31 января – какой сегодня праздник: что делать в День водки и Афанасия

31 января – праздник водки и Афанасьев день – что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

31 января 2020 – сегодня праздник красивый и хмельной.

Мир чествует создателей украшений в Международный день ювелира 2020.

А в России нынче День рождения русской водки. История праздника и как отметить день рождения русской водки 31 января – в нашем материале День водки 2020 – открытки забавные и живые.

По народному календарю, 31 января – Афанасьев день, Афанасий – ломонос.

31 января: праздник церковный

31 января православные чествуют преподобных Кирилла и Марию, родителей преподобного Сергия Радонежского.

Читайте такжеМасленица 2020 – когда начинается и заканчивается, что делатьЭто также День памяти святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских. Они считаются защитниками догматов Вселенской церкви против ересей.

Постный день.

31 января: приметы

Считается, что Афанасьев день – день жуткого мороза, когда без шапки и рукавиц и носа за порог не покажешь.

Есть такие приметы 31 января на погоду:

снег идет с утра – к поздней весне;

ясная погода – к весне ранней;

оттепель в этот день – к ненастному лету и неурожаю картошки;

безоблачный рассвет, а днем мороз ударил – холода надолго задержатся.

31 января: что нельзя делать, а что нужно

Афанасьев день в старину посвящали изгнанию нечисти: били кнутами по стенам, читали заговоры и пр.

Чтобы уберечься от сглаза – в Афанасьев день зашивают в платочек чертополох.

Такой оберег затем носят в кармане. Особенно полезным этот талисман считается для путешественников.

По народным поверьям, 31 января нельзя:

выходить из дому без надобности – чтоб нечисть не сглазила;

крестить мальчика – по поверью, это грозит ему импотенцией и слабостью мужской энергетики;

переезжать в новый дом – ссоры в жилище будут.

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31 января: именины

День ангела справляют Ксения и Мария, Александр и Афанасий, Владимир, Дмитрий, Евгений, Емельян и Ефрем, Иларион, Кирилл, Максим и Михаил, Николай, Сергей.

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31 января: кто родился

Людям, родившимся 30 января, в качестве талисмана подойдут аквамарин и гранат.

31 января родились такие знаменитости: