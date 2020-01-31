День водки 2020 – открытки забавные и живые

Как отметить день рождения русской водки 31 января – в нашем материале.
31 января – праздник хмельной, но научно обоснованный. Это день рождения русской водки.
Именно 31 января в далеком 1865 году Дмитрий Менделеев защитил свою докторскую диссертацию О соединении спирта с водою, послужившую на благо многим людям. Ученый работал над нее около года. И речь в этом труде идет исключительно о химических свойствах напитка, а никак не о физиологическом или биохимическом воздействии его на организм человека.
С научной точки зрения, это весьма достойный труд. Хотя сама водка у многих ассоциируется с такими недостойными явлениями, как пьянство и разгильдяйство.
Читайте такжеКак снег на голову: названа самая опасная закуска под водку и коньякСчитается, что на Руси водку пьют едва ли не с XV века. По одной версии, завезли этот напиток из Скандинавии, по другой – из Генуи. И произошло это то ли в XV веке, то ли в XVI.
Какие еще есть праздники 31 января и что нельзя делать сегодня – читайте в нашем материале 31 января – какой сегодня праздник: что делать в День водки и Афанасия.
Не отмечать праздник не обязательно под водочку-именинницу – можно просто посмеяться с друзьями над прикольными картинками С днем рождения водки.