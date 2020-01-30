30 января – какой сегодня праздник: что делать в Антонов день

Традиции и приметы 30 января подскажут, какой будет весна – и как сохранить удачу в делах.
30 января 2020 – сегодня праздник немного новогодний.
В ряде славянских стран отмечается День деда Мороза и Снегурочки. Это праздник языческий. Он чествует зимнюю ипостась бога Велеса – Мороза. А Снегурочка – это дочь Мороза и жены его, Снежной Царицы, дочери Мары и Кощея.
Для наших предков этот праздник уже был преддверием весны и Масленицы.
В Азербайджане устраивают День работников таможни.
По народному календарю, 30 января – Антон – перезимник, Антонина – половина.
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30 января: праздник церковный
30 января православные почитают преподобного Антония Черноезерского. К сожалению, сведений о нем сохранилось немного.
Поста нет.
30 января: приметы
Есть такие приметы 30 января на погоду:
- если Антонов день теплый – следующий морозным должен быть;
- оттепель – к ранней весне и хорошему клеву у рыбаков;
- ясно и безветренно – к похолоданию;
- утром синицы разщебетались – к похолоданию;
- снег – к поздней весне;
- месяц из облаков редко показывается – к хорошему урожаю зерновых.
30 января: что нельзя делать, а что нужно
В Антонов день наши предки пекли колобки – как символ набирающего силу солнца и приближающейся зимы. Первыми одаривали детей, а уж потом колобки ели взрослые.
Чтобы к дому не нашла дорогу нечисть, проводили особый ритуал: от ближайшего перекрестка возвращались к дому задом наперед. А перед самим порогом еще и перечеркивали следы палкой и заметали снегом.
По народным поверьям, 30 января нельзя:
- хвастаться и вообще громко говорить – к неудаче в намеченных делах;
- лениться – в этот день старались переделать как можно больше дел.
30 января: именины
День ангела справляют Антонина и Антон, Виктор, Георгий, Иван, Павел и Савелий.
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30 января: кто родился
Люди, родившиеся 30 января, якобы обладают веселым нравом. Талисманом им стоит выбрать александрит или хризоберилл.
30 января родились такие знаменитости:
- 58 до н. э. — римская императрица Ливия Друзилла, жена Октавиана Августа, мать императора Тиберия, бабка императора Клавдия, прабабка императора Калигулы и прапрабабка императора Нерона.
- 1882 — 32-й президент США Франклин Делано Рузвельт.
- 1920 — американский режиссер Делберт Манн (Джейн Эйр, На западном фронте без перемен и др.).
- 1923 — кинорежиссер, сценарист, актер Леонид Гайдай (Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика, Бриллиантовая рука, 12 стульев, Иван Васильевич меняет профессию и др.).
- 1968 — король Испании Филипп VI (с 2014).
- 1974 — британская актриса кино и телевидения Оливия Колман (Убийство в Восточном экспрессе, Фаворитка, сериал Корона и др.).
- 1974 — британский актер Кристиан Бейл (Мио, мой Мио, Маленькие женщины, Американский психопат, Бэтмен: Начало, Форд против Феррари и др.).