С Днем Татьяны – красивое поздравление для Татьяны в открытках и текстах

Прикольные поздравление с Татьяниным днем – картинки, гифки и пожеланиями своими словами – украсят праздник 25 января.
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Этот праздник – не только День студентов 2020 в Украине и России, но самый главный День ангела Татьяны в году. Поэтому в Татьянин день поздравления звучат и для учащейся молодежи, и для всех тезок известной святой.
Характер у Татьяны властный, настроение переменчивое. Поэтому она часто ведет себя непредсказуемо, всегда и во всем стремится быть самой-самой. Соответственно, и поздравление с Днем Татьяны стоит выбирать в восторженном тоне, превознося достоинства именинницы.
Поэтому мы подобрали и поздравления с Днем Татьяны для студентов, и красивое поздравление для Татьяны, у которой сегодня именины.
Об истории, традициях, приметах и гаданиях в Татьянин день читайте в нашем материале День Татьяны 2020 – когда отмечается и почему это День студентов 2020.
Также мы подготовили материал, как поздравить с Днем Татьяны на украинском языке – Привітання з Днем Тетяни 2020 – картинки та побажання своїми словами.
Поздравления с Татьяниным днем
Татьянин день – поздравления в прозе:
Т — трудолюбивая, А — аккуратная, Н — нежная, Ю — юморная, Ш — шикарная, К — красивая, А — ангелоподобная. От всей души поздравляю тебя с днем ангела! Пусть все земные блага подарит тебе судьба, а жизненный путь будет подобен небесному полету: будет таким же легким, ровным и спокойным. От природы Татьяны все мечтатели, так пусть твои мечты долетают до звезды исполнения желаний и, исполнившись, падают со скоростью метеоритного дождя тебе в ладони. С праздником, Татьяна!
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Татьянин день – поздравления своими словами:
Поздравляю с Днем Татьяны и от души желаю милой улыбки и счастливого смеха, добрых надежд и заветных желаний, сладких мечтаний и вечной красоты, истинного счастья и верной любви, сладких мгновений жизни и замечательного настроения.
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Поздравления с Днем Татьяны прикольные:
Поздравляю с днем Татьяны!
Пожелать хочу любви,
Пусть исполнятся желания
Все заветные твои!
Пусть Татьяна помогает,
Выручает в трудный час,
Пусть она оберегает
В жизни каждого из вас!
Счастья вам еще желаю
И душевного тепла,
Чтобы жизнь была прекрасна,
Интересна, весела!
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Татьянин день – поздравления маме трогательные:
Татьянин день. Моей мамуле
Хочу я счастья пожелать,
Ценить нам дружбу, и друг друга
Совсем с тобой не забывать!
Пускай скорее все желанья
Осуществятся! Мама, знай –
Не будет разочарованья,
Ты, главное, не унывай!
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Татьянин день – поздравления начальнице оригинальные:
Начальницу добрую мою,
Что носит имя славное – Татьяна,
Поздравить с праздником от всей души спешу
И пожелать ей жизни лучезарной.
Пускай не будет горести потерь
И не гнет вас каждый день усталость.
Пускай открыта будет ваша дверь
Для всех гостей лишь добрых и желанных.
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Стих на Татьянин день – поздравления короткие:
В Татьянин день желаю счастья,
Любви, удачи и участья.
Пусть ветер горести развеет,
И радость пусть в душе созреет!