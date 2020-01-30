30 января – какой сегодня праздник: что делать в Антонов день

30 января – праздник деда Мороза и Снегурочки, Антонов день – что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

30 января 2020 – сегодня праздник немного новогодний.

В ряде славянских стран отмечается День деда Мороза и Снегурочки. Это праздник языческий. Он чествует зимнюю ипостась бога Велеса – Мороза. А Снегурочка – это дочь Мороза и жены его, Снежной Царицы, дочери Мары и Кощея.

Для наших предков этот праздник уже был преддверием весны и Масленицы.

В Азербайджане устраивают День работников таможни.

По народному календарю, 30 января – Антон – перезимник, Антонина – половина.

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30 января: праздник церковный

30 января православные почитают преподобного Антония Черноезерского. К сожалению, сведений о нем сохранилось немного.

Поста нет.

30 января: приметы

Есть такие приметы 30 января на погоду:

если Антонов день теплый – следующий морозным должен быть;

оттепель – к ранней весне и хорошему клеву у рыбаков;

ясно и безветренно – к похолоданию;

утром синицы разщебетались – к похолоданию;

снег – к поздней весне;

месяц из облаков редко показывается – к хорошему урожаю зерновых.

30 января: что нельзя делать, а что нужно

В Антонов день наши предки пекли колобки – как символ набирающего силу солнца и приближающейся зимы. Первыми одаривали детей, а уж потом колобки ели взрослые.

Чтобы к дому не нашла дорогу нечисть, проводили особый ритуал: от ближайшего перекрестка возвращались к дому задом наперед. А перед самим порогом еще и перечеркивали следы палкой и заметали снегом.

По народным поверьям, 30 января нельзя:

хвастаться и вообще громко говорить – к неудаче в намеченных делах;

лениться – в этот день старались переделать как можно больше дел.

30 января: именины

День ангела справляют Антонина и Антон, Виктор, Георгий, Иван, Павел и Савелий.

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30 января: кто родился

Люди, родившиеся 30 января, якобы обладают веселым нравом. Талисманом им стоит выбрать александрит или хризоберилл.

30 января родились такие знаменитости: