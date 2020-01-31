31 января – какой сегодня праздник: что делать в День водки и Афанасия

Традиции и приметы 31 января сосредоточены на борьбе с нечистью. А заодно подскажут, когда ждать весны 2020.
31 января 2020 – сегодня праздник красивый и хмельной.
Мир чествует создателей украшений в Международный день ювелира 2020.
А в России нынче День рождения русской водки. История праздника и как отметить день рождения русской водки 31 января – в нашем материале День водки 2020 – открытки забавные и живые.
По народному календарю, 31 января – Афанасьев день, Афанасий – ломонос.
31 января: праздник церковный
31 января православные чествуют преподобных Кирилла и Марию, родителей преподобного Сергия Радонежского.
Читайте такжеМасленица 2020 – когда начинается и заканчивается, что делатьЭто также День памяти святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских. Они считаются защитниками догматов Вселенской церкви против ересей.
Постный день.
31 января: приметы
Считается, что Афанасьев день – день жуткого мороза, когда без шапки и рукавиц и носа за порог не покажешь.
Есть такие приметы 31 января на погоду:
- снег идет с утра – к поздней весне;
- ясная погода – к весне ранней;
- оттепель в этот день – к ненастному лету и неурожаю картошки;
- безоблачный рассвет, а днем мороз ударил – холода надолго задержатся.
31 января: что нельзя делать, а что нужно
Афанасьев день в старину посвящали изгнанию нечисти: били кнутами по стенам, читали заговоры и пр.
Чтобы уберечься от сглаза – в Афанасьев день зашивают в платочек чертополох.
Такой оберег затем носят в кармане. Особенно полезным этот талисман считается для путешественников.
По народным поверьям, 31 января нельзя:
- выходить из дому без надобности – чтоб нечисть не сглазила;
- крестить мальчика – по поверью, это грозит ему импотенцией и слабостью мужской энергетики;
- переезжать в новый дом – ссоры в жилище будут.
Читайте такжеКогда можно крестить ребенка в 2020 году – лучшие дни и приметы
31 января: именины
День ангела справляют Ксения и Мария, Александр и Афанасий, Владимир, Дмитрий, Евгений, Емельян и Ефрем, Иларион, Кирилл, Максим и Михаил, Николай, Сергей.
Читайте такжеДень Ксении: что за праздник и как поздравить Ксению и Оксану с именинами
31 января: кто родился
Людям, родившимся 30 января, в качестве талисмана подойдут аквамарин и гранат.
31 января родились такие знаменитости:
- 1797 — австрийский композитор Франц Шуберт.
- 1911 — болгарская ясновидящая Ванга.
- 1938 — королева Нидерландов (c 1980) Беатрикс.
- 1939 — российский актер, режиссер, продюсер Александр Пороховщиков (Ворошиловский стрелок, День рождения Буржуя, Кадетство и др.).
- 1956 — российская актриса Вера Глаголева (Бедная Саша, Женщин обижать не рекомендуется и др.).
- 1970 — британская актриса, певица, автор песен Минни Драйвер (Умница Уилл Хантинг, Идеальный муж, Призрак Оперы и др.).
- 1981 — американский певец и актер Джастин Тимберлейк.
- 1981 — российская певица, актриса, телеведущая Юлия Началова.