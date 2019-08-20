Умерла Александра Назарова: причины смерти актрисы

Александра Назарова / telegram

Александра Назарова умерла на 80-том году жизни после длительной болезни в больнице.

В Московском драматическом театре им. М. Н. Ермоловой назвали причину смерти актрисы кино и театра, пишут российские СМИ.

По словам заместителя художественного руководителя театра Галины Боголюбовой, Александра Назарова проходила лечение в больнице с июля из-за проблем с легкими.

"Она и на трубках лежала, и в кому впадала", - рассказала Боголюбова одному из телеканалов.

Напомним, что новость о смерти Александры Назаровой распространили на сайте Московского театра, в котором работала актриса.

За свою жизнь она сыграла около 100 ролей в разных фильмах, сериалах и постановках, и не менше ролей озвучила. В том числе и Матрицу, и Малышку на миллион, и Сайлент Хилл, Гарри Поттера, Интерстеллар. и Девушку с татуировкой дракона