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27 января – какой сегодня праздник: с Днем Нины и День Холокоста 2020

27 января 2020, 00:19

С Днем ангела Нина получает поздравления сегодня. А мир обличается в траур в День памяти жертв Холокоста 2020.

27 января – праздник кофе и День Нины 2020 - что нельзя делать, приметы, поздравления
27 января – праздник кофе и День Нины 2020: что нельзя делать, приметы, поздравления / 1zoom.ru

27 января 2020 – сегодня праздник памяти.

Православные чтят святую Нину, весь мир – жертв национального геноцида. Сегодня Международный день памяти жертв Холокоста. Откуда взялось такое название, сколько людей погибло во время Холокоста и многое другое – читайте в нашем материале День памяти жертв Холокоста – что нужно знать.

Также сегодня Киберпонедельник в России и День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Из необычных праздников стоит отметить День Солнечного кофе в Исландии: так, с дымной чашечкой бодрящего напитка исландцы празднуют проблески солнца, которое нечасто балует их в это время года.

По народному календарю, 27 января – Нина – обряды скотины.

27 января: праздник церковный

27 января у православных Отдание праздника Богоявления (Крещения 2020).

Читайте такжеКогда можно крестить ребенка в 2020 году – лучшие дни и приметыНаравне с этим Православная церковь почитает память равноапостольной Нины, просветительницы Грузии.

Святой Нине молятся о благополучии в семье и в домашнем хозяйстве. Молитву святой равноапостольной Нине, что читается в этот день, вы найдете в нашем прошлогоднем материале День Нины: все что нужно знать – от примет до поздравлений с именинами.

Поста нет.

27 января: приметы

Есть такие приметы 27 января на погоду:

  • инея много – к потеплению;
  • белые облака – к похолоданию;
  • столб солнечного света на закате – к морозам;
  • петух рано запел – к теплу, а утреннее карканье ворон – к холодам;
  • звезды ярко замерцали – к морозам;
  • луна бледна – к снегопаду.

27 января: что нельзя делать, а что нужно

В этот день принято ухаживать за домашним скотом. Отсюда и народное название праздника Нина – обряды скотины.

День отлично подходит для генеральной уборки и прочих домашних дел.

Считается, что особо успешными будут прочитанные в этот день заговоры на торговлю и от глазных болезней.

В старину молоко коров в этот день считалось едва ли не чудодейственным.

Насколько это применимо к современным тетрапакам – судить сложно, но можно попробовать купить фермерского молока. Им умывались в этот день – для красоты, смазывали ожоги и раны – чтоб быстрее зажило, протирали глаза – от глазных болезней.

По народным поверьям, 27 января нельзя:

  • долго спать – день посвящают труду и работе;
  • лодырничать;
  • оставлять голодными домашних животных;
  • ссориться с соседями;
  • выносить мусор.

27 января: именины

Главная именинница, само собой, Нина. Детальнее читайте в нашем материале День святой Нины 2020 и День ангела Ніни – поздравления и привітання.

День ангела справляют Агния, Адам, Андрей и Аристарх, Вениамин, Давид, Иван, Илья и Иосиф. Также свои церковные именины справляют Макар, Марк и Моисей, Павел и Прокл, Савва, Сергей и Степан, Феодул.

27 января: кто родился

27 января родились такие знаменитости:

  • 1756 — австрийский композитор Вольфганг Амадей Моцарт.
  • 1832 — английский писатель (автор Алисы в стране чудес), математик и философ Льюис Кэрролл.
  • 1836 — австрийский писатель Леопольд фон Захер-Мазох.
  • 1948 — русский и американский танцор, хореограф, киноактер Михаил Барышников.
  • 1964 — американская актриса Бриджит Джейн Фонда (Дорога на Веллвилл, Джеки Браун, Снежная королева и др.).
  • 1977 — российская певица, автор песен Елена Ваенга.
  • 1980 — российский теннисист Марат Сафин.

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Сейчас вы просматриваете новость «27 января – какой сегодня праздник: с Днем Нины и День Холокоста 2020». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
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