26 января – какой сегодня праздник: что делать в Ермилов день, приметы

26 января – праздник таможенников, кошек и Ермилов день: что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

26 января 2020 – сегодня праздник звучит утонченно.

Мир отмечает Международный день таможенника2020. А еще пытается прожить Международный день БЕЗ интернета (что сложно представить в современном мире; и как вы тогда даже эту статью прочитаете?).

Наша страна празднует День работника контрольно-ревизионной службы Украины, а соседи – День белорусской науки 2020.

Из других национальных упомянем День Австралии и День Республики в Индии.

По народному календарю, 26 января – Ермилов день.

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26 января: праздник церковный

26 января православные вспоминают мучеников Ермила и Стратоника Синигидонских (Белградских).

Поста нет.

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26 января: приметы

Есть такие приметы 26 января на погоду:

туманный круг вокруг месяца – к метели;

дождь или иней на деревьях – к богатому урожаю;

лес шумит и/или собака возле своей будки спит – к оттепели;

дневной снегопад – к вечернему морозу;

дневной порывистый ветер к вечеру сменился затишьем – к приходу тепла.

26 января: что нельзя делать, а что нужно

Ермилов день принято проводить дома, за домашними делами и в кругу семьи: такие планы и общение наиболее благоприятны.

Считается, что тем, чьи имена начинаются на "І" – улыбнется в этот день удача.

По преданию, когда святого Ермила схватили и бросили в темницу, периодически пытая – единственной, кто утешал его из земных существ, оказалась кошка. Когда казнили Ермила – убили и животное.

Читайте такжеУсатые маги: эзотерик объяснил, почему нужно завести котаС этим преданием связан несложный обряд на хороший сон у ребенка в Ермилов день: посадить к нему вечером в кроватку кошку, когда уже укладываете спать. Считается, что это может малышу хорошо засыпать целый год.

По народным поверьям, 26 января нельзя:

обижать кошек – наоборот, именно сегодня стоит побаловать и своего питомца, и дворового котейку (так человек может почтить память святого Ермилы);

заниматься тяжелым трудом;

умываться до часу дня;

выходить из дома без острой нужды;

нарываться на конфликт;

сплетничать.

26 января: именины

День ангела справляют Марфа, Афанасий, Максим, Петр и Яков.

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26 января: кто родился

26 января родились такие знаменитости: