достоинства именинницы.

Поэтому мы подобрали и поздравления с Днем Татьяны для студентов, и красивое поздравление для Татьяны, у которой сегодня именины.

Об истории, традициях, приметах и гаданиях в Татьянин день читайте в нашем материале День Татьяны 2020 – когда отмечается и почему это День студентов 2020.

Также мы подготовили материал, как поздравить с Днем Татьяны на украинском языке – Привітання з Днем Тетяни 2020 – картинки та побажання своїми словами.

Поздравления с Татьяниным днем

Татьянин день – поздравления в прозе:

Т — трудолюбивая, А — аккуратная, Н — нежная, Ю — юморная, Ш — шикарная, К — красивая, А — ангелоподобная. От всей души поздравляю тебя с днем ангела! Пусть все земные блага подарит тебе судьба, а жизненный путь будет подобен небесному полету: будет таким же легким, ровным и спокойным. От природы Татьяны все мечтатели, так пусть твои мечты долетают до звезды исполнения желаний и, исполнившись, падают со скоростью метеоритного дождя тебе в ладони. С праздником, Татьяна!

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Татьянин день – поздравления своими словами:

Поздравляю с Днем Татьяны и от души желаю милой улыбки и счастливого смеха, добрых надежд и заветных желаний, сладких мечтаний и вечной красоты, истинного счастья и верной любви, сладких мгновений жизни и замечательного настроения.

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Поздравления с Днем Татьяны прикольные:

Поздравляю с днем Татьяны!

Пожелать хочу любви,

Пусть исполнятся желания

Все заветные твои!

Пусть Татьяна помогает,

Выручает в трудный час,

Пусть она оберегает

В жизни каждого из вас!

Счастья вам еще желаю

И душевного тепла,

Чтобы жизнь была прекрасна,

Интересна, весела!

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Татьянин день – поздравления маме трогательные:

Татьянин день. Моей мамуле

Хочу я счастья пожелать,

Ценить нам дружбу, и друг друга

Совсем с тобой не забывать!

Пускай скорее все желанья

Осуществятся! Мама, знай –

Не будет разочарованья,

Ты, главное, не унывай!

***

Татьянин день – поздравления начальнице оригинальные:

Начальницу добрую мою,

Что носит имя славное – Татьяна,

Поздравить с праздником от всей души спешу

И пожелать ей жизни лучезарной.

Пускай не будет горести потерь

И не гнет вас каждый день усталость.

Пускай открыта будет ваша дверь

Для всех гостей лишь добрых и желанных.

***

Стих на Татьянин день – поздравления короткие:

В Татьянин день желаю счастья,

Любви, удачи и участья.

Пусть ветер горести развеет,

И радость пусть в душе созреет!

Татьянин день – картинки и открытки

С Днем Татьяны / Коллаж Главреда

День Татьяны / Коллаж Главреда