Умер Юрий Живов: причины смерти и время похорон знаменитого переводчика

Юрий Живов / соцсети

Переводчик-синхронист Юрий Живов, известный одноголосными переводами фильмов на VHS, скончался в Москве 22 августа в возрасте 61 года.

О смерти Юрия Живова сообщил его товарищ Андрей Дольский.

"К сожалению сегодня скоропостижно скончался любимый переводчик фильмов очень многих. Юрий Живов… Светлая память, другу, коллеге и просто прекрасному человеку. Похороны в воскресенье…", - сказал Дольский.

Брат Живова дал комментарий российским СМИ, о том, что причиной смерти стала болезнь почек. Похороны Юрия Живова запланированы на 25 августа.

Юрий Живов биография

Живов родился 9 мая 1958 года, а переводами стал заниматься с 1987-го. В 1975 году стал студентом переводческого факультета Московского государственного педагогического института иностранных языков имени Мориса Тореза (МГПИИЯ) и получил образование переводчика-синхрониста со знанием немецкого, английского и шведского языков. Практику он проходил в Германии, и даже роботал в структурах ООН.

Первыми его работами стали Любовник леди Чаттерлей, Вой и Исповедь чистильщика окон.

Юрий Живов работа с переводами

Юрий Живов работал с Индиана Джонс и крестовый поход, позже киноманы смотрели фильм Маска с Джимом Керри, Бездна и другие. Юные зрители запомнили голос Живова на заставке мультфильмов Том и Джерри.

С 1993 года Живов занимался переводами фильмов для частных студий. В частности, он переводил и озвучивал первый Форсаж, Пиратов Карибского моря и Страх и ненависть в Лас-Вегасе. Он озвучивал сериал Твин Пикс.

Твин Пикс с переводом Юрия Живова смотреть онлайн фрагмент:

Даже с наступлением 2000-х годов и после появлений профессиональных студий, Живов не переставал выпускать новинки в Сети.

За 25 лет он озвучил более чем 1300 картин, многие из которых стали классическими.

Живов будет похоронен 25 августа на Хованском кладбище. Там же пройдет гражданская панихида.

Ранее от заболевания легких умерла актриса кино и театра Александра Назарова, которая занималась озвучиванием фильмов, сериалов и мультфильмов.