Децл, Началова, Токарев и Лагерфельд: кто из знаменитостей умер в 2019 году

Кто умер в 2019 году: какие знаменитости умерли / Вконтакте/Децл aka Le Truk

2019 год был насыщен как радостными событиями, так и печальными - в 2019 ушли из жизни много известных артистов, спортсменов и политиков и самых талантливых людей.

Болезни, возраст, убийства и наркотики забрали многих культовых личностей, которые оставили после себя огромный вклад в культуру, историю и международную политику.

Главред вспомнил топ-20 значимых личностей, которые ушли из жизни в 2018 году.

Юлия Началова

Юлия Началова / Instagram/Юлия Началова

Юлия Началове умерла 16 марта 2019 года. Она попала в больницу из-за осложнения после подагры. Врачи планировали ампутировать ей ногу. В результате певица Юлия началова умерла от острой сердечной недостаточности, которая наступила из-за отека легких и мозга

Децл

Децл / https://www.instagram.com/juzeppejostko/

Российский рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, умер в 35 лет 3 февраля 2019 от сердечного приступа во время свогего концерта.

Алла Вербер

Алла Вербер / Instagram

Умерла 6 августа после длительного лечения Алла Вербер - директор Московского ЦУМа, легенда в российском моделинге и гламуре. Фэшн-директор московского ЦУМа Алла Вербер умерла от менингококкового сепсиса. Из-за слабого иммунитета организм не смог побороть эту инфекцию. Ей был 61 год. После смерти у нее остались мать, дочка и внучки.

Люк Перри

Люк Перри / Instagram

Актер из Беверли Хиллз 902010 Люк Перри умер 4 марта 2019 из-за инсульта. Перри был женат, у него есть двое детей - 22-летний сын Джек и 19-летняя дочь Софи. Он снялся во многих популярных сериалах и фильмах 90-х и начала 2000-х.

Карл Лагерфельд

Карл Лагерфельд / GettyImages

Карл Лагерфельд - легендарный модельер, создатель самого большого количества гениальных коллекций, с которыми работали все знаменитости 20 и 21 века. Карл Лагерфельд умер 19 февраля 2019 года в возрасте 85 лет от рака поджелудочной железы. Он впервые не вышел на свой показ поды, а потом был госпитализирован и на следующий день умер.

Камерон Бойс

Камерон Бойс / Instagram

Камерон Бойс - юный американский актер, который неожиданно умер 6 июля 2019 в рассвете карьеры. Камерон Бойс умер во время эпилептического припадка в возрасте всего 20 лет. Родные скрывали его болезнь изо всех сил.

Вилли Токарев

Вилли Токарев / vistanews.ru/

Самый знаменитый шансонье Вилли Токарев, который привез в Россию невероятную музыку, умер 4 августа 2019. Вилли Токарев умер от рака после продолжительной борьбы. Сначала родные это скрывали, но потом все же подтвердили, что причиной невзгод стала онкология.

Сергей Доренко

Сергей Доренко / Радиостанция Говорит Москва

Российский журналист Сергей Доренко умер 9 мая 2019 из-за аварии, в которую попал, когда ехал на своем мотоцикле. 59-летний журналист оставил после себя жену, от которой незадолго до этого ушел, и детей.

Кит Флинт

Кит Флинт / Andy Sheppard Redferns

Музыкант Кит Флинт умер 4 марта 2019 в возрасте 49 лет. Солист Thе Prodygy совершил самоубийство. У него было множество проблем, среди которых прогрессирующая дислексия, которую он пронес с детства. В браке у него нет детей.

Рутгер Хауэр

Рутгер Хауэр / SHUTTERSTOCK

Знаменитый актер Рутгер Хауэр умер 19 июля 2019 года. Кроме всего прочего, Рутгер Хауэр сыграл андроида в Бегущем по Лезвию. Также он снялся в культовых фильмах Слепая ярость, Ночные ястребы. За роль Александра Печерского в Побеге из Собибора в 1987 году он получил Золотой глобус. Всего на его счету более 150 фильмов и ролей.

Александра Назарова

Александра Назарова / telegram

Александра Назарова умерла 20 августа 2019 в больнице после длительной болезни. Она оставила сиротой свою внучку, за которой все это время присматривала. Анлександра Назарова усиленно работала последние годы, чтобы ее обеспечить, так как родители девочки умерли. Именно она играла Бабу Надю в сериале Моя прекрасная няня с Анастасией Заворотнюк.

Юрий Живов

Юрий Живов / ВК

Самый знаменитый на просторах СНГ переводчик фильмов Юрий Живов умер 22 августа 2019. Юрий Живов перевел в одноголосном переводе большую часть фильмов в 80-90 гг. Юрий Живов умер из-за прогрессирующей болезни почек. Похоронами занимался его брат.

Питер Линдберг

Питер Линдберг / instagram.com/therealpeterlindbergh/

Питер Линдберг - самый знаменитый фотограф, который работал со всеми моделями и знаменитыми актрисами, и был как Карл Лагерфельд в своем деле. Питер Линдберг умер 3 сентября 2019 дома с родными в возрасте 74 года. Ему даже приписывают создание феномена "супермоделей".

Роберт Мугабе

Роберт Мугабе / Reuters

Бывший диктатор Роберт Мугабе умер 6 сентября. В 2017 году он покинул пост главы государства. Роберту Мугабе было 95 лет в 2019 году, когда он умер из-за болезней в больнице, где более полугода проходил лечение. Роберт Мугабе возглавлял Зимбабве в течение 37 лет.

Марк Захаров

Марк Захаров / itogi.ru

Российский режиссер, актер и продюсер Марк Зарахов, который принял участие в создании около сотни фильмов, умер 28 сентября. Причиной смерти стало плохое здоровье артиста - после первого воспаления легких, через полгода он снова попал в больницу с пневмонией, и умер из-за осложнений, которые вызвала болезнь.

Юрий Мешков

Умер Юрий Мешков / МК

Бывший председатель Крыма в 1991-1995 гг Юрий Мешков умер 29 сентября 2019. Он выступал за отсоединение Крыма от Украины, чтобы войти в состав Росии

Алексей Леонов

Алексей Леонов / Военное обозрение

Космонавт Алексей Леонов умер 11 октября. Первый человек который вышел в космос, скончался на 86-м году жизни после продолжительной болезни.

Мари Фредрикссон

Roxette / Reuters

Певица и музыкант Мари Фредрикссон из Roxette умерла 9 декабря после длительной тяжелой болезни, которая преследовала ее всю жизнь.

Юрий Лужков

Юрий Лужков / lenta.ru

Бывший мер Москвы, который запомнился своим длительным сроком пребывания на должности умер 10 декабря 2019 года. По результатам экспертизы, Юрий Лужков умер из-за врачебной ошибки во время операции на сердце.

Ясухиро Накасонэ

Ясухиро Накасонэ / Reuters

Один из старожилов в этом мире, по совместительству самый старый премьер в мире Ясухиро Накасонэ умер 29 ноября. Ясухиро Накасонэ умер в больнице от болезней, спровоцированных старостью. Накасонэ стал премьером Японии в 1982-м году и занимал этот пост по 1987-й