28 января – какой сегодня праздник: что делать в День колдунов

28 января – праздник колдунов и Павлов день: что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

28 января 2020 – сегодня праздник персональный.

Мир отмечает Международный день защиты персональных данных. А в Армении проходит День армии.

По народному календарю, 28 января – Павлов день.

28 января: праздник церковный

28 января православные почитают преподобного Павла Фивейского. Его еще зовут Павлом Отшельником или Павлом Египетским.

По преданию, Павел Отшельник из своих 113 лет прожил в отшельничестве 91 год.

Поста нет.

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28 января: приметы

Есть такие приметы 28 января на погоду:

звезды яркие – к морозу, тусклые – к потеплению, мерцают, "подмигивают" – к вьюге;

звездная ночь – к урожаю льна;

ясная погода на Павла – к сухому жаркому лету, ветреная – к холодному, снежная – к дождливому;

погода спокойная и пасмурная – лето пригожее выдастся;

снегири защебетали ‒ к смене погоды, каркают вороны – к оттепели, попрятались – похолодает, воробьи на деревьях не чирикают – снега жди.

28 января: что нельзя делать, а что нужно

Павлов день в народе прозвали День колдунов: по поверью, именно сегодня колдуны и колдуньи передают свое искусство ученикам. И впервые отведавшим злой силы магам лучше не попадаться на глаза: так что из дому в этот день старались не выходить.

По народным поверьям, 28 января нельзя выходить из дому. Считается, что в этот день велика опасность подцепить порчу или сглаз.

Так что люди стараются побольше молиться, стуча по дереву, поплевывать через плечо и пр.

Ребенок, родившийся 28 января, будет счастливым – если в кроватку к нему положить пучок льна.

28 января: именины

День ангела справляют Елена, Вениамин, Гавриил и Герасим, Иван, Михаил, Павел и Прохор.

Море красивых картинок и ярких поздравлений на русском и украинском для именинницы дня вы найдете в нашем материале День Олени та День Елены 2020 – вітання и картинки.

28 января: кто родился

28 января родились такие знаменитости: