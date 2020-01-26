26 января – какой сегодня праздник: что делать в Ермилов день, приметы

Традиции и приметы 26 января связаны с кошками.
26 января 2020 – сегодня праздник звучит утонченно.
Мир отмечает Международный день таможенника2020. А еще пытается прожить Международный день БЕЗ интернета (что сложно представить в современном мире; и как вы тогда даже эту статью прочитаете?).
Наша страна празднует День работника контрольно-ревизионной службы Украины, а соседи – День белорусской науки 2020.
Из других национальных упомянем День Австралии и День Республики в Индии.
По народному календарю, 26 января – Ермилов день.
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26 января: праздник церковный
26 января православные вспоминают мучеников Ермила и Стратоника Синигидонских (Белградских).
Поста нет.
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26 января: приметы
Есть такие приметы 26 января на погоду:
- туманный круг вокруг месяца – к метели;
- дождь или иней на деревьях – к богатому урожаю;
- лес шумит и/или собака возле своей будки спит – к оттепели;
- дневной снегопад – к вечернему морозу;
- дневной порывистый ветер к вечеру сменился затишьем – к приходу тепла.
26 января: что нельзя делать, а что нужно
Ермилов день принято проводить дома, за домашними делами и в кругу семьи: такие планы и общение наиболее благоприятны.
Считается, что тем, чьи имена начинаются на "І" – улыбнется в этот день удача.
По преданию, когда святого Ермила схватили и бросили в темницу, периодически пытая – единственной, кто утешал его из земных существ, оказалась кошка. Когда казнили Ермила – убили и животное.
Читайте такжеУсатые маги: эзотерик объяснил, почему нужно завести котаС этим преданием связан несложный обряд на хороший сон у ребенка в Ермилов день: посадить к нему вечером в кроватку кошку, когда уже укладываете спать. Считается, что это может малышу хорошо засыпать целый год.
По народным поверьям, 26 января нельзя:
- обижать кошек – наоборот, именно сегодня стоит побаловать и своего питомца, и дворового котейку (так человек может почтить память святого Ермилы);
- заниматься тяжелым трудом;
- умываться до часу дня;
- выходить из дома без острой нужды;
- нарываться на конфликт;
- сплетничать.
26 января: именины
День ангела справляют Марфа, Афанасий, Максим, Петр и Яков.
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26 января: кто родился
26 января родились такие знаменитости:
- 1918 — румынский государственный и политический деятель, президент Румынии Николае Чаушеску (расстрелян в 1989).
- 1925 — американский актер, режиссер, продюсер Пол Ньюман (Бутч Кэссиди и Санденс Кид, Без злого умысла, Цвет денег и др.).
- 1944 — американская правозащитница, деятельница коммунистического движения, социолог и писатель Анджела Дэвис.
- 1960 — российский журналист, телеведущий, режиссер Леонид Парфенов.
- 1977 — американский баскетболист, олимпийский чемпион Винсент Ламар Картер.