День водки 2020 – открытки забавные и живые

С днем рождения водки 2020 – картинки прикольные и хмельные

31 января – праздник хмельной, но научно обоснованный. Это день рождения русской водки.

Именно 31 января в далеком 1865 году Дмитрий Менделеев защитил свою докторскую диссертацию О соединении спирта с водою, послужившую на благо многим людям. Ученый работал над нее около года. И речь в этом труде идет исключительно о химических свойствах напитка, а никак не о физиологическом или биохимическом воздействии его на организм человека.

С научной точки зрения, это весьма достойный труд. Хотя сама водка у многих ассоциируется с такими недостойными явлениями, как пьянство и разгильдяйство.

Читайте такжеКак снег на голову: названа самая опасная закуска под водку и коньякСчитается, что на Руси водку пьют едва ли не с XV века. По одной версии, завезли этот напиток из Скандинавии, по другой – из Генуи. И произошло это то ли в XV веке, то ли в XVI.

Какие еще есть праздники 31 января и что нельзя делать сегодня – читайте в нашем материале 31 января – какой сегодня праздник: что делать в День водки и Афанасия.

Не отмечать праздник не обязательно под водочку-именинницу – можно просто посмеяться с друзьями над прикольными картинками С днем рождения водки.

День водки – картинки, открытки и гиф

День водки / Клайк, Fresh-Cards.ru

День водки / Клайк, Fresh-Cards.ru

День водки / Клайк, Fresh-Cards.ru

День водки / Клайк, Fresh-Cards.ru