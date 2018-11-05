Стали известны место и дата прощания с сооснователем Louis Vuitton Аленом Шевалье

Ален Шевалье умер / ILFOGLIETTONE.IT

Церемония прощания с сооснователем компании LVMH (появилась в 1987 году путем слияния компаний Louis Vuitton и Moet Hennessy) Аленом Шевалье состоится в эту среду, 7 ноября.

Он ушел из жизни на 88-м году жизни. Причем умер он еще 1 ноября, но журналисты узнали о трагедии только сейчас. Скончался мэтр в своем доме в Верхней Савойе во Франции, пишет Le Figaro.

Свои соболезнования родным Шевалье уже выразил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Он использовал свой интеллект, дабы помогать политике и промышленности. Он твердо намеревался добиться, чтобы Франция заняла первое место по продаже товаров класса "люкс", – отмечается в заявлении президента Франции Эммануэля Макрона.

Отметим, что вторым сооснователем LVMH является Анри Ракамье. Этой компании принадлежат многие люкс-бренды: она выпускает косметику, парфюмерию, предметы высокой моды и алкоголь.

Напомним, 30 октября стало известно, что Давид Черкасский умер в больнице на 88-м году жизни. Мультипликатор скончался через два месяца после госпитализации из-за перенесенного инсульта.

За свою карьеру Черкасский снял 14 анимационных лент, мгновенно ставших популярными на всем советском, а позднее - и на постсоветском пространстве. Самыми известными из них являются мультфильмы "Приключения капитана Врунгеля", "Доктор Айболит" и "Остров сокровищ".

Его похоронили 1 ноября в Киеве. Черкасский был похоронен на Берковецком кладбище рядом с родителями