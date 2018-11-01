Стало известно, возле кого похоронили Давида Черкасского

Давида Черкасского похоронили в Киеве возле родителей / Facebook.com/david.cherkassky

В четверг, 1 ноября, в Киеве похоронили украинского художника-мультипликатора, режиссера и сценариста Давида Черкасского.

Черкасский был похоронен на Берковецком кладбище рядом с родителями, сообщает Gazeta.ua.

По данным издания, до похорон с мультипликатором прощались в фойе Дома кино, провести его в последний путь пришли свыше 500 человек.

Напомним, 30 октября стало известно, что Давид Черкасский умер в больнице на 88-м году жизни. Мультипликатор скончался через два месяца после госпитализации из-за перенесенного инсульта.