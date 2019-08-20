Умерла актриса Алексендра Назарова: биография, фильмы, личная жизнь

Александра Назарова умерла 20 августа / из открытых источников

20 августа, во вторник, ушла из жизни в возрасте 79 лет народная артистка России актриса Александра Назарова, полюбившаяся миллионам телезрителей после появления в сериале Моя прекрасная няня в роли бабы Нади,

"Образовалась пустота, которую не заполнить. Погасла звезда. Поистине народная. Скорбим", — отметили на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.

В настоящее время дата и место прощания с актрисой пока не сообщалось. Причины смерти не называются.

Отметим, в 2001 году Александра Назарова получила почетное звание народной артистки России.

Александра Назарова: биография

Александра Назарова родилась в июле 1940 года. Ей на роду было написано стать актрисой. Ведь вСаша родилась в семье двух артистов. Отец Иван Дмитриевич Назаров имел звание заслуженного. Мама Александра Прокофьевна Матвеева играла в театре и тоже пропадала на работе с утра до ночи.

Александра Назарова в фильме Моя прекрасная няня / скриншот

Война застала Александру Назарову в Ленинграде. Ей тогда исполнился год. Отец работал в Новом театре и перед началом войны отправился гастролировать по Дальнему Востоку. Когда блокадное кольцо начало сжиматься вокруг города, мама сумела оттуда вырваться с маленькой Сашей на руках. Она добралась до Владивостока, где на тот момент находился муж. Как позже они узнали, большинство родственников, которые остались в Ленинграде, погибли от голода.

Во Владивостоке маму Александры Назаровой приняли в труппу. Театр, в котором работали родители, передвигался вместе с линией фронта. День Победы 5-летняя Саша запомнила навсегда. Это было всеобщее ликование, которое выплеснулось из домов и захлестнуло улицы, заставило обниматься чужих людей.

Читайте такжеАктриса из "Моей прекрасной няни" стала мамойВ тот же день семья Назаровых вернулась в Ленинград. Но, как оказалось, возвращаться было некуда. Квартиру семейства занял чиновник, выполнявший функции интенданта во время войны. "Выгнать" его из жилища так и не удалось. Родители смогли только забрать из квартиры некоторые вещи.

Долгое время ютились в маленькой коммунальной комнате, половину которой занимал уцелевший рояль. Александра Назарова запомнила огромную печь на общей, на 8 семей, кухне и единственное из доступных удобств – туалет.

Саша росла обычным актёрским ребёнком, родители которого и днём, и вечером пропадали в театре. Но поначалу Александра мечтала вовсе не о театральных подмостках. Ей хотелось стать балериной. Передумала записываться девушка в балетную школу в последний момент.

Александра Назарова: фильмы

Кинематографическая биография Александры Назаровой началась, когда она училась на 4 курсе вуза. Во время отдыха в Ялте студентка ЛГИТМиКа неожиданно получила телеграмму с просьбой прибыть в Киев на съёмки фильма "А если это любовь?".

Александра Назарова в фильме Принцесса на бобах / скриншот

Сначала Назарова подумала, что это розыгрыш. Ведь она никогда в кино не играла и своих фотографий в киностудии не рассылала. Оказалось, что роль Александре досталась благодаря второму режиссёру названного фильма Марии Филимоновой. Она увидела фотографию девушки на стене в квартире родителей Саши, с которыми дружила, и выпросила снимок. А в Москве показала фото режиссёру Юрию Райзману.

Так Александра Назарова сыграла первую роль в кино. На экранах она появилась в образе школьницы Нади Брагиной. Фильм снимался в Киеве и Москве. Так что девушка постоянно моталась между городами.

Фильмография

1961 — "А если это любовь?"

1967 — "Софья Перовская"

1997 — "Принцесса на бобах"

2000 — "Граница. Таёжный роман"

2002 — "Бригада"

2004 — "Ночной дозор"

2004—2008 — "Моя прекрасная няня"

2005 — "Громовы"

2007 — "Держи меня крепче"

2011 — "Краткий курс счастливой жизни"

2014 — "Ёлки 1914"

2016 — "Держи удар, детка!"

2017 — "Три сестры"

2018 — "Счастья! Здоровья!"

Александр Назарова: личная жизнь

В жизни актрисы было два брака. Первый, с оператором Юрием Приходько, москвичом, оказался вполне счастливым. Александра Назарова как раз перебралась из Ленинграда в столицу. После свадьбы пара поселилась в Новых Черёмушках. Жили вместе с мамой и бабушкой мужа. Это были счастливые и беззаботные годы, годы оттепели. И пусть молодая семья даже не мечтала о роскоши – из обстановки в комнате - только диван да книжные полки, но ощущение любви и счастья витало в воздухе.Александра Назарова.

Однако Назарова влюбилась. В доме отдыха для актёров в Рузе она познакомилась с молодым человеком, которого по иронии судьбы тоже звали Юрием. Он не имел отношения к искусству, работал врачом-реаниматологом. Последовало болезненное расставание с мужем.

Второй брак оказался недоразумением. Личная жизнь Александры Назаровой не заладилась с самого начала. Пара рассталась, когда общему сыну пары Дмитрию не исполнилось и двух лет. А спустя 5 лет бывший муж иммигрировал в Германию.

Наибольшая боль актрисы – сын. Он рос в то время, когда Советский Союз рухнул. Полная неопределённость, уход старых ценностей, пустота на месте новых, неразбериха, витавшая в воздухе и быстро подхваченное молодёжью желание поскорей обогатиться не лучшим образом отобразились на сыне актрисы. Отсутствие отца тоже сыграло роль. Дима долго искал себя, бросаясь в разные стороны и занимаясь чем угодно.

Александра Назарова в фильме Бригада / скриншот

Дмитрия убили, когда ему исполнился 41 год. Незадолго до смерти он женился на молодой девушке, родившей ему дочь Сашеньку, которую назвали в честь знаменитой бабушки. Дима обожал дочь: сам менял подгузники, вставал по ночам, готовил смеси. А вот материнские чувства у женщины, давшей жизнь внучке артистки, отсутствовали. Когда семейная жизнь у неё и Дмитрия дала трещину, мать сдала крошечную дочь в дом ребёнка.

Вырвать оттуда внучку Александре Назаровой удалось с трудом уже после смерти сына, передает 24smi.org.

Ранее умерла российская актриса, исполнившая роли в "Интернах" и "Моей прекрасной няни".