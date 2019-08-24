Умер Юрий Живов: причины смерти и время похорон знаменитого переводчика

24 августа 2019, 16:52

Переводчик Юрий Живов умер в Москве после продолжительной болезни в 61 год.

Юрий Живов
Юрий Живов / соцсети

Переводчик-синхронист Юрий Живов, известный одноголосными переводами фильмов на VHS, скончался в Москве 22 августа в возрасте 61 года.

О смерти Юрия Живова сообщил его товарищ Андрей Дольский.

"К сожалению сегодня скоропостижно скончался любимый переводчик фильмов очень многих. Юрий Живов… Светлая память, другу, коллеге и просто прекрасному человеку. Похороны в воскресенье…", - сказал Дольский.

Брат Живова дал комментарий российским СМИ, о том, что причиной смерти стала болезнь почек. Похороны Юрия Живова запланированы на 25 августа.

Юрий Живов биография

Живов родился 9 мая 1958 года, а переводами стал заниматься с 1987-го. В 1975 году стал студентом переводческого факультета Московского государственного педагогического института иностранных языков имени Мориса Тореза (МГПИИЯ) и получил образование переводчика-синхрониста со знанием немецкого, английского и шведского языков. Практику он проходил в Германии, и даже роботал в структурах ООН.

Первыми его работами стали Любовник леди Чаттерлей, Вой и Исповедь чистильщика окон.

Юрий Живов работа с переводами

Юрий Живов работал с Индиана Джонс и крестовый поход, позже киноманы смотрели фильм Маска с Джимом Керри, Бездна и другие. Юные зрители запомнили голос Живова на заставке мультфильмов Том и Джерри.

С 1993 года Живов занимался переводами фильмов для частных студий. В частности, он переводил и озвучивал первый Форсаж, Пиратов Карибского моря и Страх и ненависть в Лас-Вегасе. Он озвучивал сериал Твин Пикс.

Твин Пикс с переводом Юрия Живова смотреть онлайн фрагмент:

Даже с наступлением 2000-х годов и после появлений профессиональных студий, Живов не переставал выпускать новинки в Сети.

За 25 лет он озвучил более чем 1300 картин, многие из которых стали классическими.

Живов будет похоронен 25 августа на Хованском кладбище. Там же пройдет гражданская панихида.

Ранее от заболевания легких умерла актриса кино и театра Александра Назарова, которая занималась озвучиванием фильмов, сериалов и мультфильмов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
сериалы умер кино переводчик новости шоу бизнеса
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:12
Клебер и Фелипе стали игроками Львова
16:58
Отбили голову партизану: на Ровенщине повредили памятник герою СССР
16:52
Умер Юрий Живов: причины смерти и время похорон знаменитого переводчика Видео
16:46
"Порешать не пытались": Притула впервые прокомментировал ДТП с участием тещи
16:32
"Самая ох*ительная пися королева!": Maruv взбудоражила пикантными фото перед Танцями Фото
16:30
Украину раскалит адская жара: синоптик рассказала о погоде на 25 августа Видео
16:18
Путин не удосужился поздравить Зеленского с Днем независимости
15:57
СБУ не реагирует: Серябкина после Крыма посетила Одессу и едет в Севастополь Видео
15:53
Кровавая драка на Майдане: в полиции рассказали об угрозе взрыва Видео
15:35
"Не хочу этого г*вна": Усик отказался от боя с россиянином
15:24
Зеленский и Порошенко подняли по бокалу, опубликовано неожиданное фото Видео
15:11
В России экстренно госпитализирован с инфарктом известный актер и музыкант
14:59
"Акции уже продали": в Мотор Сич прокомментировали сделку с китайцами
14:56
"Отъ*бись уже от Украины": Азаров начал "скыглыть" в Сети и "скоро умрет"
14:44
Украина завоевала "золото" на юниорском чемпионате мира по плаванию Видео
14:29
Волкер анонсировал встречу с Сурковым и оценил перспективы обмена пленных Видео
14:15
Вместо России: Туск предлагает пригласить на саммит G7 Украину
13:58
США пытаются заблокировать продажу Мотор Сичи Китаю – СМИ
13:52
"Все будет Украина!": В Луганске передали "привет" оккупантам в День независимости
13:35
Кровь и драка на Майдане: во время Шествия достоинства произошла потасовка Видео
13:27
У Зеленского объяснили, почему День памяти защитников назначили на 29 августа
13:20
Украинцы отмечают День Независимости: в Киеве прошли Марш достоинства и Марш защитников - онлайн трансляция Фото Видео
13:10
Удалить Миротворец: в Германии потребовали от Киева уничтожить "пережиток эпохи Порошенко"
12:54
Глава МИД Литвы заговорил на украинском Видео
12:40
"Машка, помой голову": "киска" Захарова закатила истерику из-за слов Омеляна Видео
12:35
"Дети, которых отобрал сосед": Зеленский высказался по поводу Крыма и Донбасса Видео
12:06
"Заколдованный остров": В России опять сломался летевший в Крым самолет
12:05
"Робот покончил с собой": Союз с Федором на борту не смог пристыковаться к МКС Видео
11:47
"Ваш флаг - ЛГБТ": Усик довел до бешенства россиян
11:13
Тина Кароль исполнила гимн на крыше консерватории в центре Киева Видео
11:08
Янукович не смог, Порошенко не захотел: два президента не пришли на парад к Зеленскому Видео
10:54
День памяти погибших защитников: Зеленский ввел новую памятную дату в Украине
10:33
Начало украинизации России: Савченко похвасталась достижением Видео
10:28
Жест в День Независимости Украины: в России хвастливо запустили баллистические ракеты
10:02
Стало известно, зачем Москалькова приезжала в Киев
09:35
Британская The Guardian "вернула" Украине Крым – оккупанты недовольны
09:26
США устами Помпео поздравили Украину с Днем Незавивисмости Видео
09:20
Успеху Зеленского угрожает подход, который сделал его президентом мнение
09:09
Аваков может пойти на повышение в новом правительстве – СМИ
09:08
Вейп убил человека: любитель электронных сигарет отдал концы, у многих рак легких
08:48
Устали отмывать: чехи предлагают России забрать памятник советскому маршалу
08:45
Украину опять обсудят: во Франции собирается "Большая семерка" Видео
08:36
Россияне устали от Путина, теперь им нужен Сталин мнение
08:30
Во Львове коп сбил на пешеходном переходе двух женщин
07:22
Гонка вооружений: разочарованный Путин припугнул мир новыми ракетами Видео
07:18
"Как наркоманка": Серябкина раздвинула ноги на пикантном фото
06:45
В чем настоящая цель Путина в Украине мнение
06:32
Собачка на побегушках: что не так с Днем независимости Украины
06:14
Открытки с Днем независимости Украины и поздравления – яркие и патриотичные Фото
05:49
Вабити: игривая Кароль развлекается сразу с двумя парнями в новом клипе Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять