Умерла российская актриса, исполнившая роли в "Интернах" и "Моей прекрасной няни"

Причину смерти близкие пока не разглашают.
В Москве на 71-м году жизни умерла известная российская актриса, заслуженная артистка России Наталья Корчагина, известная широкому зрителю по ролям в сериалах "Моя прекрасная няня", "Атлантида", "Интерны" и других.
Об этом сообщается на сайте Московского театра юного зрителя, в котором актриса служила с 1974 года.
Причину смерти родственники актрисы публично пока не обнародовали. Известно, что похороны Корчагиной состоятся 8 ноября. Прощание с ней состоится в родном для актрисы Московском ТЮЗе, отпевание — в московском храме.
Напомним, 30 октября стало известно, что Давид Черкасский умер в больнице на 88-м году жизни. Мультипликатор скончался через два месяца после госпитализации из-за перенесенного инсульта.