Умерла российская актриса, исполнившая роли в "Интернах" и "Моей прекрасной няни"

В "Моей прекрасной няне" Корчагина сыграла гадалку / Фото: кадр из видео

В Москве на 71-м году жизни умерла известная российская актриса, заслуженная артистка России Наталья Корчагина, известная широкому зрителю по ролям в сериалах "Моя прекрасная няня", "Атлантида", "Интерны" и других.

Об этом сообщается на сайте Московского театра юного зрителя, в котором актриса служила с 1974 года.

Причину смерти родственники актрисы публично пока не обнародовали. Известно, что похороны Корчагиной состоятся 8 ноября. Прощание с ней состоится в родном для актрисы Московском ТЮЗе, отпевание — в московском храме.

Напомним, 30 октября стало известно, что Давид Черкасский умер в больнице на 88-м году жизни. Мультипликатор скончался через два месяца после госпитализации из-за перенесенного инсульта.