28 января – какой сегодня праздник: что делать в День колдунов

Приметы 28 января утверждают, что в этот день велика опасность подцепить порчу или сглаз.
28 января 2020 – сегодня праздник персональный.
Мир отмечает Международный день защиты персональных данных. А в Армении проходит День армии.
По народному календарю, 28 января – Павлов день.
28 января: праздник церковный
28 января православные почитают преподобного Павла Фивейского. Его еще зовут Павлом Отшельником или Павлом Египетским.
По преданию, Павел Отшельник из своих 113 лет прожил в отшельничестве 91 год.
Поста нет.
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28 января: приметы
Есть такие приметы 28 января на погоду:
- звезды яркие – к морозу, тусклые – к потеплению, мерцают, "подмигивают" – к вьюге;
- звездная ночь – к урожаю льна;
- ясная погода на Павла – к сухому жаркому лету, ветреная – к холодному, снежная – к дождливому;
- погода спокойная и пасмурная – лето пригожее выдастся;
- снегири защебетали ‒ к смене погоды, каркают вороны – к оттепели, попрятались – похолодает, воробьи на деревьях не чирикают – снега жди.
28 января: что нельзя делать, а что нужно
Павлов день в народе прозвали День колдунов: по поверью, именно сегодня колдуны и колдуньи передают свое искусство ученикам. И впервые отведавшим злой силы магам лучше не попадаться на глаза: так что из дому в этот день старались не выходить.
По народным поверьям, 28 января нельзя выходить из дому. Считается, что в этот день велика опасность подцепить порчу или сглаз.
Так что люди стараются побольше молиться, стуча по дереву, поплевывать через плечо и пр.
Ребенок, родившийся 28 января, будет счастливым – если в кроватку к нему положить пучок льна.
28 января: именины
День ангела справляют Елена, Вениамин, Гавриил и Герасим, Иван, Михаил, Павел и Прохор.
Море красивых картинок и ярких поздравлений на русском и украинском для именинницы дня вы найдете в нашем материале День Олени та День Елены 2020 – вітання и картинки.
28 января: кто родился
28 января родились такие знаменитости:
- 1853 — русский философ, поэт, публицист, литературный критик Владимир Соловьев.
- 1888 — российский литературовед, критик и писатель Осип Брик.
- 1912 — американский художник-абстракционист Джексон Поллок.
- 1951 — украинский космонавт, Герой Украины Леонид Каденюк.
- 1955 — президент Франции (2007-2012) Николя Саркози.
- 1968 — актриса театра и кино Ольга Кабо (Миллион в брачной корзине, Королева Марго, Уланская баллада и др.).
- 1981 — американский актер Элайджа Вуд (Приключения Гека Финна, Властелин колец, Холистическое детективное агентство Дирка Джентли и др.).