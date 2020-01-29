29 января – какой сегодня праздник: что делать в Петров день, приметы

Традиции и приметы 29 января подскажут, что нельзя делать в этот день и как провести его с максимальной пользой.
29 января 2020 – сегодня праздник персональный.
Мир проводит День мобилизации против угрозы ядерной войны. А в Молдове – День работников прокуратуры.
По народному календарю, 29 января – Петр-полукорм.
29 января: праздник церковный
29 января у православных день поклонения честным веригам апостола Петра. По преданию, эти цепи снял с заточенного Петра сам Господь – и вывел апостола на волю.
Люди верят, что прикосновение к этой святыне дарует больным исцеление.
Святой Петр считается покровителем домашней скотины.
Постный день.
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29 января: приметы
Есть такие приметы 29 января на погоду:
- северный ветер – к приходу морозов;
- морозная погода в Петров день – жди жаркого лета;
- утренняя метель – к дождливому лету.
29 января: что нельзя делать, а что нужно
Полукормом Петров день называют, так как к этому времени крестьяне обычно уже растрачивали половину припасенных на зиму кормов. Так что наступало время пересчитывать, что там в закромах осталось и не пора ли там утягивать пояса.
Считалось, что с этого дня начинал ломаться лед на реках. Поэтому рыбаки становились крайне осторожными, далеко от берега старались не отходить.
День старались провести тихо, в семейном кругу.
По народным поверьям, 29 января нельзя:
- выносить мусор – счастье из дома выкинуть можно;
- стирать – из-за приметы о ломающемся льде, видимо.
29 января: именины
День ангела справляют Неонила, Иван, Максим и Петр.
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29 января: кто родился
Люди, родившиеся 29 января, считается, вырастают крепкими хозяйственниками. Талисманом им предназначен агат.
29 января родились такие знаменитости:
- 1860 — писатель-новеллист, драматург, врач, классик русской литературы Антон Чехов (Дама с собачкой, Палата №6, Дядя Ваня, Три сестры и др.).
- 1954 — американская актриса и телеведущая Опра Уинфри.
- 1962 — японский мангака, дизайнер аниме-студии Gainax Ёсиюки Садамото (работал над созданием: Евангелион, Девочка, покорившая время, Летние войны и др.).
- 1970 — российский певец, композитор, музыкант и актер Дмитрий Маликов.
- 1970 — американская кино- и телеактриса Хизер Грэм (Твин Пикс, Цветы на чердаке, Мальчишник в Вегасе и др.).
- 1977 — американский актер и режиссер Джастин Хартли (Тайны Смолвиля, Молодые и дерзкие, Это мы и др.).
- 1982 — американский певец и актер Адам Ламберт.