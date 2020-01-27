27 января – какой сегодня праздник: с Днем Нины и День Холокоста 2020

С Днем ангела Нина получает поздравления сегодня. А мир обличается в траур в День памяти жертв Холокоста 2020.
27 января 2020 – сегодня праздник памяти.
Православные чтят святую Нину, весь мир – жертв национального геноцида. Сегодня Международный день памяти жертв Холокоста. Откуда взялось такое название, сколько людей погибло во время Холокоста и многое другое – читайте в нашем материале День памяти жертв Холокоста – что нужно знать.
Также сегодня Киберпонедельник в России и День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Из необычных праздников стоит отметить День Солнечного кофе в Исландии: так, с дымной чашечкой бодрящего напитка исландцы празднуют проблески солнца, которое нечасто балует их в это время года.
По народному календарю, 27 января – Нина – обряды скотины.
27 января: праздник церковный
27 января у православных Отдание праздника Богоявления (Крещения 2020).
Читайте такжеКогда можно крестить ребенка в 2020 году – лучшие дни и приметыНаравне с этим Православная церковь почитает память равноапостольной Нины, просветительницы Грузии.
Святой Нине молятся о благополучии в семье и в домашнем хозяйстве. Молитву святой равноапостольной Нине, что читается в этот день, вы найдете в нашем прошлогоднем материале День Нины: все что нужно знать – от примет до поздравлений с именинами.
Поста нет.
27 января: приметы
Есть такие приметы 27 января на погоду:
- инея много – к потеплению;
- белые облака – к похолоданию;
- столб солнечного света на закате – к морозам;
- петух рано запел – к теплу, а утреннее карканье ворон – к холодам;
- звезды ярко замерцали – к морозам;
- луна бледна – к снегопаду.
27 января: что нельзя делать, а что нужно
В этот день принято ухаживать за домашним скотом. Отсюда и народное название праздника Нина – обряды скотины.
День отлично подходит для генеральной уборки и прочих домашних дел.
Считается, что особо успешными будут прочитанные в этот день заговоры на торговлю и от глазных болезней.
В старину молоко коров в этот день считалось едва ли не чудодейственным.
Насколько это применимо к современным тетрапакам – судить сложно, но можно попробовать купить фермерского молока. Им умывались в этот день – для красоты, смазывали ожоги и раны – чтоб быстрее зажило, протирали глаза – от глазных болезней.
По народным поверьям, 27 января нельзя:
- долго спать – день посвящают труду и работе;
- лодырничать;
- оставлять голодными домашних животных;
- ссориться с соседями;
- выносить мусор.
27 января: именины
Главная именинница, само собой, Нина. Детальнее читайте в нашем материале День святой Нины 2020 и День ангела Ніни – поздравления и привітання.
День ангела справляют Агния, Адам, Андрей и Аристарх, Вениамин, Давид, Иван, Илья и Иосиф. Также свои церковные именины справляют Макар, Марк и Моисей, Павел и Прокл, Савва, Сергей и Степан, Феодул.
27 января: кто родился
27 января родились такие знаменитости:
- 1756 — австрийский композитор Вольфганг Амадей Моцарт.
- 1832 — английский писатель (автор Алисы в стране чудес), математик и философ Льюис Кэрролл.
- 1836 — австрийский писатель Леопольд фон Захер-Мазох.
- 1948 — русский и американский танцор, хореограф, киноактер Михаил Барышников.
- 1964 — американская актриса Бриджит Джейн Фонда (Дорога на Веллвилл, Джеки Браун, Снежная королева и др.).
- 1977 — российская певица, автор песен Елена Ваенга.
- 1980 — российский теннисист Марат Сафин.