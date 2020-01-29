29 января – какой сегодня праздник: что делать в Петров день, приметы

29 января – праздник прокуроров и Петров день: что нельзя делать, приметы / УНИАН

29 января 2020 – сегодня праздник персональный.

Мир проводит День мобилизации против угрозы ядерной войны. А в Молдове – День работников прокуратуры.

По народному календарю, 29 января – Петр-полукорм.

29 января: праздник церковный

29 января у православных день поклонения честным веригам апостола Петра. По преданию, эти цепи снял с заточенного Петра сам Господь – и вывел апостола на волю.

Люди верят, что прикосновение к этой святыне дарует больным исцеление.

Святой Петр считается покровителем домашней скотины.

Постный день.

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29 января: приметы

Есть такие приметы 29 января на погоду:

северный ветер – к приходу морозов;

морозная погода в Петров день – жди жаркого лета;

утренняя метель – к дождливому лету.

29 января: что нельзя делать, а что нужно

Полукормом Петров день называют, так как к этому времени крестьяне обычно уже растрачивали половину припасенных на зиму кормов. Так что наступало время пересчитывать, что там в закромах осталось и не пора ли там утягивать пояса.

Считалось, что с этого дня начинал ломаться лед на реках. Поэтому рыбаки становились крайне осторожными, далеко от берега старались не отходить.

День старались провести тихо, в семейном кругу.

По народным поверьям, 29 января нельзя:

выносить мусор – счастье из дома выкинуть можно;

стирать – из-за приметы о ломающемся льде, видимо.

29 января: именины

День ангела справляют Неонила, Иван, Максим и Петр.

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29 января: кто родился

Люди, родившиеся 29 января, считается, вырастают крепкими хозяйственниками. Талисманом им предназначен агат.

29 января родились такие знаменитости: